Je potrebné umývať ryžu pred varením, alebo je to zbytočný krok?

Každý rok sa na poliach po celom svete dopestuje približne osemsto miliónov ton ryže. Pri pohľade na populáciu čítajúci takmer osem miliárd ľudí to predstavuje ohromujúci objem tejto potraviny. Nie je preto nijakým prekvapením, že sa na tému jej správnej prípravy vedie nespočetne veľa diskusií. A vy? Patríte medzi tých, čo ryžu pred varením dôkladne preplachujú, alebo tento krok zvyčajne vynechávate?

Ryža je v mnohých kultúrach sveta nenahraditeľnou súčasťou každodenného stravovania. Dôvod je jednoduchý – je cenovo dostupná, sýtivá a v kuchyni ponúka nespočetné možnosti využitia. Najväčšie množstvo ryže sa pestuje v ázijských krajinách, no je populárna aj v iných častiach sveta, kde sa dováža. Okrem toho, že je ryža základom slaných jedál, jej čaro sa ukáže aj pri príprave sladkých dezertov či dokonca exoticky dochutených pokrmov. Napriek tomu však ostáva otvorenou otázkou, či je potrebné ryžu pred varením preplachovať.

Prečo by ste mali ryžu umývať?

Vo väčšine prípadov odborníci jednoznačne odporúča ryžu pred varením dôkladne prepláchnuť. Dôvod je jednoduchý, no dôležitý. Na povrchu ryžových zrniek sa nachádza vrstva škrobu, ktorá pri varu spôsobuje ich zlepenie. Ak máte v pláne pripraviť ryžu, ktorá bude sypká a každé zrniečko oddelené, mytie je kľúčové. Navyše, keď si uvedomíme, akou dlhou cestou ryža prechádza z polí až na náš stôl, je pravdepodobné, že sa na nej cestou usadili prach, nečistoty a iné mikroskopické nečistoty. Hoci ich voľným okom nevidíme, nechceme ich podávať ako súčasť nášho jedla.

Vyberte si správny druh ryže

Okrem samotného preplachovania je dôležité aj to, aký druh ryže zvolíte. Na sushi, kde je potrebné, aby sa zrnká navzájom zlepili, je ideálna guľatá sushi ryža. Ak však pripravujete pilaf, smaženú ryžu alebo iné jedlá, kde je cieľom sypká konzistencia, siahnete po dlhozrnnej ryži, napríklad jasmínovej alebo basmati. Dôkladné prepláchnutie odstráni prebytočný škrob a zabezpečí, že sa ryža pri varu nezlepí.

Predpripravená ryža je výnimkou

Ak kupujete ryžu, ktorá je už pred varením spracovaná – napríklad predvarená ryža alebo ryža vo varených vreckách, preplachovanie nie je nevyhnutné. Aj keď ju opláchnete, nebude to mať taký vplyv ako pri bežnej nebalenej ryži.

Ako na to?

Preplachovanie ryže je jednoduchý a rýchly proces, ktorý zvládnete za niekoľko minút. Stačí nasypať ryžu do misky, zaliať ju studenou vodou a rukami premiešať. Voda sa zakalí, čo je znak, že sa z povrchu zrniek uvoľnil škrob. Zakalenú vodu zlejte a proces opakujte, kým nebude voda čistá. Po skončení nechajte ryžu odkvapkať na sitku.

Preplachovanie namiesto preberania

Kedysi bolo potrebné ryžu pred varením dokonca preberať, pretože obsahovala kamienky alebo iné nečistoty. Tento krok bol v minulosti bežný a v mnohých rodinách sa z neho stal akýsi rituál. Dnes sa s tým už nestretávame, no to neznamená, že ryžu nemáme pred varením prepláchnuť. Možno vám tento krok príde zbytočný, ale ak ho raz vyskúšate, možno zistíte, že stojí za to. Prajeme vám dobrú chuť a šťastné varenie!