Kávová usadenina sa uplatní aj počas zimy. Viete o všetkých jej možnostiach?

Kávová usadenina je úžasným príkladom, ako sa dajú v bežnom živote spotrebovať aj naoko nevyužiteľné zvyšky, ktoré by inak leteli rovno do koša. Hoci veľa ľudí pije kávu niekoľkokrát denne, často vôbec netušia, že obyčajný lógr môžu využiť na množstvo praktických účelov. To platí aj v zime, keď nás trápia zľadovatené chodníky či nebezpečne klzké terasy. Ak si spomeniete, koľko šálok kávy za deň vypijete, určite vám napadne, že kávovej usadeniny sa dokáže nazbierať celkom dosť, aby ste ju využili aj vy.

Ako pripraviť kávovú usadeninu na ďalšie použitie?

Predtým, než začnete lógr používať, je vhodné postarať sa o jeho správne vysušenie. Ak by zostal vlhký a uzavreli by ste ho do nádoby či vrecka, ľahko by mohol splesnivieť. Postup sušenia je pritom veľmi jednoduchý: rozložte usadeninu na papierovú utierku alebo noviny, nechajte ju na dostatočne teplom a vetranom mieste a vyčkajte, kým sa všetka vlhkosť neodparí. Vysušený lógr môžete skladovať pokojne aj vo väčšej pohári, fľaši či nádobke a spotrebovávať podľa potreby.

Zimná alternatíva ku klasickej posypovej soli

Jedným z užitočných spôsobov, ako kávovú usadeninu využiť v zimných mesiacoch, je jej nasadenie namiesto bežnej posypovej soli. Jemné zrnká kávy neškodia psím labkám, nepoškodzujú obuv a zároveň šetria vaše okolie od zbytočného zaťažovania chemikáliami. Stačí rozsypať vysušený lógr na zľadovatené plochy – na chodníky, schody či terasu. Keď sa ľad roztopí, neostanú na dlažbe žiadne nevzhľadné biele mapy. Zvyšky kávového prášku jednoducho pozametáte alebo ich odveje vietor.

Živiny pre vašu zeleň

Kávová usadenina funguje skvele aj ako hnojivo pre vnútorné aj vonkajšie rastliny. Je bohatá na rôzne látky, napríklad dusík, ktorý napomáha rastu a vitalite zelene. Ak máte rastlinu, ktorá sa vám zdá slabá, pridajte k nej primerané množstvo usadeniny – buď ju zamiešajte do kompostu, alebo nasypte priamo k zemine (približne pár centimetrov pod povrch). Niektorí pestovatelia ju dokonca na jar rozsypávajú po trávniku, aby podporili zdravší rast trávy. Aj škodcovia sa k rastlinám obohateným o lógr často vyhýbajú.

Prírodný pohlcovač pachov

Ak máte pocit, že v chladničke sa občas objaví nepríjemný zápach, kávová usadenina vám môže pomôcť aj tu. Namiesto nákupu drahých pohlcovačov zápachu stačí vložiť menšie množstvo vysušeného lógru do otvorenej nádobky a tú umiestniť na vhodné miesto v chladničke. Káva pachy pohltí a vy si ušetríte zbytočné výdavky.

Domáci peeling z kávy

Lógr je tiež skvelou ingredienciou na výrobu prírodného telového peelingu. Na jeho prípravu potrebujete:

6 lyžíc kávovej usadeniny

3 lyžice kokosového oleja

1 a ½ lyžice cukru (najlepšie trstinového)

Voliteľne pár kvapiek obľúbeného oleja (napr. levanduľového)

Postup:

Kávový prášok a cukor nasypte do misky, primiešajte rozpustený kokosový olej, prípadne pridať aromatický olej podľa vlastného výberu. Všetko spolu dôkladne premiešajte. Peeling jemne vmasírujte do pokožky, aby ste odstránili odumreté bunky a zároveň zlepšili prekrvenie. Odporúča sa používať raz týždenne, pričom stačí pokožku nakoniec opláchnuť vodou.

Ochrana pred hmyzom v teplom období

Ak vám po zime zostane ešte nejaká kávová usadenina, zužitkujete ju i v lete. Lógr dokáže odplašiť rôzne druhy hmyzu, ktoré nás v teplých mesiacoch vedia poriadne potrápiť. Stačí nasypať trochu vysušenej kávovej usadeniny do misky, ktorú položíte na balkón, k záhradnému posedeniu či k oknu. Vďaka tomu si vychutnáte pobyt vonku (alebo vyvetranú izbu) bez otravného bzučania.

Ako vidno, kávová usadenina vôbec nemusí byť odpadom na vyhodenie. Namiesto toho vám môže ušetriť peniaze, zjednodušiť zimnú údržbu, podporiť zdravie rastlín, zbaviť vás nepríjemných pachov a dokonca rozmaznať vašu pokožku. Stačí ju len predvídavo vysušiť a mať poruke na všetky tieto praktické účely. Týmto jednoduchým krokom navyše prispejete k ekologickejšiemu a hospodárnejšiemu fungovaniu vo svojej domácnosti.