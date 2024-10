Mechanik radí. Ako vybrať použité zimné pneumatiky, ktoré vám ešte roky poslúžia

Príprava na zimu si vyžaduje nielen prispôsobiť auto, ale aj pozorný výber vhodných pneumatík. Zimné pneumatiky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti na klzkých a zasnežených cestách, a tak ich výmena patrí medzi základné opatrenia pred zimnou sezónou. Ak zvažujete kúpu jazdených zimných pneumatík, je to cenovo lákavé riešenie, ale treba postupovať opatrne. Tu sú tipy, ako si vybrať správne a bezpečné pneumatiky z druhej ruky.

Kritériá pre výber správnych pneumatík

Pri nákupe použitých pneumatík je najdôležitejšie skontrolovať dezén. Hĺbka dezénu by mala byť aspoň 4 mm, no odporúča sa minimálne 6 mm, aby pneumatika zvládla aj náročné zimné podmienky a poskytla spoľahlivú trakciu na snehu či ľade.

Je tiež dôležité pozorne si prehliadnuť akékoľvek praskliny, vydutiny alebo nerovnomerné opotrebenie, ktoré môže ovplyvniť ich jazdné vlastnosti. Pneumatiky staršie ako 5-6 rokov môžu byť už stvrdnuté a strácať potrebnú pružnosť, čo znižuje ich účinnosť. Preto si pozrite DOT kód, ktorý uvádza dátum výroby.

Pozornosť venujte bočniciam a celkovej konštrukcii

Prehliadnite bočnice – praskliny, vyvýšeniny alebo deformácie môžu poukazovať na vnútorné poškodenie, ktoré môže byť v prípade náhleho defektu nebezpečné. Konštrukcia pneumatiky by mala byť neporušená, bez zjavných poškodení alebo viditeľných chýb.

Rovnomernosť opotrebenia dezénu

Dôležitým faktorom pri výbere je aj rovnomernosť opotrebenia. Ak sú pneumatiky opotrebované viac na jednej strane, môže to naznačovať problém s geometriou alebo nevhodné jazdné návyky pôvodného majiteľa. Rovnomerne opotrebované pneumatiky majú lepšie jazdné vlastnosti a dlhšiu životnosť.

Sú použité pneumatiky na ceste naozaj rizikom?

Výhody a nevýhody jazdených zimných pneumatík

Cenová výhodnosť je často hlavným dôvodom, prečo sa vodiči rozhodnú pre jazdené pneumatiky. Použité pneumatiky stoja menej ako nové, čo je praktické pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť vyšším výdavkom na zimnú výbavu auta. Pri starostlivom výbere môžu použité pneumatiky poskytnúť dobrý výkon aj bezpečnosť, ak nevykazujú známky výrazného opotrebenia.

Na druhej strane, použité pneumatiky nemusia mať takú životnosť a ich stav môže zahŕňať skryté vady. Bez záruky na použité pneumatiky môže byť ťažké riešiť prípadné problémy. Preto je dobré myslieť na to, že opotrebované pneumatiky môžu ohroziť bezpečnosť, najmä na zľadovatených vozovkách.

Otestovanie pred kúpou

Ak máte možnosť, nechajte si pneumatiky pred kúpou skontrolovať u odborníka. Vizualizácia nestačí – dôkladné testovanie odhalí skryté problémy s vyváženosťou či odolnosťou. Niektoré pneuservisy dokonca ponúkajú diagnostiku, ktorá pomôže identifikovať potenciálne riziká.

Kontrola tlaku

Pred samotným nákupom je vhodné overiť, či pneumatika drží tlak. Každý, aj drobný únik vzduchu, môže signalizovať problém, ktorý môže časom viesť k rýchlejšiemu opotrebeniu a zvýšeniu rizika nehody.

Skúška na ceste

Ak je to možné, otestujte pneumatiky priamo počas jazdy. Sledujte, či sa auto nespráva neprirodzene – pneumatika by mala byť vyvážená, vozidlo by nemalo ťahať na stranu ani vibrovať. Jazda by mala byť hladká a bez hlučnosti, čo svedčí o tom, že pneumatiky sú v dobrom stave.

Kúpa jazdených zimných pneumatík môže byť ekonomicky výhodná, ale vyžaduje dôkladné posúdenie. Hľadajte pneumatiky s adekvátnym dezénom, mladšie ako 6 rokov a bez zjavných chýb. Investícia času do výberu kvalitných pneumatík sa vám v zime môže vrátiť v podobe bezpečnej a spoľahlivej jazdy.