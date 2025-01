Japonci do vody na umývanie podláh pridávajú hrsť soli. Bez toho to vraj nejde

Soľ, často spomínaná v rčení „soľ nad zlato“, je bežnou a veľmi cenenou potravinárskou surovinou. Mimo kuchyne však nachádza uplatnenie aj v domácnosti pri čistení, dezinfekcii a odstraňovaní pachov. Jej využitie je ekologické, ekonomické a účinné.

Čistenie podláh soľou

Soľ má antibakteriálne vlastnosti a môže pomôcť pri čistení rôznych povrchov. Pri umývaní podláh môžete do vedra s teplou vodou pridať soľ. Táto zmes môže pomôcť odstrániť nečistoty a zabrániť nadmernému hromadeniu prachu. Pre zvýšenie čistiaceho a dezinfekčného účinku môžete do vody pridať aj šťavu z citróna. Táto metóda je vhodná na drevené či keramické podlahy, no v každom prípade je dobré vyskúšať ju na malom, menej viditeľnom mieste, aby ste sa uistili, že nepoškodí povrch.

Odstraňovanie škvŕn zo šiat

Soľ je užitočná aj pri odstraňovaní škvŕn z oblečenia. Pri výskyte škvrny na textílii nasypte na ňu trochu soli, pridajte niekoľko kvapiek vody a nechajte pôsobiť. Potom jemne pretrepte alebo pretrite škvrnu, prípadne použitím hubky s trochou soli. Tento postup pomáha zmierniť alebo úplne odstrániť niektoré ťažké škvrny bez použitia silných chemikálií.

Čistenie kuchynského riadu

Soľ je skvelým pomocníkom aj pri čistení pripálených hrncov, panvíc a iných kuchynských nádobí. Stačí na znečistené miesto nasypať dostatok soli, pridať trochu vody a nechať pôsobiť. V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt môže byť účinné pridať aj biely ocot. Následne dôkladne pretrite saponátom a opláchnite.

Neutralizácia pachov

Nepríjemné pachy v topánkach, chladničke či odpadkovom koši môžu soľ tiež pomôcť eliminovať. Posypte do topánok alebo na iné miesta soľ, nechajte ju pôsobiť niekoľko hodín (ideálne cez noc) a potom ju odstráňte. Soľ absorbuje pachy a môže priniesť osviežujúci efekt. Ak chcete pridať príjemnú arómu, môžete do soli vmiešať niekoľko kvapiek esenciálneho oleja.

Tieto spôsoby použitia soli v domácnosti sú overené a široko odporúčané. Soľ je lacným, ekologickým a efektívnym prostriedkom, ktorý môže zjednodušiť vaše čistiace rutiny. Rovnako ako pri akomkoľvek čistiacom postupe, pred použitím na citlivé povrchy odporúčame najprv vyskúšať na malom kúsku materiálu.