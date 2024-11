Majú síce smiešne meno, ale zato ich je v lesoch dosť. Hubári sa im vyhýbajú, pritom sú chutnejšie ako dubáky

V lesoch sa skrýva huba, ktorá sa síce môže javiť nenápadne, no svojou chuťou vie príjemne prekvapiť. Masliak strakatý, alebo tiež Suillus variegatus, je zaujímavým objavom, ktorý je pre skúsených hubárov veľkým lákadlom, aj keď ho menej znalí zberači často obchádzajú. Ak ho však poznáte, možno ste si všimli, že jeho prítomnosť v lese často naznačuje nález väčšieho množstva plodníc v jednom mieste. Poďme sa pozrieť bližšie na túto fascinujúcu hubu a dôvody, prečo by mala zaujať vašu pozornosť.

Čo je masliak strakatý a prečo ho mnohí milujú?

Masliak strakatý je známy pod rôznymi ľudovými názvami, ako napríklad zajačik, masliak alebo dokonca husací pupok. Klobúk tejto huby sa môže pohybovať vo veľkosti od 3 až do 10 cm a jeho tvar je spočiatku polguľovitý. Mladé plodnice majú jemne podvinuté okraje klobúka, ktorý sa s vekom otvára a rozvíja do ostrejšieho tvaru. Farba klobúka je špinavožltá a môže sa pohybovať od okrových a oranžových tónov až po hnedasté odtiene, občas s jemným nádychom olivovej farby.

Pokožka mladších plodníc má jemný, sametový vzhľad, ktorý sa postupne mení na malé šupinky. Povrch klobúka sa nedá ľahko olúpať a pri vlhkejšom počasí môže byť mierne lepkavý, ale v suchom období je skôr matný. Pod klobúkom nájdeme drobné póry, ktoré majú farbu od okrovej až po hnedú či olivovú a pri dotyku zmodrajú. Tŕň alebo noha tejto huby je hrubšia, takmer sudovitá, no postupne nadobúda valcovitý tvar.

Kde a kedy zbierať masliaky?



Táto huba má zvláštny spôsob života, rastie totiž v symbióze s koreňmi stromov, čo ju predurčuje na život v lese s vlhkejšou a mierne kyslou pôdou. Masliak najčastejšie nájdete pod ihličnatými stromami, hlavne borovicami, a hoci sa môže vyskytnúť aj jednotlivo, často ho nájdeme v skupinách. Sezóna zberu tejto huby trvá od konca leta až do neskorej jesene, no úspešnosť závisí od konkrétneho počasia v danej sezóne.

Ako v skutočnosti vyzerá masliak strakatý?

Chuť a možnosti využitia masliaka strakatého v kuchyni

Dužina strakoša je mäkká a jeho vôňa môže jemne pripomínať živicu alebo dokonca ovocie. Chuť je jemná, mierne sladkastá a hubári ju často prirovnávajú ku klasickým masliakom. Zaujímavým faktom je, že táto huba obsahuje oveľa menej ťažkých kovov v porovnaní s inými hľuzovitými hubami, čo z nej robí bezpečnejšiu voľbu.

V kuchyni má masliak strakatý široké využitie. Môže byť smažený, pridaný do omáčok, kde obohatí ich chuť a vôňu, alebo použitý do rôznych polievok, kde sa jeho chuť dokonale prepojí s ostatnými ingredienciami. Skvele sa hodí aj do plniek, knedlí a mäsových pokrmov. Túto hubu môžete dokonca naložiť do octa – či už samostatne alebo ako súčasť zmesi s inými hubami – a pripravíte si tak chutnú pochúťku, ktorá výborne ladí aj so zeleninou.

Prečo zaradiť masliaka strakatého medzi obľúbené hubárske úlovky?

Masliak strakatý je skvelým príkladom toho, že aj menej známe huby môžu priniesť výnimočný kulinársky zážitok. Pre skúsených hubárov je tento druh húb veľmi cenný a vedie k nim mnohých nadšencov, ktorí sa v lesoch radi vracajú práve k strakošom. Takže ak sa vydáte do lesa na jeseň, nezabudnite si na masliaka strakatého dávať pozor – možno si domov odnesiete kúsok prírody, ktorý obohatí vaše pokrmy o nové, bohaté chute a vône.