Máte pocit, že vaša práčka už neperie tak, ako by mala? Skúste tento trik a zbavíte ju usadenín, ktoré sa hromadia celé roky

Práčka je neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti a len málokto si dnes vie predstaviť život bez nej. Ušetrí nám nespočetné hodiny ručného prania a starostí s čistením oblečenia. Napriek tomu si mnoho ľudí neuvedomuje, že rovnako ako iné spotrebiče, aj práčka potrebuje pravidelnú údržbu a starostlivosť. Ak sa o ňu nestaráme, môže to ovplyvniť nielen kvalitu prania, ale aj životnosť samotného zariadenia.

Pravidelná starostlivosť zabezpečí, že vaše oblečenie bude nielen pekne vypraté, ale aj sviežo voňavé a zbavené baktérií či nečistôt, ktoré by mohli zostať na látkach. Aj keď sa môže zdať, že práčka je zariadenie, ktoré funguje spoľahlivo samo o sebe, pravda je taká, že časom sa v nej hromadia neviditeľné vrstvy špiny, zvyškov pracieho prášku, aviváže a vodného kameňa.

Prečo bežné pranie nestačí?

Mnohí ľudia si myslia, že práčka sa počas prania vyčistí automaticky, pretože teplá voda a prací prostriedok by mali odstrániť všetky nečistoty. V skutočnosti však zvyšky pracieho prášku a aviváže, ako aj drobné vlákna z oblečenia, zostávajú na miestach, kam sa bežne nedostanete. Časom sa tieto usadeniny hromadia a vytvárajú živnú pôdu pre baktérie, plesne a nepríjemné pachy. Výsledkom je, že práčka nielenže horšie perie, ale môže zanechávať na oblečení škvrny alebo zápach.

Okrem toho, tieto usadeniny môžu ovplyvniť mechanizmus práčky, čo môže spôsobiť jej poruchu alebo znížiť jej efektivitu. Preto je dôležité venovať práčke pozornosť aj mimo pravidelného prania.

Ktoré časti práčky potrebujú najviac starostlivosti?

Pri čistení práčky je dôležité zamerať sa na miesta, kde sa nečistoty najčastejšie hromadia. Jedným z nich je zásobník na prací prášok a aviváž. Tento priestor býva náchylný na usadzovanie zvyškov, ktoré môžu časom stvrdnúť a upchať dávkovač. V dôsledku toho sa prášok či aviváž nemusia dostatočne rozpustiť a oblečenie nebude dobre vyprané.

Riešenie je jednoduché – zásobník stačí pravidelne vyberať a dôkladne opláchnuť pod teplou vodou. Ak sú v ňom usadeniny, ktoré nejdú len tak ľahko odstrániť, použite starú zubnú kefku, ktorá sa dostane aj do úzkych zákutí.

Dôležitá je aj starostlivosť o tesnenie dvierok. Práve tu sa často hromadí voda, zvyšky prania a vlákna, ktoré môžu spôsobiť vznik plesní. Ak si nevšimnete začínajúcu pleseň, môže sa postupne rozšíriť do celej práčky a prenášať sa na vaše oblečenie. Raz za čas preto pretrite tesnenie handričkou namočenou v čistiacom prostriedku alebo octe, ktorý je prírodným dezinfekčným prostriedkom.

Trik s tabletou do umývačky – najrýchlejší spôsob, ako práčku vyčistiť

Ak chcete svoju práčku vyčistiť skutočne do hĺbky, existuje veľmi jednoduchý a prekvapivo účinný spôsob. Stačí vám na to jedna vec, ktorú už možno máte doma – tablety do umývačky riadu. Tento trik je osvedčený a zvládne ho naozaj každý.

Postup je jednoduchý: Vložte jednu až dve tablety priamo do bubna prázdnej práčky. Potom nastavte program na teplotu minimálne 60 °C a nechajte prací cyklus bežať aspoň hodinu. Vysoká teplota a čistiace látky obsiahnuté v tabletách rozpustia všetky usadeniny, ktoré sa vo vnútri práčky nachádzajú.

Tablety si poradia nielen s bežnými zvyškami prášku a aviváže, ale dokážu rozpustiť aj hlboko usadený vodný kameň a mastnotu. Po takomto čistení bude vaša práčka ako nová – zbavíte sa zápachu, predĺžite jej životnosť a zvýšite kvalitu prania.

Tento trik je ideálne aplikovať aspoň raz za tri mesiace, aby ste si udržali práčku v perfektnom stave. Pravidelná údržba vám pomôže vyhnúť sa drahým opravám a zabezpečí, že vaše oblečenie bude po každom praní nielen čisté, ale aj krásne voňavé.

Nezabúdajte, že starostlivosť o práčku je rovnako dôležitá ako starostlivosť o vaše oblečenie. Pár minút navyše venovaných údržbe vám môže ušetriť množstvo problémov a zabezpečiť, že váš spotrebič bude slúžiť spoľahlivo dlhé roky.