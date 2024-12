Lacné maslo do cukroviniek nepatrí. Skúsená pekárka prezradila, čím ho nahradíte bez zmeny chuti

Vianočné sviatky sú na dosah a s nimi aj obľúbené pečenie sladkostí, ako sú vianočné koláčiky, perníčky, štóly, či slávnostné vianočky. Tento rok však môžeme pociťovať výrazný nárast nákladov na tieto dobroty, pretože ceny základných surovín, ktoré potrebujeme, vzrástli. Jednou z položiek, ktorá môže výrazne zvýšiť náklady na pečenie, je maslo. Takmer každý recept na vianočné cukroví obsahuje túto drahú zložku.

Alternatívy k maslu

Pýtate sa, či existuje niečo, čím by sme mohli maslo nahradiť, aby sa to neodrazilo na chuti alebo textúre našich sladkých dobrôt a zároveň sa nám podarilo trochu ušetriť? Existuje niekoľko spôsobov, ako sa vyhnúť maslu, no výber náhrady závisí od konkrétneho druhu pečiva a jeho vlastností.

Margarín ako klasická náhrada

Prvou voľbou je pravdepodobne najznámejší spôsob – margarín. Tento tuk je veľmi často používaný ako náhrada masla v pečive, a to nielen kvôli cene, ale aj dostupnosti. Cukroví z margarínu nebude mať tú intenzívnu maslovú chuť, akú si spájame s tradičnými vianočnými koláčikmi, no nemusíte sa báť, že by pečivo bolo nejedlé. Naopak, margarín môže dať pečivu jemnejšiu textúru a niekedy až príjemne mäkkú konzistenciu. Toto je najmä výhoda pri pečení perníkov, kde sa chuť perníkových korenín postará o hlavný tón a mäkšia konzistencia je žiaduca, pretože perníčky nemusia odpočívať a stvrdnúť.

Ovocné pyré. Nečakaná, no efektívna voľba

Ak chcete vyskúšať niečo novšie a zaujímavejšie, skúste sa pozrieť na ovocné pyré. Možno vás prekvapí, že práve ovocie môže byť skvelou náhradou za maslo v pečive. Začneme banánovým pyré. Stačí zrelý banán rozmačkať na hladkú, jemnú pastu, ktorá má ideálnu textúru na pečenie. Ak v recepte nahradíte maslo rovnakým množstvom banánového pyré, získate sladšiu chuť, a preto sa vám podarí ušetriť aj na množstve cukru, ktoré by ste inak museli pridať.

Okrem banánového pyré môžete vyskúšať aj jablkové pyré. Tu platí, že na rovnaké množstvo masla postačí len polovičné množstvo jablkového pyré. Tento trik môže byť užitočný, ak chcete zachovať sviežosť a jemnosť pečiva, pričom chuť jablka môže koláčikom dodať príjemnú kyselkavosť a výraznejší ovocný podtón.

Avokádo a tekvica. Zelenina a ovocie ako tajná zbraň

Zaujímavým, no stále podceňovaným variantom môže byť aj avokádo. Na rozdiel od banánu avokádo pridáva do cesta jemnejšiu, krémovú textúru. Rozmačkané avokádo môžete do cesta pridať v pomere 1:1, teda na miesto masla. Táto alternatíva je nielen cenovo dostupná, ale aj bohatá na zdravé tuky, takže je to skvelá voľba pre tých, ktorí sa starajú o svoju výživu.

Ďalším výborným nápadom je tekvica. Tekvicové pyré je veľmi výživné a navyše dodá pečivu zaujímavú, jemne sladkú chuť. Na každý šálok masla stačí len ¾ šálky tekvicového pyré. Ak teda plánujete piecť, tento nápad môže byť ideálny pre tých, ktorí sa nechcú obmedzovať len na tradičné ingrediencie, ale zároveň si prajú pridať niečo novšie a výživnejšie.

Prečo neskúsiť niečo nové?

Určite sa možno obávate, že ovocné alebo zeleninové pyré zmení chuť vašich vianočných dobrôt, no nemusíte sa ničoho báť. Tieto náhrady sú nielen cenovo výhodné, ale aj zdravšie a overené v praxi. Banán, jablko, tekvica či avokádo určite neskazí chuť žiadnej dobroty a navyše prinesie niečo nové do vašich tradičných receptov. Ak sa obávate výsledku, skúste najskôr tieto zložky pridať len do menšej dávky cesta, aby ste zistili, či vám výsledok vyhovuje. Alebo môžete vyskúšať kombináciu – namiesto celého množstva masla použite len polovicu a zvyšok nahraďte napríklad banánom. Ušetríte tak nielen peniaze, ale zároveň nebudete musieť meniť recepty úplne.

Kokosový olej. Ideálna voľba pre alergikov

Všetky vyššie uvedené alternatívy sú vhodné aj pre tých, ktorí trpia intoleranciou laktózy, keďže maslo pre nich nie je ideálnou voľbou. Kokosový olej je v tomto prípade skvelou alternatívou. Pri izbovej teplote je tuhý, ale po zahriatí sa rovnako ako maslo zjemňuje, takže je ideálny na pečenie. Aj keď tento variant nenahradí maslo za rovnakú cenu, je to ideálny spôsob, ako si dopriať chutné cukroví aj v prípade, že niektorí členovia vašej rodiny majú problém s trávením laktózy.