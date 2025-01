Ľudia začali žehliť pomocou kocky ľadu. Tento trik sa stal hitom internetu a mnohí sa už žehličky zbavili

Žehlenie patrí medzi tie menej obľúbené domáce práce, pretože je nielen časovo náročné, ale aj fyzicky vyčerpávajúce. Preto každý šikovný tip, ako si túto úlohu uľahčiť, stojí za vyskúšanie. Niektorí ľudia sa žehleniu vyhýbajú úplne a oblečenie len precízne skladajú zo sušiaka, iní zas naplno využívajú moderné sušičky. Ani tie však vždy nezaručia úplne hladké oblečenie. Poradíme vám, ako si celý proces zjednodušiť a ušetriť si námahu.

Sušička ako nenahraditeľný pomocník v domácnosti

Klasický kolobeh prania zahŕňa nielen samotné pranie, ale aj zložité vešanie prádla, jeho následné sušenie, žehlenie a nakoniec skladanie do skrine. Tento proces môže byť vyčerpávajúci, no dá sa výrazne zjednodušiť. Stačí začať pravidelne používať sušičku.

Väčšina oblečenia je po vybraní zo sušičky pripravená priamo na uloženie do skrine, čo vám ušetrí veľa času v porovnaní s klasickým vešaním na sušiak. Nie všetky materiály však znesú sušenie v sušičke a niektoré kúsky oblečenia si aj tak vyžadujú dodatočnú starostlivosť.

Kocky ľadu ako nečakaný pomocník pri sušení

Pridajte pri sušení do bubna sušičky niekoľko kociek ľadu. Možno to znie zvláštne, no tento jednoduchý trik dokáže výrazne zlepšiť výsledok. Počas sušenia sa kocky ľadu pomaly topia a vytvárajú horúcu paru, ktorá prirodzene narovná pokrčené oblečenie a ušetrí vám čas strávený žehlením.

Nemusíte sa obávať, že by kocky ľadu poškodili vašu sušičku. Práve naopak, vaše prádlo bude krásne suché a menej pokrčené. Aby bol tento trik ešte účinnejší, dbajte na to, aby ste sušičku neprepĺňali. Odporúčame tiež použiť sušiace guľôčky, ktoré počas sušenia premiešavajú prádlo a zabezpečujú rovnomerné sušenie.

Ak potrebujete rýchlo vyžehliť košele, skvelým pomocníkom je aj vertikálna parná žehlička. Stačí košeľu zavesiť na vešiak a horúca para sa postará o odstránenie záhybov bez námahy.

Sušička si poradí aj s mokrou obuvou

Sušička nie je len na prádlo! Ak vyberiete šnúrky zo športovej obuvi, môžete si v nej jednoducho a rýchlo vysušiť aj topánky. Aby ste zabránili nepríjemnému búchaniu topánok o steny bubna, odporúčame ich sušiť spolu s uterákmi alebo mäkkými dekami. Tento spôsob sušenia je efektívny a zároveň tichší, čo oceníte najmä počas nočných hodín.

Vyskúšajte tieto jednoduché triky a užívajte si hladké a suché oblečenie bez zbytočnej námahy!