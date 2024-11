Najkrajšie stromy, ktoré na jeseň rozžiaria vašu záhradu jedinečnými farbami

Jesenné stromy s pestrými farbami dokážu premeniť pochmúrne dni plné hmly a dažďa na nádhernú farebnú paletu. Niektoré druhy stromov totiž na jeseň ponúkajú také úchvatné farebné premeny, že prekonajú dokonca aj najkrajšie jarné kvitnutie. Prinášame vám výber menej známych druhov, ktoré dokážu ozvláštniť každú záhradu a dodajú jej na jeseň neobyčajný vzhľad.

Čo spôsobuje farebnú premenu listov na jeseň?

Zelenú farbu listov počas väčšiny roka vytvára chlorofyl, ktorý je nevyhnutný pre fotosyntézu. Tento chemický proces premieňa slnečnú energiu na rastlinné živiny. Keď sa noci začínajú predlžovať, produkcia chlorofylu sa postupne spomaľuje a nakoniec sa úplne zastaví. Vtedy sa začnú prejavovať ďalšie farebné pigmenty, ktoré sa v listoch prirodzene nachádzajú, ako sú napríklad červené, žlté alebo oranžové odtiene.

Presné mechanizmy tohto procesu vedci ešte úplne nepoznajú, ale vedia, že na farby v listoch vplýva teplota a vlhkosť pôdy. Najpôsobivejšie jesenné sfarbenie vzniká vtedy, keď sú dni teplé a slnečné, noci chladné, ale nie mrazivé. Nedostatok vody, alebo naopak nadmerná vlhkosť, môžu listy tiež ovplyvniť a zosilniť ich farby vďaka stresu, ktorý rastliny prežívajú.

Dlhé, suché leto spôsobí, že jesenné sfarbenie začína o niečo neskôr, zatiaľ čo suchý jesenný vzduch predlžuje trvanie farieb. Mrazy však tento proces rýchlo ukončia, pretože listy vtedy odpadnú. Teraz sa pozrime na konkrétne druhy stromov, ktoré môžu v jeseni vašu záhradu naplniť výnimočnými farbami.

Ambrovník styraxový

Ambrovník, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky, je známy tým, že jej listy prechádzajú počas roka viacerými farebnými premenami. Na jar a v lete sú sviežo zelené, ale s príchodom jesene sa zafarbujú do nádherných oranžových, červených a fialových tónov. Tieto odtiene z nej robia výnimočný estetický prvok, ktorý oživí každú záhradu a pritiahne pozornosť nielen majiteľov, ale aj okoloidúcich.

Javor šedý



Tento zaujímavý javor si získa pozornosť nielen krásnym farebným lístím, ale aj zvláštnou odlupujúcou sa hnedo-červenou kôrou, ktorá vynikne aj počas zimných mesiacov. Na jeseň ponúka pestrú paletu farieb od žiarivej ružovej až po sýto karmínovú. Aby sa mu darilo, potrebuje priepustnú pôdu. Pri výsadbe je dôležité myslieť na to, že kvôli rozložitej korune potrebuje priestor a dostatočnú vzdialenosť od stavieb či múrov.

Tupela lesná

Tento strom zo Severnej Ameriky je obľúbený najmä v blízkosti jazier či rybníkov, kde jeho jasne červené jesenné listy vytvárajú krásny kontrast k vode. Vzhľadom na to, že rastie pomaly, hodí sa aj do menších záhrad, kde môže byť skvelým farebným doplnkom.

Sturačník vrcholičnatý



Tento rýchlo rastúci strom vyniká hrboľatou hnedou kôrou a zvyčajne má viacero kmeňov, ktoré sú ideálne ako solitér v záhrade. Na jar a začiatkom leta sa pokryje jemnými bielymi kvetmi, ktoré majú príjemnú vôňu. Na jeseň jeho zlatožlté listy dopĺňajú malé chlpaté plody, ktoré vytvárajú krásny prírodný kontrast. Vyžaduje kvalitnú hlinitú pôdu, slnečné stanovisko a ochranu pred vetrom.

Breza tuhá

Breza tuhá je krásna po celý rok, ale na jeseň vynikne jej zlatožlté lístie, ktoré nádherne kontrastuje s kôrou sfarbenou do škoricových odtieňov. Odlupujúca sa kôra a trojuholníkové listy dodávajú tomuto stromu osobitý šarm, ktorý poteší každého milovníka prírody.

Javor cukrový

Javor cukrový patrí medzi najspoľahlivejšie stromy, čo sa týka jesenných farieb. Pochádza zo Severnej Ameriky a na jeseň ponúka pestrú paletu odtieňov od oranžovej cez červenú až po žiarivo žltú. Vďaka tomu je častou voľbou do záhrad, ktoré chcú na jeseň očariť farebnou pestrosťou.

Zelkova ostrolistá



Tento menší strom s voľnou, širokou korunou dorastá do výšky okolo 10 až 12 metrov. Na jeseň jeho listy menia farbu do bronzovo-červenej až oranžovo-žltej, čo mu pridáva na atraktivite. Jeho kmeň je najprv hladký a sivý, neskôr sa začne odlupovať a odkrýva oranžovo-hnedé vnútro. Vďaka viacnásobným kmeňom a neobvyklej farbe listov v jeseni je skvelou voľbou do záhrad, kde môže plniť okrasnú funkciu.

Výber týchto menej bežných jesenných stromov môže výrazne ozvláštniť vašu záhradu a dodať jej unikátny vzhľad plný farebnej rozmanitosti. Jesenné sfarbenie stromov tak nielen poteší vaše oči, ale premení záhradu na priestor, ktorý aj v chladných dňoch vyžaruje krásu a teplo.

Ďalšie úchvatné jesenné stromy