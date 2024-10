Japonci majú svoj vlastný spôsob čistenia rúry. Špina sa úplne rozpustí a stačí ju jednoducho zotrieť

Čistenie rúry patrí medzi najmenej obľúbené činnosti v domácnosti. Keď sa v nej nahromadí a zapecie mastnota, odstránenie je náročné a zdĺhavé. Našťastie existujú metódy, ktoré vám tento proces značne uľahčia.

Pravidelná starostlivosť o rúru

Najlepším prístupom je udržiavať rúru čistú po každom väčšom použití. Počas pečenia sa z potravín, najmä mäsa, často dostáva mastnota do vnútra rúry a vytvára škvrny. Ak tieto nečistoty necháte zaschnúť, neskôr sa ešte viac pripečú a odstránenie bude oveľa zložitejšie.

Ak sa rúra pravidelne nečistí, môže začať vydávať nepríjemný zápach alebo dymiť, čo môže ovplyvniť aj kvalitu pečenia. Preto je dobré neodkladať údržbu rúry a čistiť ju čo najčastejšie, aby sa zabránilo zhoršeniu problému.

Prostriedky špeciálne určené na rúry

čistiaci prostriedok na rúru Foto: František Stacho

Keďže čistenie rúry nie je vždy ľahká úloha, na trhu nájdete rôzne produkty špeciálne navrhnuté na odstraňovanie mastnoty a špiny z rúry. Ak je vaša rúra veľmi zanesená, určite ich môžete využiť, pretože pomáhajú s odstránením najodolnejších nečistôt. Pri pravidelnej starostlivosti však postačí aj jednoduchá handrička, teplá voda a bežný čistiaci prostriedok.

Skúste trik s tabletou do umývačky riadu

tableta do umývačky Foto: František Stacho

Ak máte problém s odolnou mastnotou, existuje jednoduchý trik – použitie tablety do umývačky riadu. Predhrejte rúru na 80 stupňov Celzia a vložte do nej plech s vodou, do ktorej pridajte tabletu. Nechajte rúru zapnutú približne hodinu až dve.

Voda sa začne odparovať a vlhko vnútri rúry spôsobí, že mastné škvrny zmäknú. Tableta do umývačky má odmasťovacie vlastnosti a výpary, ktoré obsahujú tieto účinné látky, pomôžu rozpustiť nečistoty.

Po vybratí plechu rúru nechajte chvíľu vychladnúť a následne sa pustite do čistenia. Mastnota sa teraz dá oveľa ľahšie odstrániť, takže vám práca pôjde rýchlejšie a bez zbytočnej námahy