Malý otvor pod vodovodnou batériou má špecifickú funkciu. Inštalatér konečne odhalil, na čo slúži

Väčšina umývadiel je vybavená malým otvorom, ktorý sa nachádza v hornej časti umývadla, pričom odtokový otvor je bežne umiestnený v spodnej časti. Prečo je tomu tak, keď by sa dalo očakávať, že všetky otvory by mali byť na spodnej strane? Tento otvor má dve veľmi dôležité funkcie, ktoré by ste si určite nemali zamieňať.

Zabezpečuje ochranu pred vytopením

Pri používaní umývadla či vane je tento otvor nesmierne dôležitý pre vašu bezpečnosť. Predstavte si situáciu, že napúšťate vodu do umývadla alebo vane, a rozhodnete sa na chvíľu opustiť miestnosť. Ak by sa voda nenechala kontrolovať a začala by pretekať, mohlo by to viesť k nepríjemným následkom, ako je vytopenie miestnosti. Tento otvor však slúži ako prvá pomoc v prípade, že by sa niečo také stalo. Voda jednoducho začne odtekať cez tento otvor a zabráni tomu, aby došlo k záplavám.

Odvod vzduchu z odpadových trubiek

Ďalšia veľmi dôležitá funkcia tohto otvoru spočíva v odvodu vzduchu, ktorý sa v odpadovej rúre hromadí, keď voda odteká. Tento vzduch môže spomaliť odtok vody, vytvára totiž akúsi bariéru, ktorá spôsobí, že voda sa pohybuje pomalšie. Práve otvor v hornej časti umývadla alebo vane umožňuje, aby vzduch mohol byť z trúbky efektívne odvádzaný. Vzduch takto prúdi do odtokovej trúbky cez špeciálny kanál, čo zabezpečuje rýchlejší a efektívnejší odtok vody.

Nezabúdajte na pravidelné čistenie odtoku

Aj keď väčšina ľudí pravidelne čistí umývadlá a vane, často zabúdajú na samotný odtokový kanál. V tomto kanáli sa zachytávajú rôzne nečistoty, ako sú zvyšky jedla alebo nečistoty z rúk, a stávajú sa ideálnym miestom na množenie baktérií. Tieto baktérie môžu spôsobovať zápach, ktorý je v kuchyni veľmi nepríjemný. Preto je dôležité nielen pravidelne čistiť drez či vaňu, ale venovať sa aj čisteniu odtokových kanálov, ktoré môžu spôsobiť problémy.

Účinné čistenie pomocou jedlej sódy a citrónu

Základné čistenie drezu či vane stačí vykonávať pomocou čistiaceho prostriedku a hubky. No ak chcete dosiahnuť hlbšie čistenie, najmä v rámci týždenného upratovania, použite prírodné prostriedky, ktoré sa dajú nájsť priamo v kuchyni. Zmiešajte pol šálky jedlej sódy s čerstvou šťavou z jedného citróna. Túto zmes nalievajte priamo do odtoku. Následne pridajte pol šálky octu a nechajte pôsobiť niekoľko minút. Tento trik je veľmi účinný na odstránenie usadenín, ktoré sa môžu v odtokoch tvoriť. Okrem toho citrónová šťava prirodzene dezinfikuje, takže ide o výborný spôsob, ako nielen vyčistiť, ale aj dezinfikovať drez či vaňu. Tento postup môže byť použitý aj na horný odtok, ktorý býva častokrát prehliadaný. Týmto spôsobom si zaistíte, že váš drez bude nielen bez baktérií, ale aj bez nepríjemného zápachu.

Citrónová šťava ako dezinfekčný prostriedok

Citrón je skvelým prírodným čistiacim prostriedkom, ktorý je schopný nielen čistiť, ale aj ničiť baktérie. Tento prírodný dezinfekčný prostriedok je účinný nielen pri čistení povrchov, ale aj pri umývaní riadu, ktorý prichádza do kontaktu s mäsom. Citrónová šťava zabíja baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré sa na riade môžu nachádzať, a to bez použitia drsných chemikálií. Pokiaľ používate citrón na čistenie drezu alebo vane, pomáha aj v prevencii vzniku plesní a zápachu, ktorý môže vzniknúť v zanesených odtokoch. Pri pravidelnom používaní citrónu teda dosiahnete nielen čistotu, ale aj bezpečné a zdravé prostredie vo vašej kuchyni či kúpeľni.

Tento postup vám pomôže nielen zbaviť sa nečistôt, ale tiež udrží vaše odtoky čisté a bez baktérií. Dôsledná starostlivosť o tieto časti domácnosti zabezpečí, že vaše umývadlo a vaňa budú nielen vizuálne čisté, ale aj hygienické. Pri pravidelnom čistení sa zbavíte nielen baktérií, ale aj usadenín a nepríjemných zápachov, ktoré by mohli ovplyvniť komfort vo vašej domácnosti.