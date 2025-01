Máte mobilný telefón blízko, keď spíte? Odborníci odhaľujú, či je tento zvyk škodlivý

Keď v roku 2007 Steve Jobs predstavil svetu prvý smartfón, spustil globálny fenomén. Pravdepodobne ani netušil, aký výrazný dopad môže jeho inovatívne zariadenie mať na naše zdravie. V nasledujúcom článku sa podrobnejšie pozrieme na to, aké účinky majú smartfóny na naše telo a myseľ.

Vysielanie elektromagnetického žiarenia z mobilov

Spanie s telefónom pri hlave sa stalo bežnou súčasťou života, najmä medzi mladými ľuďmi. Mobil je neodmysliteľnou súčasťou ich každodenného života, keďže sú neustále dostupní, keď sa ozve nejaká notifikácia. Mnoho ľudí si však nie je plne vedomých toho, že spať vedľa telefónu nie je len nevhodné, ale vedecky dokázateľne škodlivé.

Prečo je to škodlivé?

Výskumy ukazujú, že mobilné telefóny emitujú škodlivé elektromagnetické žiarenie, ktoré negatívne ovplyvňuje naše zdravie tým, že narúša niektoré z našich prirodzených samoregulačných procesov.

Nočné mory a spánkové problémy – Prečo by ste mali prestať spať s telefónom

Medzi takéto samoregulačné procesy patrí napríklad srdcový rytmus alebo biologické hodiny. Elektromagnetické žiarenie z mobilov často spôsobuje spánkové poruchy a môže dokonca vyvolať nočné mory. Avšak negatívne účinky nejdú až sem! Spať v blízkosti telefónu môže narušiť správne fungovanie nášho tela tým, že znižuje produkciu hormónov, ktoré sú nevyhnutné pre naše každodenné fungovanie.

Význam mentálneho odpočinku

Keď tesne pred spaním trávite čas na mobile, neposkytujete svojmu telu a mysli dostatočný čas na odpočinok. Navyše je veľmi ľahké sa ponoriť do nekonečného posúvania príspevkov na sociálnych sieťach ako Instagram alebo sa zapojiť do online hier, z ktorých sa už nemusí dať ľahko odtrhnúť.

Týmto spôsobom často skracujeme dobu, ktorú spávame. Jednoduchým riešením je nechať si telefón nabíjať mimo dosahu, aby ste naň nemohli jednoducho natiahnuť ruku. Telesné vystavenie modrému svetlu, ktoré displeje dnešných telefónov vyžarujú tesne pred spaním, narušuje náš cirkadiánny rytmus tým, že spomaľuje tvorbu melatonínu. Melatonín je spánkový hormón, ktorý sa v mozgu vytvára a je kľúčový pre kvalitný spánok.

Fyzické následky dlhodobého používania mobilov

Mobilné telefóny emitujú žiarenie v dôsledku prenášania signálov s frekvenciou približne 900 megahertzov. Bohužiaľ, dlhodobé držanie mobilných telefónov pri hlave môže spôsobiť bolesti hlavy a svalov. Okrem toho mobilné zariadenia produkujú aj malé množstvo neionizujúceho žiarenia, ktoré môže spôsobiť zahriatie a tým neželané ohrievanie okolia našich tkanív.

Ako telefóny ovplyvňujú váš spánok?

Čas na zmenu – Ako sa zbaviť zlozvyku spať s telefónom

Ako sa teda zbaviť zvyku spať s telefónom na nočnom stolíku? Kľúčovým a v konečnom dôsledku veľmi jednoduchým spôsobom je nechať si telefón cez noc nabíjať v inej miestnosti.

Pre niektorých z nás sa to môže zdať nepredstaviteľné, ale prečo? Svet sa bez nás nezrúti, keď nebudeme neustále online. Spomínate si, ako ste to robili v minulom storočí – použite klasický budík. Skúste to aspoň štyri noci po sebe a uvidíte, že vaše telo aj myseľ vám poďakujú za túto zmenu.

Doplnkové rady pre lepší spánok

Okrem toho, že si telefón necháte nabíjať mimo dosahu, môžete zaviesť ďalšie zvyky, ktoré podporia kvalitnejší spánok. Napríklad, vytvorte si rutinu pred spaním, ktorá zahrňuje relaxačné aktivity ako čítanie knihy, meditácia alebo počúvanie upokojujúcej hudby. Taktiež zvážte použitie nočného režimu na vašom telefóne, ktorý znižuje intenzitu modrého svetla a tým minimalizuje jeho vplyv na tvorbu melatonínu.

V dnešnej digitálnej dobe je ťažké predstaviť si život bez mobilného telefónu, avšak je dôležité si uvedomiť, že naše zdravie by malo byť vždy na prvom mieste. Zmena malých zvykov, ako je umiestnenie telefónu mimo dosahu počas spánku, môže mať výrazný pozitívny vplyv na naše celkové zdravie a pohodu. Nezabúdajte, že kvalitný spánok je základom pre zdravý životný štýl.