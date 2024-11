Mandarínky už nekupujem. Z jedného malého semienka mi vyrástla krásna rastlina

Mandarínky patria medzi najobľúbenejšie zimné ovocie. Ich sladká, osviežujúca chuť je ideálnym doplnkom k zimným dňom, a ak natrafíte na šťavnaté plody bez kôstok, ľahko ich zjete aj niekoľko naraz. Počas leta ich však v obchodoch vidíme zriedka, čo nás núti čakať na ďalšiu sezónu, aby sme si opäť mohli dopriať túto lahodnú pochúťku.

Vedeli ste však, že mandarínky si môžete vypestovať aj sami doma priamo v kvetináči? Nielenže vám to prinesie radosť z vlastného pestovania, ale aj krásnu, exotickú rastlinu, ktorá oživí váš interiér.

Pestovanie mandarínok doma – prvé kroky

Začať s pestovaním mandarínok nie je vôbec náročné. Stačí si odložiť semienka z mandarínky, ktorú ste práve zjedli. Aj keď cesta k domácim plodom môže byť dlhšia a vyžaduje trpezlivosť, už samotná rastlina je krásnym doplnkom a poteší každého pestovateľa.

Podmienky na úspešné pestovanie mandarínky sú predovšetkým dostatok svetla, tepla a primeraná vlhkosť. Pôda by mala byť odvodnená a bohatá na živiny. Ak však nemáte chuť čakať, až vám zo semienka vyrastie dospelá rastlina, v záhradkárstve si môžete kúpiť už dvoj- až trojročný mandarínkový stromček, ktorý rýchlejšie prekvapí prvými kvetmi.

Príprava semienok na klíčenie

Na to, aby semienka dobre klíčili, je dôležité vybrať ich z veľkej a šťavnatej mandarínky. Po dôkladnom umytí ich nechajte aspoň dva týždne vyschnúť, aby sa pripravili na proces klíčenia. Potom ich vložte do vlhkej vaty a zabezpečte, aby vata zostala stále vlhká – inak by semienka nemuseli naklíčiť.

Keď začnú klíčiť, môžete ich presadiť do kvetináča. Pre tento účel je ideálny kvetináč s otvormi na dne, aby prebytočná voda mohla odtekať a korene nezahnívali. Na dno kvetináča pridajte vrstvu štrku, ktorý pomôže lepšiemu odvodneniu, a použite substrát, ktorý je určený špeciálne pre citrusové rastliny. Takto pripravíte pôdu, ktorá podporí zdravý rast rastliny.

Do kvetináča s priemerom približne 30 cm a dostatočnou hĺbkou zasaďte naklíčené semienko asi 1 cm pod povrch pôdy. Na zabezpečenie ideálneho vlhkého prostredia prekryte kvetináč perforovaným igelitom, čím vytvoríte efekt malého skleníka. Keď sa rastlina trochu rozrastie, igelit môžete odstrániť a umožniť jej voľnejší rast.

Starostlivosť o mandarínku v domácich podmienkach

Pre zdravý rast je kľúčové umiestniť mandarínku na svetlé miesto, ktoré však nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, pretože to môže poškodiť jej listy. Mandarínky sú tiež veľmi citlivé na chlad, preto ich pestujte v teple a chráňte ich pred chladnými prievanmi. Počas horúcich letných dní je potrebné rastlinu zalievať každý deň, zatiaľ čo v chladnejších mesiacoch stačí menej častá zálievka. Mandarínku pravidelne prihnojujte hnojivom určeným pre citrusy, no počas zimy polievanie znížte na raz týždenne, aby sa rastlina dostala do obdobia odpočinku.

Keď mandarínka začne kvitnúť, odstráňte časť kvetov, aby mladý stromček zvládol vyživovať len niekoľko plodov a nestrácal silu na nadmerné množstvo kvetov. Pre podporu rastu koruny je tiež vhodné prerezávať konáriky, čím docielite hustejší a krajší vzhľad rastliny. Ak rastlina začne prerastať kvetináč, presaďte ju do väčšieho, aby mala dostatok priestoru pre svoje korene.

Aj keď sa vám podarí vypestovať pekný mandarínkový krík, samotné plody na ňom bez ďalšej úpravy neporastú. Aby ste sa dočkali mandarínok, budete musieť vykonať vrúbľovanie. To znamená, že na vašu rastlinu narúbľujte výhonky zo stromčeka, ktorý už prináša ovocie. Bez toho sa sladkých plodov nedočkáte.

Ak túžite po krásnej a nenáročnej rastline s citrusovou arómou, ktorá príjemne osvieži vzduch vo vašom byte, mandarínka je skvelou voľbou. Výskumy naznačujú, že vôňa citrusových rastlín môže mať upokojujúci účinok na nervový systém a pomáha pri emocionálnom vyčerpaní či úzkostných stavoch. Táto exotická vôňa dokáže navodiť pocit pohody a uvoľnenia, čo ocení každý, kto hľadá kúsok pokoja vo svojom domove.

Pestovanie mandarínky môže byť zaujímavou výzvou pre každého milovníka rastlín. Táto krásna rastlina môže byť ideálnym spoločníkom, ktorý vám prinesie nielen radosť z pestovania, ale aj pozitívny vplyv na vašu náladu a domáce prostredie.