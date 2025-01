Na Západe už namiesto pracieho prášku používajú do pračky tabletky do umývačky. A dôvod je viac než jasný

Na Západe sa už čoraz viac ľudí vzdáva klasického pracieho prášku a namiesto neho používajú tablety do umývačky riadu. Tento spôsob získava čoraz väčšiu obľubu a dôvod je jednoduchý a veľmi praktický.

Ak máte pocit, že aj po pravidelnom používaní špeciálnych čistiacich prostriedkov na vašu práčku, výsledky nie sú ideálne, možno by ste mali skúsiť niečo netradičné. Ak doma vlastníte umývačku riadu a pravidelne používate tablety na umývanie riadu, vyskúšajte ich aj v práčke. Hoci sa to môže zdať nezvyčajné, tableta do umývačky dokáže účinne pomôcť nielen pri praní prádla, ale aj pri čistení samotnej pračky.

Jednoduchý trik na obnovenie bielej farby záclon

Tablety do umývačky nie sú určené na bežné pranie, no ich účinnosť oceníte hlavne pri oživení zašednutých záclon alebo pri odstraňovaní mastnoty z utierok. Predtým, ako vložíte tabletu do bubna práčky, nezabudnite ju rozdrviť na menšie kúsky, aby sa čo najlepšie rozpustila. Ak by ste nechceli rovno prať prádlo s tabletou, môžete vyskúšať ešte jeden spôsob. Tabletu rozdrvte, rozpustite ju v horúcej vode a nechajte prádlo namočené cez noc. Ráno ho potom klasicky vyperte, a uvidíte, že výsledky vás príjemne prekvapia.

Údržba a čistenie práčky

Na čistenie práčky existuje viacero ekologických riešení, ako napríklad použitie octu, jedlej sódy alebo kyseliny citrónovej. Avšak tablety do umývačky sú skutočne multifunkčné. Okrem toho, že nebudete musieť nič odmerať ani pripravovať, dokážu účinne vyčistiť vašu práčku a odstrániť z nej aj mastnotu. Často stačí použiť aj viac tabletiek, a to v závislosti od toho, ako veľmi je práčka znečistená. Na čistenie vložte do práčky 2 až 4 tablety a nastavte ju na najvyššiu možnú teplotu, teda na 90°C. Nechajte pračku prejsť celý cyklus a budete prekvapení, ako efektívne sa zbaví zvyškov pracích prostriedkov a zanesených trubiek.

Iné využitia tablet do umývačky riadu

Okrem prania a čistenia práčky sa tablety do umývačky môžu hodiť aj na čistenie iných domácich zariadení. Napríklad sú veľmi účinné pri odstraňovaní mastnoty z vnútra rúry. Stačí tabletu rozdrviť, rozpustiť ju vo vode a vytvoriť hustú pastu. Túto pastu naneste na hubku alebo malú kefku a dôkladne vyčistite nielen dvierka rúry, ale aj jej vnútro. Nechajte pôsobiť asi 10 minút a následne dôkladne opláchnite. Vaša rúra bude opäť lesklá a čistá.

Rýchle čistenie WC

Ak nechcete tráviť čas čistením WC a chcete to zvládnuť takmer bez námahy, stačí do toalety vložiť jednu alebo dve tablety do umývačky. Nechajte ich pôsobiť cez noc. Ráno sa vám dostane zadosťučinenia v podobe čistej a sviežej toalety, bez toho, aby ste sa museli k čistenie uchýliť k silným chemikáliám.

Tento netradičný spôsob využitia tabliet do umývačky je nielen efektívny, ale aj šetrný k životnému prostrediu.