Elektrikári neustále varujú: Týchto 10 zariadení nikdy nepripájajte do predlžovacieho kábla!

Elektrina nie je oblasťou, kde by sme si mohli dovoliť riskovať či experimentovať. Akékoľvek neodborné zásahy môžu viesť nielen k vážnym zraneniam alebo smrteľným následkom, ale aj k riziku požiaru, ktorý môže nenávratne poškodiť váš domov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vedieť, ktoré zariadenia nepatria do predlžovacieho kábla, aby sme sa vyhli nebezpečenstvu.

Predlžovacie káble slúžia primárne na rozšírenie dosahu elektrických zásuviek, no nie sú konštruované na napájanie spotrebičov s vysokým energetickým odberom. Takéto zariadenia vyžadujú podstatne viac energie, než im predlžovací kábel dokáže bezpečne zabezpečiť. Prekročením limitu výkonu predlžovacieho kábla riskujeme prehrievanie, čo môže spôsobiť skrat alebo dokonca požiar. Preto je dôležité si tento limit pri každom káble skontrolovať.

Veľké spotrebiče nepatria do predlžovacieho kábla

V prvom rade by ste sa mali vyhýbať zapájaniu veľkých domácich spotrebičov do predlžovacích káblov. Zariadenia ako práčka, sušička alebo dokonca umývačka riadu potrebujú stabilné a bezpečné pripojenie priamo do steny. Ak si plánujete zariadiť kúpeľňu alebo kuchyňu, uistite sa, že máte k dispozícii dostatočný počet zásuviek na miestach, kde budete tieto spotrebiče používať. Ak vám zásuvky chýbajú, je rozumnejšie a bezpečnejšie požiadať o pomoc odborníka na inštaláciu ďalších, než riskovať, že budete používať predlžovací kábel.

Kuchyňa a kúpeľňa si vyžadujú zvýšenú pozornosť

V týchto miestnostiach je výskyt veľkých spotrebičov veľmi častý. Napríklad chladnička, sporák či mikrovlnná rúra – všetky tieto zariadenia by mali byť vždy napojené priamo do zásuvky, a nie do predlžovacieho kábla. Aj rýchlovarná kanvica, ktorú možno používate len na pár minút denne, si vyžaduje priame pripojenie, pretože nevhodné použitie môže mať za následok prehriatie kábla a elektrickú nehodu.

Prídavné vykurovacie telesá

V zime sa mnohí z nás spoliehajú na prídavné radiátory alebo elektrické ohrievače, aby sme si udržali príjemnú teplotu v miestnosti. Tieto zariadenia však môžu byť veľmi náročné na elektrickú energiu a preto ich nikdy nesmiete zapájať cez predlžovací kábel. Prúdový odber takýchto zariadení môže spôsobiť, že kábel sa nadmerne zahrieva, čo môže skončiť nebezpečným skratom alebo dokonca požiarom.

Klimatizačné jednotky vyžadujú priame pripojenie

Klimatizácia, rovnako ako kúrenie, vyžaduje špeciálne elektrické pripojenie kvôli vysokým nárokom na elektrickú energiu. Aby sa predišlo akýmkoľvek problémom, klimatizačné zariadenie by malo byť napojené priamo do elektrickej zásuvky, ktorá je určená na tento účel.

Bojler: vždy priamo do zásuvky a radšej s pomocou odborníka

Ďalším zariadením, ktoré by malo byť pripojené priamo, je bojler, ktorý zabezpečuje teplú vodu pre domácnosť. Toto zariadenie je často veľkým odberateľom energie, a preto by nemalo byť nikdy pripojené do predlžovacieho kábla. Ak potrebujete správne inštalovať bojler, najlepším riešením je zavolať odborníka, ktorý sa postará o bezpečné a efektívne pripojenie.

Týmto odporúčaniam je dobré venovať pozornosť, aby ste ochránili nielen svoj majetok, ale aj bezpečnosť vás a vašej rodiny.