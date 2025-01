Nadýchaná a voňavá prikrývka. Triky, ktoré používajú profesionálne práčovne! Vyskúšajte ich aj vy

Každá prikrývka si zaslúži pravidelnú údržbu, či už ide o obliečky alebo samotnú prikrývku bez ochrany. Po čase sa na nej môžu usádzať nielen viditeľné nečistoty, ale aj drobné mikroskopické prachové častice, baktérie a najmä roztoče. Tieto nepozorovateľné bytosti môžu spôsobiť problémy so zdravím a môžu sa usadiť aj na vašich obľúbených prikrývkach. Okrem toho sa na nej hromadí aj pot a mastnota, ktoré sa uvoľňujú počas spánku a relaxácie.

Pravidelným praním sa nielen zbavíte nečistôt, ale tiež výrazne predlžujete životnosť materiálu, z ktorého je prikrývka vyrobená. Správna starostlivosť o prikrývky však nie je len o čistote. Je dôležité, aby sa pranie vykonávalo šetrne, aby nedošlo k poškodeniu jemného materiálu. Prírodné látky a moderné syntetické materiály si vyžadujú odlišný prístup pri praní, a preto je dobré vedieť, ako správne o ne postarať.

Dôkladné pretrepanie pred praním

Jedným z najdôležitejších krokov, ktorý ocenia všetky typy prikrývok, je dôkladné pretrepanie pred vložením do práčky. Týmto spôsobom sa zbavíte nie len zjavného prachu, ale aj mikroskopických nečistôt, ako sú odumreté kožné bunky, nečistoty zo vzduchu či dokonca zvyšky roztočov. Ak máte možnosť, vykonajte to na balkóne, kde sa všetko jednoducho zametie, alebo v chodbe, nad linoleom, ktoré sa po tomto kroku dá vyluxovať. Tento jednoduchý krok je kľúčový na to, aby ste zabránili tomu, že sa tieto nečistoty dostanú späť do materiálu počas prania.

Nepreplňujte práčku – len jedna prikrývka naraz

Ak ste zvyknutí prať viacero vecí naraz, je dôležité mať na pamäti, že s prikrývkou to nie je dobrý nápad. Vždy sa riadte pokynmi uvedenými na štítku prikrývky a skontrolujte, či sa dá prať v práčke a pri akej teplote. Do práčky by ste mali vkladať len jednu prikrývku, aby sa zabránilo jej zamotaniu, ktoré by mohlo znemožniť rovnomerné rozloženie vody a pracieho prostriedku. Ak je v práčke viacero kusov, prášok a voda sa nedostanú do každého záhybu, a preto by sa mohli zvyšky pracieho prostriedku zadržať, čo by mohlo spôsobiť podráždenie pokožky, najmä u ľudí trpiacich alergiami.

Skontrolujte švy a škvrny

Pred tým, ako vložíte prikrývku do práčky, sa uistite, že ste skontrolovali všetky švy, aby ste sa uistili, že sa nezačínajú párat. Ak máte na prikrývke škvrny, napríklad od kávy alebo iných nápojov, pred praním je lepšie použiť špeciálny odstraňovač škvŕn. Týmto spôsobom sa škvrna nezamieša a nezanechá na celej prikrývke nepekný odtieň. Prehliadka švov je tiež dôležitá, pretože poškodený materiál by sa mohol pri praní ešte viac roztrhnúť a uvoľniť náplň, čo by mohlo zapríčiniť problémy s práčkou. Takto uvoľnený materiál môže nielen poškodiť práčku, ale aj upchať hadice a vyžaduje si opravu.

Krátky a jemný cyklus prania je najlepšou voľbou

Mnoho ľudí si myslí, že dlhé a horúce pranie je ideálne pre čistotu, ale prikrývky, najmä tie s prírodnými materiálmi, ocenia jemnejší prístup. Krátky a jemný cyklus znižuje opotrebovanie vlákien a znižuje trenie, ktoré by mohlo poškodiť povrch prikrývky. Dlhšie pranie môže naraziť na problémy s prírodnými materiálmi, ako je bavlna, vlna alebo iné drsnejšie látky. Teplota prania tiež zohráva kľúčovú úlohu – väčšina výrobcov odporúča pranie na 30 stupňov, pretože horúca voda môže poškodiť syntetické materiály, ako je duté vlákno, a tým znížiť izolačné vlastnosti prikrývky.

Symboly, ktoré určujú vhodnosť prania jednotlivých materiálov

Čoho sa vyvarovať pri praní

Aj keď výber pracieho prostriedku nie je kľúčový, je dobré vybrať ten správny. Na jemné pranie je najvhodnejší prášok alebo gel určený na jemné prádlo. Určite sa vyhnite práškom určeným na biele prádlo, ktoré obsahujú bielidlo, pretože môžu poškodiť vlákna a spôsobiť ich popraskanie. Pre alergikov je výbornou voľbou ekologický prací prášok, ktorý je šetrný k pokožke. Nepoužívajte aviváž, pretože môže zmeniť tepelné vlastnosti prikrývky a znížiť jej hrejivosť.

Ďalšie odporúčania pre optimálnu starostlivosť

Ak máte prikrývku s prídavkom ovčej vlny, hľadajte špeciálny prací gel s lanolínom, ktorý pomáha udržiavať kvalitu materiálu a zároveň predlžuje jeho životnosť. Pred praním prikrývky si nezabudnite preprať prádlom na najvyššiu možnú teplotu, aby sa odstránili všetky nečistoty, ktoré by sa mohli zachytiť v záhyboch prikrývky. Môžete tiež použiť čistič práčky, aby sa odstránili nečistoty aj z vnútra práčky. Prikrývku pred vložením do práčky jemne poskladajte do menšieho obdĺžnika, aby sa mohla rovnomerne pohybovať a lepšie sa tak vyčistila.

Správnou starostlivosťou o vašu prikrývku zabezpečíte, že nielenže bude čistá a voňavá, ale tiež vydrží dlhšie a poskytne vám pohodlie počas spánku.