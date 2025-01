Mnohí Slováci robia chyby pri praní kuchynských utierok. Skúsená gazdinka zo západu prináša overené tipy, ako sa o ne správne starať

Tento problém trápi takmer každú domácnosť – kúpite si krásne nové kuchynské utierky, ktoré perfektne doplnia vašu kuchyňu, no už po krátkom čase stratia svoj pôvodný vzhľad. Zosivenie farieb, neodstrániteľné škvrny a celkový opotrebovaný vzhľad spôsobujú, že utierky skôr kazia dojem z kuchyne než ju skrášľujú.

Účinné odstránenie škvŕn pred praním

Pri každodennom používaní kuchynských utierok je úplne bežné, že sa na ne dostane mastnota, škvrny od jedla, ovocia, vína alebo sladkostí. Ak chcete zabrániť tomu, aby tieto nečistoty zostali na utierkach aj po praní, je dôležité ich odstrániť už pred samotným praním.

Skvelým pomocníkom môže byť pasta z jedlej sódy. Stačí, ak nasypete sódu priamo na škvrnu, jemne ju pokropíte vodou, aby vznikla hustá pasta, a necháte ju pôsobiť niekoľko minút. Potom utierku preperte ručne a následne vyperte v práčke na bežnom programe. Tento jednoduchý krok výrazne zvýši šancu na dokonalé odstránenie škvŕn.

Namáčanie utierok pred praním

Ďalším účinným spôsobom, ako sa zbaviť odolných škvŕn, je namočiť špinavé utierky cez noc do teplej vody, do ktorej pridáte jedlú sódu v kombinácii so soľou alebo malé množstvo bielidla. Počas noci sa škvrny uvoľnia a ráno ich už len jednoducho vyperiete v práčke. Tento postup nielenže pomôže odstrániť nečistoty, ale zároveň udrží utierky svieže a žiarivo biele.

Správny spôsob prania látkových utierok

Utierky, ktoré prichádzajú do kontaktu so surovým mäsom, by ste mali vždy prať na vyššej teplote, ideálne na 60 °C a viac. Vysoká teplota zabezpečí zničenie všetkých baktérií a mikroorganizmov. Po vysušení je vhodné utierky aj prežehliť, čím sa odstránia zvyšné baktérie a zabezpečí sa ich dokonalá čistota.

Špinavé utierky sa oplatí zhromažďovať a prať naraz, aby ste efektívne využili kapacitu práčky a šetrili energiu. Dajte si však pozor na zaschnuté škvrny – tie by ste mali odstrániť čo najskôr, aby sa nevsiakli do látky a neznehodnotili utierku natrvalo.

Ako často by ste mali prať kuchynské utierky?

Pre zachovanie hygieny v kuchyni je nevyhnutné prať kuchynské utierky pravidelne, ideálne každé dva až tri dni. Utierky prichádzajú denne do kontaktu s rôznymi potravinami, tekutinami a nečistotami, čo vytvára ideálne prostredie pre baktérie a plesne. Častá výmena a pravidelné pranie utierok sú preto kľúčové na udržanie čistoty a zdravého prostredia vo vašej domácnosti.