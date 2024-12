Ľudia začali sypať do drezu múku. Keď zistíte prečo, budete prekvapení, aké je to užitočné

Múka patrí medzi základné potraviny, ktoré má takmer každá domácnosť. Pečieme z nej chlieb, koláče, pripravujeme omáčky alebo zahusťujeme polievky. Ale vedeli ste, že múka má aj množstvo netradičných využití mimo kuchyne? V kombinácii so sódou bikarbónou dokáže divy, najmä pri čistení kuchynského drezu. Tento jednoduchý trik používajú gazdinky, ktoré si potrpia na čistotu, no nechcú míňať peniaze na drahé čistiace prostriedky plné chémie.

Prečo je dôležité pravidelne čistiť drez?

Drez je jedným z najpoužívanejších miest v kuchyni. Denne sa v ňom umývajú riady, oplachuje zelenina či mäso a zachytávajú sa v ňom rôzne zvyšky potravín. Tým sa rýchlo stáva zdrojom baktérií a nepríjemného zápachu. Ak sa o drez pravidelne nestaráte, môže stratiť lesk, objaviť sa na ňom škvrny alebo zvyšky mastnoty. Našťastie existujú jednoduché domáce metódy, vďaka ktorým váš drez opäť zažiari bez námahy a zbytočných výdavkov.

Čistenie drezu múkou a sódou: Lacný a účinný spôsob, ako ho rozžiariť

Na tento domáci trik budete potrebovať len dve bežné suroviny – múku a jedlú sódu. Postup je naozaj jednoduchý:

1. Príprava zmesi: V miske zmiešajte rovnaké množstvo múky a sódy bikarbóny. Napríklad, ak použijete 3 lyžice múky, pridajte rovnaké množstvo sódy.

2. Aplikácia: Hotovú zmes naneste priamo na povrch drezu a jemne rozotrite špongiou alebo handričkou. Dôležité je čistiť krúživými pohybmi, aby ste odstránili aj odolnejšie nečistoty.

3. Odstránenie zvyškov: Po vyčistení múku a sódu nesplachujte priamo do odtoku. Mohli by ste tým upchať potrubie. Namiesto toho zmes zotrite papierovou utierkou a vyhoďte do odpadkového koša.

4. Leštenie: Na záver drez opláchnite čistou vodou a osušte handričkou alebo suchou utierkou. Povrch bude žiarivý a hladký na dotyk.

Extra tip: Citrón pre dokonalý lesk a sviežu vôňu

Ak chcete, aby váš drez nielen žiaril, ale aj voňal, použite citrón. Nakvapkajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy na hubku alebo priamo na povrch drezu. Krúživými pohybmi rozotrite a nechajte pôsobiť pár minút. Potom opláchnite a doleštite suchou handričkou. Citrón má antibakteriálne vlastnosti, takže pomáha odstrániť baktérie a neutralizovať zápachy.

Netypické využitie múky v domácnosti, o ktorom ste možno netušili

Múka je nielen skvelá na čistenie drezu, ale má aj množstvo ďalších praktických využití. Tu sú niektoré z nich:

Čistenie hrncov a panvíc – Múka jemne odstraňuje pripálené zvyšky jedla bez poškriabania povrchu. Stačí ju naniesť na hrniec a jemne pretrieť hubkou.

– Múka jemne odstraňuje pripálené zvyšky jedla bez poškriabania povrchu. Stačí ju naniesť na hrniec a jemne pretrieť hubkou. Ochrana pred mravcami – Mravce sa múke vyhýbajú. Nasypte ju na miesta, kde sa objavujú, napríklad na parapety, ku dverám alebo okolo špár.

– Mravce sa múke vyhýbajú. Nasypte ju na miesta, kde sa objavujú, napríklad na parapety, ku dverám alebo okolo špár. Domáca modelína pre deti – Vytvorte pre deti zábavnú a bezpečnú modelínu. Zmiešajte 4 hrnčeky múky, 1 hrnček vody, ¼ hrnčeka soli, lyžicu oleja a potravinárske farbivo. Hotovú hmotu uchovávajte v uzavretej nádobe v chladničke. Takto vydrží niekoľko týždňov a deti sa s ňou môžu hrať opakovane.

– Vytvorte pre deti zábavnú a bezpečnú modelínu. Zmiešajte 4 hrnčeky múky, 1 hrnček vody, ¼ hrnčeka soli, lyžicu oleja a potravinárske farbivo. Hotovú hmotu uchovávajte v uzavretej nádobe v chladničke. Takto vydrží niekoľko týždňov a deti sa s ňou môžu hrať opakovane. Odstránenie mastných škvŕn – Ak sa vám na oblečení objavia mastné škvrny, posypte ich múkou a nechajte pôsobiť. Múka pohltí tuk a uľahčí pranie.

Múka – váš skrytý pomocník v domácnosti

Hoci sa múka spája predovšetkým s varením a pečením, jej možnosti využitia sú omnoho širšie. Od čistenia drezu cez odpudzovanie mravcov až po tvorbu hračiek pre deti – múka môže byť vaším tajným záchrancom v mnohých situáciách. Stačí trocha kreativity a z obyčajnej suroviny sa stane všestranný domáci pomocník, ktorý ušetrí peniaze aj čas.