Kuny bežnými spôsobmi nevyženiete. Dedova osvedčená metóda ich odstraší navždy. Už sa nevrátia

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kuna je rozkošné zvieratko, no len kým sa na ňu pozeráte v lese alebo na fotke. Akonáhle začne škodiť vo vašom dome či na majetku, treba okamžite zakročiť a vedieť, aký postup zvoliť.

Čo dokáže kuna napáchať?

Kuny sú veľmi šikovné, ale bohužiaľ to často využívajú na spôsobovanie škôd. Dokážu prehrýzť rôzne káble v aute (zapaľovacie, hadice na chladiacu kvapalinu či ostrekovače a elektrické vedenie), roztrhať izolačný materiál a svojim močom zničiť podhľady. Okrem toho je ich moč a trus veľmi zapáchajúci, keďže nimi značkujú svoje teritórium. Kunie nočné „výpravy“ sú hlučné a do domu môžu priniesť uhynuté zvieratá či zhnité potraviny. Navyše, kuny prenášajú aj parazity.

Kedy môžete (ne)môžete chytiť kunu?

Asi vás napadne, že by ste mohli kunu chytiť do pasce. Táto možnosť tu síce je, no iba za určitých okolností. Kuny sú od marca do konca októbra chránené, čo znamená, že počas tohto obdobia ich nesmiete loviť ani premiestňovať do prírody. Mimo tejto doby je ich chytanie povolené, no ich usmrtenie je legálne len pre poľovníkov od novembra do februára.

Odpudzovače ako efektívne riešenie

Ľudia často skúšajú rôzne domáce triky, ako kuny odplašiť – napríklad rozmiestnením vlasov v oblastiach, kde sa kuny vyskytujú. No tieto metódy bývajú len zriedkavo účinné. Namiesto toho je lepšie zainvestovať do m oderných odpudzovačov kún. Veľmi populárnym riešením je ultrazvukový odpudzovač, no ešte lepší je model s LED svetlom, ktoré kunu vyplaší jasným zábleskom.

Rádio ako neustála prekážka

Kuny neznášajú hlasité zvuky, takže ak ich máte v podkroví či pivnici, nechajte tam nonstop zapnuté rádio. Ak sa vám táto metóda nepozdáva, môžete si zaobstarať aj akustický odpudzovač, ktorý vydáva vysokofrekvenčné zvuky nepríjemné pre kuny. Dedo radí: zaobstarajte si mačku

Môj dedo mal jednoduchý, no účinný trik – mačku. Kuna a mačka sa v jednom priestore neznesú, keďže v prírode sú konkurentmi a lovia podobnú korisť. Samozrejme, pokojná domáca mačka, ktorá len spí na gauči, kunu nevystraší. No ak máte aktívnu mačku, kuna rýchlo opustí váš dom a viac sa nevráti.

Tento postup je osvedčený a kuny sa už v dome neobjavili.