Krásna, ale nebezpečná izbová rastlina, ktorá môže ohroziť váš život

Difenbachia, patrí medzi veľmi obľúbené izbové rastliny, ktoré môžu skrášliť akýkoľvek interiér. Jej veľké, výrazne zelené listy, ktoré majú krásne sfarbenie, okamžite upútajú pozornosť každého, kto vstúpi do miestnosti. Mnohé domácnosti ju pestujú práve pre jej estetickú hodnotu, no treba si uvedomiť, že okrem krásy, ktorá môže ozdobiť váš domov, skrýva aj veľké nebezpečenstvo. Rastlina, ktorá sa môže ľahko dostať do domácnosti, najmä do tých, kde sa nachádzajú malé deti alebo zvieratá, môže spôsobiť vážne zdravotné problémy.

Difenbachia pochádza zo strednej a južnej Ameriky a je veľmi nenáročná na starostlivosť. Vďaka tomu sa jej darí aj v domácnostiach, kde nie je príliš času venovať sa záhradníctvu. Okrem svojej dekoratívnej hodnoty dokáže rastlina prispieť k zlepšeniu kvality vzduchu v miestnosti tým, že filtruje škodlivé látky a odparovaním vlhkosti pôsobí ako prirodzený zvlhčovač. To všetko sú faktory, ktoré z nej robia obľúbenú izbovú rastlinu, no mali by sme sa zamyslieť aj nad jej nebezpečnými vlastnosťami.

Nebezpečenstvo skrývajúce sa v tejto krásnej rastline

Aj keď sa difenbachia javí ako nevinná izbová rastlina, nie je to vôbec tak. Obsahuje šťavelan vápenatý, ktorý je veľmi toxický a môže spôsobiť vážne problémy. Tento jed je prítomný nielen v listoch, ale aj v stonkách, takže ak sa rastlina poškodí, kontakt s touto látkou môže byť veľmi nebezpečný. V najlepšom prípade môže šťavelan spôsobiť podráždenie pokožky a slizníc, no v horších prípadoch môže spôsobiť aj pľuzgiere a veľmi bolestivé reakcie na pokožke.

Požitie difenbachie môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám

Najnebezpečnejšia situácia nastáva vtedy, keď niekto skonzumuje ktorúkoľvek časť tejto rastliny. Pri požití sa môžu objaviť rôzne závažné symptómy, ako napríklad pálenie v ústach, silné opuchy, ktoré môžu blokovať dýchanie a prehĺtanie, a zápaly v ústnej dutine. Mnohokrát sa postihnutí sťažujú aj na zvracanie a bolesti brucha spojené s hnačkami. V tomto prípade je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože zhoršujúce sa symptómy môžu mať vážne následky na zdravie, najmä ak sa ignorujú.

Prečo sa teda difenbachii hovorí „nemá palica“?

Názov tejto rastliny pochádza práve od jej toxických účinkov, ktoré sa prejavujú pri požití. Ak dôjde k opuchu v ústnej dutine, človek môže dočasne stratiť schopnosť hovoriť, a to je dôvod, prečo sa rastline občas hovorí aj „nemá palica“. Tento dočasný problém môže spôsobiť, že dotyčný doslova onemie, kým sa príznaky neodstránia.

Riziká pre deti a zvieratá sú neodmysliteľné

Aby sa predišlo nešťastiam, mali by ste byť obzvlášť opatrní v domácnostiach s deťmi alebo zvieratami. Tento druh rastliny môže byť pre ne nielen veľmi nebezpečný, ale v prípade náhodného kontaktu môže mať veľmi vážne následky. Ak dieťa alebo zviera príde do kontaktu s rastlinou, je nevyhnutné okamžite umyť postihnutú oblasť vodou, aby sa zabránilo ďalšiemu kontaktu s toxickými látkami. V prípade, že dôjde k požití, okamžite vyvolajte zvracanie a kontaktujte lekára alebo veterinára.

Prevencia je najlepší spôsob ochrany

V každom prípade je najlepšou obranou prevencia. Pred tým, než si domov prinesiete akúkoľvek novú rastlinu, vždy sa informujte o jej vlastnostiach a potenciálnych nebezpečenstvách. V prípade difenbachie by to malo byť samozrejmosťou, ale aj iné rastliny môžu byť nebezpečné. Napríklad rastliny ako svokrin jazyk, antúria alebo klívia môžu byť tiež toxické a ohroziť zdravie.

Ak teda máte záujem o pestovanie krásnych izbových rastlín, vždy si pred ich zakúpením skontrolujte, či nepredstavujú nejaké riziko pre vás, vaše deti alebo domácich miláčikov. Zodpovedný prístup k výberu rastlín vám môže ušetriť veľa problémov v budúcnosti a zaistiť, že vaše rastliny budú nielen krásne, ale aj bezpečné pre celú domácnosť.