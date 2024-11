Na jeseň nezabúdajte na zdravie svojho psa. Tento návod mu pomôže posilniť imunitu

Jeseň je obdobím, ktoré prináša do našich dní pestré farby a svieže, chladnejšie dni. Aj keď je toto počasie príjemné na prechádzky, pre našich štvornohých priateľov predstavuje aj nové výzvy. Chlad a vlhko môžu psíkom spôsobiť zdravotné problémy, a preto je dôležité venovať im počas tohto obdobia zvýšenú pozornosť. Tu sú tipy, ako sa postarať o ich imunitu a zdravie, aby si mohli užívať jesenné aktivity naplno.

Jesenné počasie je známe svojou premenlivosťou – krásne slnečné dni môžu rýchlo vystriedať daždivé a veterné chvíle. Psy, na rozdiel od ľudí, zvyčajne milujú chladnejšie počasie, ktoré im umožňuje byť aktívnejšími a užívať si pohyb vonku bez obáv z prehriatia. Ak máte doma energického psa, jeseň je skvelým obdobím na dlhé túry či športové aktivity, ako je beh alebo tréningové kurzy, ktoré často začínajú práve v tomto období. Fyzická aktivita je pre psa jedným z pilierov zdravia, ale mali by ste dbať na niekoľko ďalších vecí, ktoré pomôžu jeho imunite a pohode.

Dajte pozor na chlad a zvýšte starostlivosť o srsť

Jesenné listy a vlhké počasie sú pre psy obrovským lákadlom. Často si s radosťou užívajú skákanie po kôpkach opadaného lístia, bláznenie v kalužiach či dokonca blato, ktoré ich majitelia nie vždy ocenia. V takých prípadoch je veľmi dôležité dbať na správnu hygienu psa. Po prechádzke je vhodné psa dôkladne očistiť, najmä ak má dlhšiu srsť, ktorá sa môže špinou rýchlo zamotať a sťažiť jej údržbu. Zanesenie špiny do srsti môže viesť nielen k podchladeniu, ale aj k nepríjemným kožným infekciám. Použitie kvalitného šampónu, ktorý je špeciálne určený pre psy, je ideálne riešenie – okrem odstránenia nečistôt srsť obohatí o vitamíny a minerály potrebné na jej zdravý vzhľad a ochranu.

Niektoré plemená sú na chlad citlivejšie, najmä tie s tenšou srsťou alebo psy, ktoré trávia väčšinu času vnútri, kde je teplo. Tieto psy môžu potrebovať ochranný oblečenie alebo pláštenku, ktorá ich zahreje a udrží suché počas chladných a daždivých dní. Po návrate domov je dôležité psa dôkladne vysušiť, čo pomôže zabrániť zbytočným zdravotným komplikáciám.

Jesenné nástrahy pre psíkovu imunitu

Náhly pokles teplôt a vlhké počasie môžu byť záťažou na imunitný systém, a to nielen pre ľudí, ale aj pre psy. Tento sezónny prechod prináša riziko prechladnutí a viróz, ktoré sú bežné, no môžu psovi spôsobiť nepríjemné chvíle. Pri miernom prechladnutí postačí znížiť intenzitu venčenia a dopriať mu pokojový režim na zotavenie. Bežné prechladnutie by malo odoznieť za približne týždeň, ale ak symptómy pretrvávajú alebo sa objaví hnisavý výtok z očí či nosa, je vhodné poradiť sa s veterinárom.

Prevenciou proti prechladnutiu môže byť aj posilnenie imunity prostredníctvom zvýšeného príjmu vitamínu C, ktorý je dôležitý pre prirodzenú obranyschopnosť psa. V prípade, že sa ochorenie skomplikuje bakteriálnou infekciou, veterinár môže predpísať vhodnú liečbu, často formou antibiotík. Hlavnými príznakmi komplikácií bývajú zápach z tlamy alebo zápalové procesy v hrdle, ktoré vyžadujú odbornú starostlivosť.

pes v oblečení Foto: depositphotos.com

Psincový kašeľ. Ako ho rozpoznať a liečiť?

Na jeseň sa môžu objaviť aj infekcie ako tzv. psincový kašeľ – infekčný zápal horných dýchacích ciest. Typickým prejavom je ostrý, suchý kašeľ, ktorý môže znieť, akoby psíkovi niečo dráždilo hrdlo. Psíky môžu kašľať pri stlačení oblasti hrtanu a kašeľ býva sprevádzaný dávivým reflexom. Postihnuté psy často strácajú chuť do jedla a sú viac unavené než zvyčajne.

Ak kašeľ zachytíte hneď na začiatku, môže stačiť podávanie skorocelového sirupu, ktorý uľaví dýchacím cestám. Pre správnu liečbu je však vždy vhodné konzultovať stav psa s veterinárom, pretože niektoré ľudské prípravky môžu byť pre zvieratá škodlivé. Existuje tiež možnosť očkovania proti pôvodcom psincového kašľa, ktoré, hoci nie je úplne účinné, môže výrazne zmierniť priebeh ochorenia a ochrániť psa pred závažnejším stavom.

Podpora imunity ako základ zdravia psa

K udržaniu psa v kondícii prispieva aj podpora jeho imunity, ktorá sa v princípe nelíši od toho, ako posilňujeme svoje zdravie:

Vyvážená strava: Dbajte na to, aby váš pes dostával kvalitnú potravu bohatú na vitamíny, minerály a živiny potrebné na podporu imunity. Výborným základom je kvalitné krmivo, konzervy, ale tiež čerstvé mäso a zelenina, ktoré zabezpečia, že dostáva všetky dôležité zložky.

Dbajte na to, aby váš pes dostával kvalitnú potravu bohatú na vitamíny, minerály a živiny potrebné na podporu imunity. Výborným základom je kvalitné krmivo, konzervy, ale tiež čerstvé mäso a zelenina, ktoré zabezpečia, že dostáva všetky dôležité zložky. Dostatok pohybu: Pravidelný pohyb je nevyhnutný pre celkové zdravie psa. Aj keď je chladnejšie, pes by mal mať dostatok príležitostí na aktívne prechádzky, hry alebo cvičenie, ktoré prispievajú k jeho fyzickej aj duševnej pohode.

Pravidelný pohyb je nevyhnutný pre celkové zdravie psa. Aj keď je chladnejšie, pes by mal mať dostatok príležitostí na aktívne prechádzky, hry alebo cvičenie, ktoré prispievajú k jeho fyzickej aj duševnej pohode. Výživové doplnky: Pre správne fungovanie tráviaceho traktu a posilnenie imunity sú dôležité probiotiká. Pre zdravie srsti a pokožky sú zase vhodné omega-3 mastné kyseliny. Pri výbere doplnkov je vždy dobré poradiť sa s veterinárom, aby ste vybrali to najlepšie pre potreby vášho psa.

Pre správne fungovanie tráviaceho traktu a posilnenie imunity sú dôležité probiotiká. Pre zdravie srsti a pokožky sú zase vhodné omega-3 mastné kyseliny. Pri výbere doplnkov je vždy dobré poradiť sa s veterinárom, aby ste vybrali to najlepšie pre potreby vášho psa. Skorocelový sirup: Tento obľúbený prírodný prostriedok na zmiernenie kašľa a prechladnutia je možné podať aj psom, avšak treba dbať na výber variantov bez cukru a xylitolu, ktorý je pre psy toxický. Skorocelový sirup je dostupný v rôznych verziách, a je tak vhodné vybrať tú najšetrnejšiu pre psie potreby.

Ak sa budete držať týchto zásad, váš pes bude počas jesene nielen v dobrej kondícii, ale aj plný energie a chuti objavovať svet okolo seba.