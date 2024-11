Dula: Zázrak medzi ovocím, ktorý si zaslúži vašu pozornosť!

Vedeli ste, že dula, často prehliadané ovocie, má obrovský potenciál nielen ako zdravá potravina, ale aj ako kulinárska lahôdka? Tento zlatistý plod, ktorý dokáže počas prípravy úplne zmeniť svoju chuť a konzistenciu, vás môže prekvapiť svojimi vlastnosťami. V tomto článku sa dozviete, prečo by ste mali dať dule šancu a ako ju využiť na maximum v kuchyni.

Prečo sa oplatí zaradiť dulu do jedálnička?

Dula má históriu siahajúcu až do čias starovekého Grécka a Ríma. Vtedy bola považovaná za symbol lásky, plodnosti a života. Dnes ju mnohí vnímajú ako zabudnutú surovinu, no postupne sa dostáva späť do popredia ako výnimočná superpotravina. Obsahuje vysoký podiel vlákniny, vitamínov (napríklad vitamínu C) a minerálnych látok, ktoré podporujú správne fungovanie organizmu. Okrem toho má dula prirodzene trpkú chuť a pevnú štruktúru, čo ju robí ideálnou na varenie. Práve pri tepelnej úprave sa mení na nepoznanie – z trpkého ovocia sa stáva sladká pochúťka plná jemnej arómy.

Spracovanie a použitie duly v kuchyni

Dula je mimoriadne všestranná. Dá sa využiť v sladkých i slaných jedlách, od kompótov, džemov, až po omáčky a hlavné jedlá. Pri jej príprave je však potrebné dodržať niekoľko krokov. Pred varením je nutné odstrániť pevný jadrovník, ošúpať tvrdú šupku a nakrájať plod na menšie časti. Tepelná úprava duly vyžaduje trpezlivosť – pomalé varenie alebo pečenie pomáha naplno rozvinúť jej chuť a jemnosť.

Ak chcete vidieť dula v akcii a získať ďalšie tipy na jej využitie, pozrite si toto inšpiratívne video:

Inšpirácie na jedlá s dulou

Pečené kura s dulou a rozmarínom

Ak hľadáte spôsob, ako zaradiť dulu do slaných pokrmov, vyskúšajte tento jednoduchý, no mimoriadne chutný recept.

Budete potrebovať:

1 celé kura

2 až 3 duly

1 citrón

1 cibuľu

2 lyžice medu

čerstvý rozmarín

soľ a mleté čierne korenie

Postup:

Rúru predhrejte na 180 °C. Kura dôkladne umyte, osušte a ochuťte soľou a korením zvonku aj zvnútra. Kura natrite medom a posypte lístkami rozmarínu. Duly ošúpte, zbavte jadrovníkov a nakrájajte na mesiačiky. Pridajte ich do pekáča spolu s nakrájaným citrónom a cibuľou. Pekáč podlejte vodou, prikryte a vložte do rúry. Pečte približne 1 až 1,5 hodiny, kým mäso nezmäkne a nezíska zlatistú farbu. Hotové kura podávajte napríklad so zemiakovou kašou. Kombinácia sladkej duly, jemného kuraťa a sviežeho rozmarínu poteší každého gurmána.

Svieži šalát s dulou a kozím syrom

Pre milovníkov ľahkých jedál je ideálnou voľbou šalát, v ktorom vynikne dula v kombinácii s kozím syrom a ďalšími sviežimi ingredienciami.

Budete potrebovať:

2 až 3 duly

2 malé hlávky rímskeho šalátu

120 g kozího syra

3 lyžice sušených brusníc

3 lyžice nasekaných vlašských orechov

citrónovú šťavu, olivový olej a soľ

Postup:

Brusnice namočte do vody a nechajte ich zmäknúť. Ošúpanú dulu zbavte jadrovníka, nakrájajte na mesiačiky a krátko povarte, kým nezmäkne. Potom ju nechajte vychladnúť. Rímsky šalát natrhajte na menšie kúsky a vložte do veľkej misy. Pridajte namočené brusnice, nadrobený kozí syr, nasekané orechy a vychladnuté kúsky duly. Šalát pokvapkajte citrónovou šťavou a olivovým olejom, dochuťte soľou a jemne premiešajte. Tento šalát môžete podávať samostatne alebo ako prílohu k ľahkým jedlám. Kombinácia sladkastej duly, kyslých brusníc, jemného syra a chrumkavých orechov vytvorí skutočný zážitok pre chuťové bunky.

Dula je dokonalým príkladom toho, ako málo známe ovocie môže priniesť do vašej kuchyne nové chute a nápady. Vyskúšajte ju a presvedčte sa, že jej potenciál sa oplatí objaviť. Nechajte sa inšpirovať a obohaťte svoj jedálny lístok o tento zabudnutý poklad!