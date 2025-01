Hliva ustricová. Aké má zdravotné prínosy a ako ju pripraviť pre maximálne účinky

Na prvý pohľad sa hliva ustricová môže zdať nezaujímavá, ale pri bližšom pohľade zistíme, že ide o chutnú a veľmi zdravú alternatívu bežných ingrediencií v našich jedlách. Táto huba, ktorá rastie na stromoch alebo na padlých kmeňoch v lese, je obľúbená nielen vďaka svojej chuti, ale aj pre jej priaznivý vplyv na naše zdravie. Okrem toho ju možno nájsť aj v obchodoch alebo zakúpiť v lekárňach vo forme doplnkov stravy. Táto skvostná huba je skutočným pokladom, ktorý dokáže posilniť imunitný systém, spomaliť proces starnutia, zlepšiť zdravotné parametre ako krvný tlak a dokonca podporiť tvorbu červených krviniek. A to je iba začiatok!

Čo všetko hliva ustricová dokáže pre naše zdravie

Hliva ustricová je nenáročná huba, ktorá je schopná rásť nielen v prírode, ale aj v domácich podmienkach, čo ju robí veľmi praktickou pre pestovanie. Okrem svojej vynikajúcej chuti je tiež bohatá na rôzne látky, ktoré majú pozitívny vplyv na náš organizmus.

Pravidelnou konzumáciou hlivy ustricovej môžete dosiahnuť výrazné zníženie hladiny cholesterolu, krvného tlaku i cukru v krvi. Je to vďaka obsahu špeciálneho polysacharidu beta-glukánu, ktorý má najsilnejší vplyv práve na reguláciu cholesterolu. Okrem toho hliva ustricová podporuje tvorbu červených krviniek, a to aj mimo kostnej drene, čím zlepšuje celkovú odolnosť tela proti infekciám. Jej užívanie má preukázateľné účinky pri prevencii zápalových ochorení, bakteriálnych, vírusových či plesňových infekcií. Tento zázrak prírody tiež pomáha pri problémoch ako hemoroidy, ekzémy a ďalšie zdravotné problémy, ktoré nás trápia.

Čo sa týka nutričnej hodnoty, hliva ustricová je skutočne výnimočná. Obsahuje celý rad vitamínov, vrátane tých skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), vitamínu C a D, minerálov, stopových prvkov a ďalších bioaktívnych látok, ktoré majú pozitívny vplyv na naše zdravie.

Kde hlivu ustricovú zakúpiť

Hlivu ustricovú možno ľahko nájsť v prírode, kde rastie na kmeňoch listnatých stromov alebo na pňoch. Pokiaľ sa však nechcete vydávať do lesa, môžete túto špongiu pohodlne zakúpiť v mnohých obchodoch, supermarkete alebo aj na farmárskych trhoch. Pre tých, ktorí nemajú čas alebo možnosť ju zbierať, je hliva ustricová k dostaniu aj v lekárňach, kde je predávaná vo forme tabliet. Tieto doplnky stravy sú k dispozícii pre dospelých aj pre deti, a často sú v kombinácii s ďalšími prospešnými látkami, napríklad rakytníkom.

Pestovanie hlivy ustricovej doma

Hliva ustricová je tiež ideálna pre domáce pestovanie, pretože nevyžaduje žiadne zložité podmienky. Stačí si zakúpiť substrát, ktorý je pripravený na použitie, a umiestniť ho na teplé, tmavšie miesto. Pravidelným zavlažovaním substrátu sa môžete tešiť na rýchly rast tejto výbornej huby, ktorá vám porastie doslova pred očami. Takto si môžete pestovať hlivu kedykoľvek počas roka, a to bez nutnosti veľkých priestorových nárokov.

Ako hlivu pripraviť a využiť v kuchyni

Hlivu ustricovú možno pripraviť na mnoho spôsobov, ktoré zachovávajú jej chutné a zdraviu prospešné vlastnosti. Môžete ju nasušiť, čo je ideálne na neskoršie použitie, alebo ju povariť a zamraziť. Výborne sa hodí aj na zavarenie v kyslom náleve, čo predĺži jej trvanlivosť a uchová všetky cenné živiny. Hliva je vynikajúcou prísadou do rôznych pokrmov, ako sú polievky, omáčky alebo guláša. Môžete ju pridať do zemiakov, výbornej hubovej omáčky, falošnej držkovej polievky alebo aj do pikantného guláša, kde sa jej chuť krásne prepojí s ostatnými ingredienciami. Navyše si môžete hlivu pridať do rôznych zeleninových jedál, cestovín alebo rizota, kde skvele vynikne jej jemná chuť a skvelé nutričné ​​vlastnosti.

Táto zdravá huba je veľmi univerzálna a hodí sa do celého radu receptov, ktoré vám pomôžu nielen vylepšiť jedálniček, ale tiež sa postarať o vaše zdravie. Bez ohľadu na to, či ju konzumujete čerstvú alebo sušenú, jej zdravotné prínosy budú vždy výrazné.