Chlieb je starodávnou súčasťou našich jedálničkov. Naši predkovia ho piekli v domácnostiach raz za pár týždňov a považovali ho za vzácnosť. Mnoho tradícií a poverčivostí sa s chlebom spájalo, od požehnania, ktoré sa nad ním muselo vykonať pred jeho konzumovaním, až po pravidlá týkajúce sa krájania – napríklad to, že chlieb sa nesmie krájať inak ako rovno, aby sa zachovala jeho „dobrá“ energia. Aj dnes, aj keď sú tieto zvyky menej bežné, mnohí ľudia stále dbajú na to, aby chlieb nebol len obyčajnou potravinou, ale mal aj svoju symbolickú hodnotu.

Prečo chlieb rýchlo tvrdne?

V súčasnosti už neexistujú presné pravidlá o tom, ako si máme chlieb pripravovať, no aj napriek tomu sa stále stretávame s problémom – chlieb veľmi rýchlo stvrdne. „Chlieb dnes nie je taký kvalitný ako pred rokmi. Často sa stáva, že sa rýchlo stane tvrdým a gumovitým,“ tvrdí Zoja z Českých Budějovíc. To môže byť spôsobené rôznymi faktormi. Podľa odborníkov, rozhodujúce faktory sú typ múky, spôsob výroby a dĺžka pečenia. Nie každé zrno poskytne rovnakú trvanlivosť a pšenica sa v tomto smere výrazne líši od žita. Kým pšenica má tendenciu rýchlo strácať svoju vláčnosť, žito ostáva čerstvé oveľa dlhšie.

Ako správne uchovávať chlieb?

Existuje niekoľko spôsobov, ako predĺžiť čerstvosť chleba. Najlepšie sa uchováva kváskový a žitný chlieb, ktoré majú najdlhšiu trvanlivosť. Bez ohľadu na druh chleba, nikdy ho neukladajte do plastového sáčku. „Chlieb musí dýchať, inak sa zaparí a zmení na tvrdý, nechutný kúsok,“ upozorňuje odborník. Po tom, ako čerstvý chlieb vychladne pri izbovej teplote, by mal byť zabalený do čistej utierky alebo plátenného vrecka. To zabezpečí, že chlieb nebude vysychať, a stále si zachová svoju vlhkosť a mäkkosť. Ak máte chlebník, ideálne miesto na uchovávanie chleba, v tejto nádobe vám chlieb vydrží čerstvý až štyri dni.

Mraznička na predĺženie čerstvosti

Ak vám štyri dni nestačia a chcete, aby chlieb vydržal dlhšie, je dobré ho zamraziť. „Chlieb v chladničke rýchlo stráca svoju kvalitu. Pri teplotách okolo nuly sa začne drobiť a jeho chuť sa výrazne zhorší,“ vysvetľuje pekár. Zamrazenie je preto ideálnym riešením, ak potrebujete predĺžiť trvanlivosť chleba. Na tento účel však použite sáčky určené na mrazenie, aby chlieb neprenikal do vzduchu. Nezabudnite na každý sáčok napísať dátum, kedy ste chlieb zamrazili, aby ste mali prehľad o tom, ako dlho je uskladnený.

Ako skladovať chleba?

Tip na čerstvý pocit – hriankovač



Keď chlieb vytiahnete z mrazničky, nechajte ho pred použitím rozmrznúť pri izbovej teplote. Ak chcete, aby mal chlieb opäť pocit čerstvosti, môžete ho vložiť do hriankovača. Tento jednoduchý krok spôsobí, že sa chlieb opäť stane chrumkavým a voňavým, akoby bol práve z pece. To je skvelý trik, keď chcete zažiť pocit čerstvo upečeného chleba aj po niekoľkých dňoch.

Dodržaním týchto jednoduchých pravidiel môžete predĺžiť čerstvosť chleba a zabrániť tomu, aby sa stal rýchlo tvrdým a nejedlým.