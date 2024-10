Jediná vec, ktorú pridáte do práčky, a vyplaví sa z nej špina nahromadená rokmi. Bez tohto kroku bude vaše prádlo stále znečistené

Práčka je pravdepodobne jedným z najdôležitejších spotrebičov v domácnosti. Bez nej by bol moderný život oveľa komplikovanejší. V súčasnosti si už ani neuvedomujeme, koľko práce nám uľahčuje. Ak si však raz za čas spomenieme, aká je nepostrádateľná, mali by sme jej venovať potrebnú starostlivosť, aby nám slúžila čo najlepšie.

Starostlivosť o kritické miesta

čistenie zásobníka Foto: František Stacho

Prekvapujúco veľa ľudí zanedbáva starostlivosť o svoju práčku, hoci to môže výrazne ovplyvniť jej výkon. Mnohí majú predstavu, že moderné práčky zvládnu všetko, vrátane svojho vlastného čistenia. Pravda je však iná. Ak práčku nečistíte pravidelne, nečistoty sa v nej začnú hromadiť, čo ovplyvní kvalitu prania a vaše oblečenie môže byť stále znečistené, aj keď to na prvý pohľad nevidno.

Na čistenie práčky vám postačí obyčajná hubka alebo handrička a teplá voda s trochou čistiaceho prostriedku. Dôležité je pravidelne čistiť tesnenie na dvierkach práčky, kde sa často usádzajú zvyšky pracích prostriedkov a nečistoty. Nezabúdajte ani na zásobníky na prášok a aviváž – tie vyberte a dôkladne umyte v umývadle.

Ak máte problém dostať sa do všetkých častí zásobníkov, nezľaknite sa – pomôže vám stará zubná kefka. Kefkou sa dostanete do ťažko prístupných miest a odstránite usadeniny, ktoré by inak mohli brániť správnemu dávkovaniu. Pri čistení venujte pozornosť aj filtru práčky, kde sa často zachytávajú nečistoty a vlákna z oblečenia.

Jednoduché riešenie pre dokonalú čistotu

tableta do umývačky na čistenie práčky Foto: František Stacho

Jednou z častých chýb pri údržbe práčky je ignorovanie čistenia dvierok. Tie majú zložité štruktúry, v ktorých sa ľahko zachytávajú nečistoty, ktoré potom prichádzajú do kontaktu s bielizňou. Pri praní určite nechcete, aby bolo vaše prádlo kontaminované ďalšou špinou.

Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako vyčistiť vnútro práčky bez námahy, existuje praktický trik, ktorý vám ušetrí čas. Stačí vhodiť do prázdnej práčky jednu alebo dve tablety do umývačky riadu a spustiť prací program na teplote aspoň 60 stupňov Celzia. Program nechajte bežať aspoň hodinu, aby mali tablety dostatok času na odstránenie usadenín a špiny.

Výhodou tejto metódy je, že dokáže odstrániť aj dlhodobo nahromadenú špinu, ktorá sa často usádza v bubne a na iných miestach práčky. Po tomto čistení bude práčka nielen čistá, ale aj príjemne voňať, a výsledky prania môžu byť oveľa lepšie.