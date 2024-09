Máte v kvetináči pleseň a poletujúce mušky? Môže za to táto chyba

S plesňou v kvetináči a poletujúcimi muškami sa stretol hádam už každý, kto má doma rastliny. Nie je to estetickou záležitosťou, môže to ohroziť aj zdravie obyvateľov domácnosti. Prečítajte si, ako tomu predchádzať a čo robiť, ak už tieto problémy máte.

Najčastejšie príčiny, prečo sa vám tvorí pleseň v kvetináčoch a poletujú mušky a ako to môžete riešiť

Najčastejším vinníkom je nesprávne polievanie



Ide práve o nadmerné polievanie, kde nedáme zemine možnosť dostatočne vyschnúť. Je to ideálne prostredie pre vznik plesní. Prečítajte si pozorne návod ku každej svojej rastline individuálne a polievajte podľa jej potreby. Vtedy dáte priestor pôde dostatočne preschnúť a plesne nebudú mať prostredie pre vznik.

Aj o substrát sa treba správne starať



Kvalitný substrát je základ úspešného pestovanie rastlín v domácnosti. Ak sa už pleseň objavila, treba ihneď konať. Postihnutú vrstvu je nutné odstrániť a nahradiť čerstvou vrstvou. Je tu aj iná možnosť, a to zasypať vrstvou keramzitu alebo piesku, to ale len zabráni ďalšiemu šíreniu. V ojedinelých prípadoch, je nutné presadiť celú rastlinu do nového substrátu.

Fungicídysú efektívne riešenie plesní

Ich použitie je účinné a môže to byť riešenie proti plesniam, no treba mať na zreteli, že sú to chemické prostriedky, čiže treba zvážiť ich použitie a myslieť na zdravie rastlín ale aj samých seba, použite ich teda len v nevyhnutných prípadoch. Pokiaľ už k použitiu dôjde, je potrebné dôkladne vyvetrať.

Mušky v kvetináči – ako sa zbaviť tohto problému



Tieto mušky sú známe ako smútivky, sú ďalším veľkým problémom, ktoré sa pri pestovaní rastlín doma môžu vyskytnúť. Ich vznik a rozvoj ovplyvňuje rovnako ako u plesní vlhko a nedostatočne suchá zemina, alebo substrát. Preto sa často vyskytujú súčasne. Ako riešenie je znova správna starostlivosť. Použitie drenáže na dno kvetináča okrem samotného zníženia polievania, tiež môže byť riešením.

Prírodná alternatíva je biologická ochrana



Aj keď k tomuto riešeniú siaha málokto, môžete použiť proti smútivkám biologické prostriedky ako napríklad parazitické hlístice. Aplikujú sa a pomoci zálievky, ktorá eliminuje larvy mušiek v zemine alebo substráte. Je to šetrný spôsob k životnému prostrediu a zároveň veľmi účinný.

Základ je prevencia



Ako pri všetkom, nemusíme sa ani baviť, že základ všetkého je prevencia. Je to kľúč k úspešnému pestovaniu rastlín bez výskytu plesní a mušiek. Čiže si zrekapitulujeme, používajte kvalitný substrát, polievajte podľa potreby, nie príliž, pravidelne vetrajte, to prospeje aj vášmu zdraviu, vyhýbajte sa premočeniu. Ak by sa aj napriek tomu problémy objavili, je nutnú konať rýchlo, aby sa to nezhoršovalo a nedošlo k poškodeniu rastlín.

Pripájame ešte jedno video, kde si môžete pozrieť postup na likvidáciu mušiek v kvetináči: