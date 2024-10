Kto vylieva vodu zo zemiakov, mal by si dať pohlavok. Táto tekutina je neoceniteľná pre záhradu aj pri údržbe šperkov

V súčasnosti sa naše zmýšľanie mení – viac sa zameriavame na efektívne využívanie zdrojov a potravín. Niektorí tak robia kvôli úsporám, iní preto, že im záleží na životnom prostredí. Väčšina z nás sa riadi oboma týmito dôvodmi.

Snažíme sa opravovať veci namiesto toho, aby sme vytvárali zbytočný odpad. Šetríme vodou a energiou, pretože ich cena stúpa, a nakupujeme len to, čo skutočne potrebujeme. Neplytvanie sa stáva prioritou, a dokonca nachádzame spôsoby, ako využiť aj to, čo by sme predtým bez rozmýšľania vyhodili.

Voda zo zemiakov – nevyužitý potenciál

Jedným z prehliadaných pokladov je voda, v ktorej sa varili zemiaky. Často ju len tak vylejeme do drezu, čo je veľká škoda. Prekvapí vás, koľko možností jej využitia existuje.

Táto voda je bohatá na vitamíny ako A, B, C, obsahuje draslík, vápnik a vlákninu. Vďaka škrobu, ktorý sa v nej uvoľní, má hustejšiu konzistenciu ako obyčajná voda a niekedy v nej zostávajú aj malé kúsky zemiakov. Práve kvôli tomu môže poslúžiť ako prírodné zahusťovadlo pre omáčky namiesto múky. Skvelo sa hodí aj do polievok – nielenže ich zahustí, ale pridá aj chuť a dôležité živiny.

Zemiaková voda na pečenie, rastliny a šperky

Pri pečení domáceho chleba alebo pizze môžete obyčajnú vodu nahradiť zemiakovou vodou. Vďaka tomu bude vaše cesto vláčnejšie. Zemiakovú vodu môžete použiť aj na prípravu nadýchanej zemiakovej kaše, či namáčanie strukovín, ktoré tak obohatíte o minerály z varených zemiakov.

Ak ju nepotrebujete v kuchyni, môžete ju použiť na zalievanie izbových rastlín. Podmienkou je, aby nebola slaná. Na druhej strane, slaná voda z varených zemiakov je výborným prírodným herbicídom – bezpečne vás zbaví buriny v záhrade. A ak chcete hnojiť, skúste využiť aj banánové šupky alebo vaječné škrupiny – jednoducho ich vložte do vody a nechajte vylúhovať. Premýšľajte ekologicky a využívajte všetko, čo máte k dispozícii.

Horúca voda zo zemiakov vám tiež pomôže pri čistení kuchynského riadu – či už plastových alebo nerezových povrchov. A ak máte doma strieborné či zlaté šperky, jednoducho ich ponorte do tejto vody aspoň na pol hodiny – vrátite im lesk a krásu.

Starostlivosť o telo a vlasy

Zemiakový odvar je plný výživných látok, ktoré sú prospešné aj pre našu pokožku. Pomáha zlepšiť jej pružnosť, regeneruje a hydratuje ju. Ak si opláchnete tvár studenou zemiakovou vodou, vaša pleť bude svieža a jemnejšia.

Táto voda je tiež skvelá na vlasy – dodáva im lesk, hydratuje ich a pri pravidelnom používaní podporuje ich rast. Stačí si vlasy oplachovať studenou, nesolenou zemiakovou vodou. Dokonca aj pre podráždenú pokožku je kúpeľ v zemiakovom odvare balzamom.

Podpora pre obličky

Podľa ľudových receptov pitie teplej zemiakovej vody môže byť účinným prostriedkom pri prevencii obličkových kameňov. Odporúča sa piť tri poháre denne po dobu troch týždňov. Avšak, vždy je dobré poradiť sa s lekárom, či je tento spôsob vhodný pre váš zdravotný stav.