Jeden zlý pohyb pri prerezávaní a zničíte celý ovocný strom. Túto chybu robia Slováci neustále

Prerezávanie je pre stromy veľmi prospešné, to vie hádam každý záhradkár. Budú zdravšie, viac plodiť a práve to, chceme každý rok dosiahnuť. Nie je to síce žiadna jadrová veda, treba sa vždy riadiť niekoľkými pravidlami, aby sme si svoje ovocné stromy nezničili.

Kedy prerezávať?

Je to na prelome zimy a jari. V tomto období má strom dosť času, aby sa zregeneroval a zároveň sa vyhne pôsobeniu chorôb a hmyzu. Jablone a hrušky začíname už počas marca. Nasledujú kôstkové plody, pri nich ale čakáme, kým nezmiznú aj posledné nočné mrazy.

Čo prerezávať?

Vetvy, na ktorých sa nerodí, či tie, ktoré neboli produktívne. Toto by ste mali mať počas predchádzajúceho roka odsledované. Pokiaľ ste začiatočník, tak začnite odstránením suchých, chorých a tých, čo si navzájom tvz. konkurujú. Príliš veľké zahustenie by totiž mohlo brániť slnečným paprskom prenikať k plodom. Príliš dlhé vetvy skracujte, mohli by sa pod váhou plodov zlomiť. V neposlednom rade, dnes chce mať každý záhradu peknú, čiže zastrihávame aj s estetických dôvodov. Takýmto prerezávaním dokážete určiť tvar koruny stromu.

Ako prerezávať?