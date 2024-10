Najlepší spôsob, ako mať čisté okná bez šmúh. Vyskúšajte tieto geniálne triky a rady a budete mať na dlho pokoj

Ak túžite po dokonale čistých oknách, môžete využiť rady profesionálov. A na odstránenie šmúh vám pomôže prípravok, ktorý máte doma, len ho bežne používate na niečo úplne iné. Na záverečné leštenie zas využite niečo, čo ste už možno vyradili zo šatníka, ale stále môže poslúžiť.

Chcete mať okná bez šmúh? Prinášame vám 2 jednoduché triky a jednu profesionálnu radu, vďaka ktorým dosiahnete dokonalý výsledok bez námahy. Stačí využiť to, čo máte doma, zvoliť správnu techniku (pozri nižšie) a tešiť sa z krásne čistých okien. A možno to tento rok bude posledné umývanie!

žena pri umývaní okien Foto: depositphotos.com

Kde začať?

Najprv by ste mali umyť žalúzie, potom rámy okien, a nakoniec sa pustiť do skiel. Parapety nechajte na koniec. Prečo? Ak by ste najprv umyli sklá, mohli by ste ich opäť zašpiniť, keď budete čistiť ostatné časti okna. Pri samotných sklách začnite vonkajšou stranou – ak by ste začali zvnútra, vonkajšie nečistoty by vás rušili a mohli by ste tak umývať do nekonečna.

Čo je dôležité?

Zabudnite na starý spôsob s vedrom plným vody. Namiesto toho si pripravte rozprašovač s vodou, a ak chcete použiť čistiaci prostriedok, siahnite po takom, ktorý obsahuje alkohol. Alkoholový čistič nezanechá na oknách film, ktorý by priťahoval prach. Keď sa roztok minie, ľahko si pripravíte nový.

Mikrovlákno je váš priateľ

utierka z milkrovlákna Foto: depositphotos.com

Ak ste zvyknutí umývať okná handričkou, ideálnym riešením je mikrovláknová handra. Tá totiž nepúšťa vlákna a výborne absorbuje vodu. Handru zložte na štvrtiny, čím získate osem čistých plôch. Na prvú plochu naneste čistiaci roztok a začnite umývať. Keď sa zašpiní, preklopte na ďalšiu čistú stranu a takto postupne vyčerpajte všetky plochy. Až potom handru dôkladne vypláchajte pod tečúcou vodou a pokračujte v čistení. Prípadne môžete použiť druhú čistú handru.

Ak používate stierku alebo okenný vysávač, mikrovláknom naneste roztok na sklo a potom ho stiahnite stierkou. Na záver preleštite ďalším suchým mikrovláknom.

Neodolateľná vôňa

Pre tých, ktorí nechcú používať chemické čistiace prostriedky, existuje aj iné riešenie – aviváž. Zmiešajte ju s vodou v pomere 4:1, nalejte do rozprašovača a umývajte rovnakým postupom ako s čističom. Bonusom bude, že váš dom bude príjemne voňať.

Staré silonky do služby

Niektoré gazdinky používajú aviváž iba na finálne leštenie. Iné však prisahajú na starý dobrý trik našich babičiek – leštenie šmúh pomocou starých siloniek. Aj keď to môže chvíľu trvať, výsledok je zaručený. Pokiaľ si týmto spôsobom nie ste istí, skúste ho najprv na menšej ploche, napríklad na zrkadle.

Tip na úpravu tvrdosti vody

Ak ste umyli okná, no stále vidíte šmuhy, problém môže byť v tvrdej vode. Voda s vyšším obsahom minerálov totiž môže spôsobovať stopy na skle. Riešením je pridať do vody ocot, ktorý vodu zmäkčí.

Pamätajte, že na umývanie okien nepotrebujete vedro plné vody. Stačí malé množstvo v rozprašovači, ktoré podľa potreby doplníte. Starý spôsob, kedy sme zašpinenú handru stále máčali vo vode a potom opäť rozotierali nečistoty na okno, je už minulosťou.

Týmto jednoduchým spôsobom dosiahnete žiarivo čisté okná bez zbytočnej námahy a šmúh.