Kam so zhnitými jablkami? Závisí to na štádiu ich rozkladu. Pozor na chyby!

Pod ovocnými stromami sa často nahromadia padnuté, čiastočne nahnité jablká, a vy možno váhate, ako s nimi naložiť. Niektoré plody ešte môžete efektívne využiť, zatiaľ čo iné by ste mali okamžite odstrániť, aby ste predišli možným problémom s úrodou v ďalšom roku!

Aj poškodené alebo mierne nahnité jablká nemusíte hneď vyhodiť. Mnohé ovocie spadnuté pod stromami môže byť stále prínosné. Je však dôležité jablká starostlivo roztriediť a riadiť sa určitými zásadami, aby ste predišli komplikáciám a nežiaducim následkom.

Použite jablká ako hnojivo pre pôdu

Rozdiel medzi využitím spočíva v tom, ako hlboko sa jablká už rozložili. Ak je na nich viditeľná pleseň alebo sú takmer úplne rozpadnuté, je lepšie ich nevyužiť na konzumáciu. Ak však hniloba zasiahla len povrch alebo začína len mierne, tieto jablká môžu byť výborným prírodným hnojivom, ktoré obohatí pôdu na nasledujúcu sezónu. Ak vás zaujíma presný postup, môžete sa pozrieť na podrobné video na YouTube kanáli Blossom – Plant Care & Growing App:

Padnuté jablká bez plesne môžete aj zjesť

Keď pod jabloňou nájdete jablká, ktoré sú len jemne otlačené, ale inak vyzerajú čerstvo a zdravo, nemusíte sa ich báť použiť v kuchyni. Takéto jablká síce nie sú vhodné na dlhodobé uskladnenie, pretože by rýchlo podľahli hnilobe, no sú skvelé na okamžitú spotrebu. Môžete ich použiť napríklad na pečenie jablkového koláča, pripraviť z nich štrúdľu, palacinky alebo sa inšpirovať francúzskou klasikou – obráteným jablkovým koláčom tarte tatin.

Z padnutých jabĺk môžete tiež pripraviť lahodnú galetku alebo iné domáce pochúťky.

Nahnité plody zhodnoťte ekologicky

Ak sú jablká už viditeľne nahnité, rozhodne ich nejedzte – toxíny, ktoré sa v nich vytvárajú, môžu byť škodlivé pre zdravie. Namiesto toho môžete takéto ovocie použiť ako hnojivo v komposte. Správne udržiavaný kompost s vhodnými vrstvami zabezpečí, že jablká sa rozložia a dodajú pôde potrebné živiny. Počas rozkladu sa v komposte navyše zvýši teplota, čo ničí škodlivé mikroorganizmy a choroboplodné zárodky prítomné v ovocí.

Nahnité jablká sú teda vynikajúcim materiálom na kompostovanie, pokiaľ nejde o ovocie napadnuté vážnou chorobou.

Vyhoďte iba infikované plody do odpadu

Ak objavíte jablká napadnuté plesňovou chorobou, napríklad moniliózou, mali by ste ich zlikvidovať iným spôsobom. Tieto plody nepatria do bioodpadu ani na kompost. Pretrieďte všetky jablká pod stromom a odstráňte každý plod, ktorý vykazuje známky infekcie – v prípade moniliózy sú to zvráskavené plody s tmavými škvrnami. Táto choroba dokáže prežiť rôzne podmienky a môže sa rýchlo šíriť, preto je dôležité infikované jablká zlikvidovať, aby neohrozili úrodu v ďalšom roku. Takéto jablká sú vhodné len na odpad, aby ste sa vyhli riziku ďalšieho šírenia nákazy.