Jedlé vianočné ozdoby. Vyrobte si originálne reťaze na stromček zo snehových pusiniek alebo sušených jabĺk

Vianočné prípravy sú už v plnom prúde a jedným zo spôsobov, ako spríjemniť sviatočnú atmosféru, je ozdobiť stromček netradične – jedlými dekoráciami. Predstavte si, aké nadšenie by takýto stromček vyvolal u vašich detí alebo návštev. A nielen u nich! Staršie generácie si s nostalgiou spomenú na časy, keď boli stromčeky zdobené nielen sklenenými ozdobami, ale aj sladkosťami a dobrotami zo sviatočných kolekcií. Tento trend však postupne upadol a nahradili ho moderné, často strohé dizajnové ozdoby.

Čo keby ste však spojili krásu a chuť do jedného? Skúste tento rok ozvláštniť svoj vianočný stromček reťazami z jedlých pochúťok, ktoré nielenže potešia oči, ale budú aj chutným prekvapením. Máme pre vás viacero kreatívnych tipov, ktoré zvládne naozaj každý.

Reťaz zo snehových pusiniek. Jemná a chutná ozdoba

Snehové pusinky sú symbolom jemnosti a elegancie, navyše si ich obľúbia nielen deti, ale aj dospelí. Ak pripravujete pečivo na Vianoce, skúste si k nemu vyrobiť aj dávku týchto krehkých pochúťok. Recept je jednoduchý a výsledok vám bude robiť radosť na stromčeku i na tanieri.

Potrebujete:

100 g vaječných bielkov

225 g kryštálového cukru

Postup:

Bielky vložte do čistej misy spolu s cukrom. Túto misu umiestnite nad hrniec s horúcou vodou (voda by sa nemala dotýkať dna). Zmes neustále miešajte, až kým sa cukor nerozpustí a hmota nebude príjemne teplá na dotyk – zvyčajne to trvá asi 10 minút. Potom ju vyšľahajte mixérom na pevný, lesklý sneh, čo zaberie ďalších približne 15 minút.

Pomocou cukrárskeho vrecka tvarujte na plech vystlaný papierom na pečenie malé pusinky. Môžete si vytvoriť rôzne tvary, aby bola reťaz na stromčeku zaujímavá a pestrá. Pusinky pečte pri nízkej teplote, okolo 100 °C, približne 60–70 minút. Po upečení ich nechajte úplne vychladnúť, ideálne cez noc.

Hotové pusinky opatrne navliekajte na silnú niť alebo tenký špagát. Ak chcete, môžete ich jemne dofarbiť potravinárskymi farbami alebo ich posypať cukrovými dekoráciami. Všetko robte opatrne, pretože pusinky sú veľmi krehké. Okrem reťazí môžete vytvoriť aj iné ozdoby, napríklad venčeky alebo srdiečka.

Vianočné ozdoby z pomaranča

Reťaz zo sušených jabĺk. Zdravá a krásna dekorácia

Ak hľadáte ozdobu, ktorá je nielen prírodná, ale aj zdravá, skúste použiť sušené jablká. Nakrájajte ich na tenké plátky rovnakých veľkostí a vysušte ich buď v rúre, sušičke, alebo len tak na radiátore. Suché plátky potom navlečte na špagát alebo ozdobnú niť. Takáto reťaz bude na stromčeku vyzerať veľmi prirodzene a esteticky.

Ak chcete byť ešte kreatívnejší, pridajte k jednotlivým kúskom jabĺk farebné stužky alebo mašličky a zaveste ich na stromček samostatne. Ozdoby z jabĺk dodajú stromčeku rustikálny vzhľad a ich jemná vôňa vás prenesie do atmosféry starých vidieckych Vianoc.

Reťaz zo sušeného ovocia. Chutný výber pre každého

Na jedlé dekorácie môžete využiť aj rôzne druhy sušeného ovocia. Výber je len na vás – brusnice, slivky, hrozienka, marhule či dokonca sušené banány a ananás. Navlečte ich na pevný špagát alebo niť, a vytvorte tak farebnú a veselú reťaz. Táto dekorácia nielen skvele vyzerá, ale bude aj chutnou odmenou po sviatkoch.

Reťaz z popcornu. Netradičná ozdoba pre milovníkov slaného

Popcorn na stromčeku? Možno vám to znie zvláštne, ale tento nápad je veľmi originálny. Popcorn navlečený na špagáte pôsobí jemne, vkusne a ozvláštni váš stromček. Ide o jednoduchý a rýchly spôsob, ako pridať niečo netradičné do vašej vianočnej výzdoby.

Reťaz z lístkového cesta. Voňavá ozdoba, ktorá láka ochutnať

Ak chcete vianočný stromček ozdobiť slanými dobrotami, lístkové cesto je výborná voľba. Z hotového lístkového cesta môžete vykrajovať rôzne tvary pomocou formičiek alebo noža. Pred pečením ich posypte sezamom, makom alebo rascou. Po upečení ich nechajte vychladnúť a následne ich navlečte na šnúrku, alebo ich zaveste na stromček ako jednotlivé ozdoby.