Je možné vetrať v zime aj pri smogu? Kedy je ideálny čas na zimné vetranie?

Čerstvý vzduch je pre nás všetkých dôležitý, rovnako ako sa snažíme zabrániť nadmernej vlhkosti v našich domovoch. Vetranie je preto nevyhnutné aj počas chladných zimných mesiacov. Ale kedy je najvhodnejší čas na vetranie v zime? A čo robiť, ak vonku panuje smog, mali by sme aj vtedy vetrať?

Pravidelné vetranie je kľúčové nielen z hľadiska zdravia, ale aj prevencie problémov ako sú plesne, ktoré sa môžu objaviť pri nadmernej vlhkosti. Okrem toho, vďaka vetraniu dochádza k výmene vydýchaného vzduchu za čerstvý, čím sa zlepšuje kvalita ovzdušia v domácnosti. Vetraním zároveň odstraňujeme škodlivý oxid uhličitý a zabezpečujeme dostatočný prísun kyslíka.

Ako správne vetrať počas zimy?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa niektorí ľudia obávajú vetrania v zime, je strach zo straty tepla. Avšak, ak vetráte správne, tieto obavy sú zbytočné. Kľúčom je vetranie krátkymi a intenzívnymi intervalmi. Okná by ste mali otvoriť naplno, ideálne v protiľahlých miestnostiach, aby došlo k rýchlej výmene vzduchu. Tento proces trvá len pár minút. Ak sa chcete uistiť, že je čas okná opäť zavrieť, stačí sa postaviť do stredu miestnosti a počkať, kým pocítite prichádzajúci chladný vzduch.

Ako efektívne ušetriť na kúrení a zároveň zabrániť tvorbe plesní

Správne vetranie pomáha nielen šetriť energie, ale aj predchádzať tvorbe plesní. Pri intenzívnom vetraní sa steny okolo okien nestihnú ochladiť, preto nedochádza k zbytočnej strate tepla. Naopak, ak by ste používali mikroventiláciu, vetranie by trvalo oveľa dlhšie, pričom miestnosť sa ani poriadne nevyvetrala a steny okolo okien by sa prechladili. Takéto dlhodobé pootvorené okno môže tiež spôsobiť kondenzáciu vlhkosti, ktorá môže v prípade mrazov zmrznúť. Nedostatok cirkulácie vzduchu v miestnostiach vedie k hromadeniu vlhkosti, čo môže spôsobiť vznik plesní. Tento problém je zvlášť závažný pre alergikov a astmatikov, ktorí sú na zhoršenú kvalitu ovzdušia citlivejší.

Pred tým, než začnete vetrať, je dôležité znížiť alebo úplne vypnúť kúrenie, aby sa zabránilo zbytočnej strate tepla a nákladom na vykurovanie.

Kedy je najvhodnejší čas na vetranie v zime

Ak nie ste doma cez deň, najlepšie je vetrať ráno, ideálne pred 6. hodinou, a potom večer, najlepšie po 20. hodine. Dôvod je jednoduchý: ráno a večer je intenzita dopravy a prevádzky nižšia, a tým aj znečistenie ovzdušia. Počas noci sa zvyčajne nekúri, a keď spíme, nevykonávame žiadne činnosti, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu vlhkosti v domácnosti.

Ak počas dňa ostávate doma, mali by ste pridať ďalšie krátke, intenzívne vetrania počas dňa. Toto platí aj v prípadoch, keď je vo vašej domácnosti vyššia vlhkosť, ako napríklad pri sušení prádla v zime. Pravidelné vetranie je teda nevyhnutné nielen na udržanie čerstvého vzduchu, ale aj na kontrolu vlhkosti v domácnosti.

Tip na meranie vlhkosti v domácnosti

Ak chcete mať pod kontrolou vlhkosť vo vašej domácnosti, okrem teplomera si zaobstarajte aj vlhkomer. Tento prístroj vám ukáže presné hodnoty a pomôže vám regulovať vlhkosť v miestnosti. Pri teplote okolo 21 °C by mala byť ideálna relatívna vlhkosť v miestnosti približne 50 %, aby sa predišlo problémom s vlhkosťou a plesňami.

Zima, smog a vetranie – môže sa to kombinovať?

Mnoho ľudí sa obáva vetrať v prípade smogovej situácie, ale podľa odborníkov je vetranie nevyhnutné aj počas znečistených dní. Ak vám niekto tvrdí opak, pravdepodobne nezohľadňuje dôležitosť pravidelnej výmeny vzduchu. Aj počas smogu je dôležité zabezpečiť výmenu vzduchu, ale s rozumom. Odborníci z oblasti zdravotnej prevencie odporúčajú, aby v prípade smogu bolo vetranie krátke a intenzívne, trvajúce iba 3 až 4 minúty. Aj keď sa počas tohto krátkeho vetrania koncentrácia smogových častíc na chvíľu zvýši, rýchla výmena vzduchu pomôže odstrániť oxid uhličitý a vodnú paru, ktoré sa v domácnosti hromadia.

Nezabudnite na prevenciu

Všetky činnosti, ktoré môžu zhoršiť kvalitu vzduchu v domácnosti, ako napríklad používanie farieb, lakov, lepidiel alebo produktov s organickými rozpúšťadlami, by mali byť odložené, pokiaľ nie sú nevyhnutné. A samozrejme, fajčenie v uzavretých priestoroch je ďalším faktorom, ktorý zhoršuje kvalitu vzduchu a mal by byť striktne zakázané, ak chcete udržiavať domácnosť čistú a zdravú.

Týmto spôsobom dosiahnete optimálne vetranie, ktoré je účinné, energeticky šetrné a zdravé aj v zimných mesiacoch, kedy smog môže ovplyvniť kvalitu vzduchu.