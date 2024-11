Dvojzložkový systém má priniesť „spravodlivejšiu“ cenu vody, už nebude závisieť len od spotreby

Od nového roka čaká spotrebiteľov nový výpočet ceny za vodu, ktorý rozdelí poplatok na dve časti: fixnú a spotrebnú. Tento systém presadzuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s argumentom, že zmena bude férovejšia a zabezpečí údržbu infraštruktúry. Kritici však varujú, že nový systém môže nepriaznivo ovplyvniť tých, ktorí sa snažia spotrebu vody minimalizovať.

Prečo zavádzajú fixnú zložku ceny?

Doteraz cena vody závisela výlučne od množstva spotrebovanej vody, no nový systém zahrnie aj fixný poplatok, ktorý má pomôcť pokryť prevádzkové náklady na údržbu vodovodných sietí. ÚRSO upozorňuje, že aktuálna infraštruktúra je zastaraná a potrebuje pravidelnú investičnú podporu. Všetci odberatelia tak po novom prispievajú na udržiavanie siete, aj keď spotrebujú minimum vody alebo vôbec žiadnu.

„Fixný poplatok zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie nákladov, pretože eliminuje situáciu, keď za odberateľov s minimálnou spotrebou platili tí s vyššou,“ vysvetlil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Kritika z radov opozície: Doplatia na to šetrní spotrebitelia

Zástupca strany SaS, Karol Galek, vyjadril nesúhlas so zavedením dvojzložkovej tarify a varoval, že náklady na vodu sa zvýšia aj pre domácnosti, ktoré sa snažia šetriť. Podľa neho nový systém zaťaží najmä ľudí, ktorí majú nízku spotrebu vody, čo môže viesť k nepríjemnému prekvapeniu vo forme vyššej faktúry.

Na druhej strane, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že rozdelenie poplatkov nemusí automaticky znamenať drastický nárast cien. Predseda ZMOS-u Jozef Božik poznamenal, že dvojzložkový systém nie je automaticky spojený s navýšením celkových nákladov na vodu.

Vodárenské spoločnosti dlhodobo tlačili na zmenu

Vodárenské spoločnosti už dlhší čas volali po zmene systému výpočtu ceny, keďže v súčasnosti fixné poplatky sotva pokrývajú náklady na prevádzku. Generálna tajomníčka asociácie vodárenských spoločností Ivana Mahríková uvádza, že požiadavky zahrnúť do fixnej časti aj financie na modernizáciu infraštruktúry zatiaľ neboli vypočuté. Z tohto dôvodu zmenu považujú len za čiastočné riešenie.

Investičný dlh vo vodárenskej sieti: Ako zlepšiť stav?

Národná kontrola odhaduje, že investičný dlh vodárenskej infraštruktúry dosahuje až päť miliárd eur. Radovan Potočár, analytik energie-portálu, podporuje dvojzložkový systém ako logický krok, ktorý je bežný v iných sieťových odvetviach. Poukazuje na to, že aj v elektroenergetike či plynárenstve sa platí za dostupnosť siete, pričom fixné poplatky zaručujú finančnú stabilitu pre údržbu a modernizáciu.

„Fixné poplatky v rámci dvojzložkového systému by mohli stabilizovať tok financií do siete, čo by pomohlo znížiť straty spôsobené havarijným stavom niektorých úsekov potrubí,“ uzatvára Potočár.

Záver: Čo môžeme očakávať od nového systému?

Zavedenie dvojzložkovej tarify na cenu vody znamená zmenu, ktorá sa dotkne všetkých odberateľov. Na jednej strane zabezpečí príspevky na údržbu siete aj od tých, ktorí majú nízku spotrebu, na druhej strane môže zvýšiť náklady pre ľudí, ktorí sa snažia šetriť. Čas ukáže, či dvojzložkový systém naozaj prinesie žiadanú stabilitu a spravodlivosť do oblasti vodného hospodárstva.

Zdroj: rtvs.sk