Drevo začína byť problémom. Jeho spaľovanie škodí viac, ako sa predpokladalo

Po rokoch sústredenia sa na znižovanie využívania fosílnych palív, ktoré sú už na ústupe, si klimatickí aktivisti našli nový cieľ. Tentoraz sa ich pozornosť obrátila na drevo, zdroj energie, ktorý bol doteraz považovaný za ekologickú alternatívu. Tento krok naznačuje, že snaha o čistejšiu planétu bude naďalej vyžadovať zásadné zmeny v spoločnosti aj ekonomike, pričom doterajšie opatrenia sú len začiatkom.

Ekologická výhoda dreva? Nové výskumy hovoria iné

Drevo a drevené pelety boli dlhé roky vnímané ako „čistý“ spôsob získavania tepla. Na prvý pohľad to môže dávať zmysel – ide predsa o obnoviteľný zdroj. Avšak nové vedecké štúdie naznačujú, že spaľovanie dreva môže byť z hľadiska emisnej záťaže dokonca horšie ako spaľovanie fosílnych palív. Tento znepokojujúci poznatok podnietil diskusie na európskej úrovni a otvoril dvere možným obmedzeniam jeho používania.

Európska únia už dnes zvažuje sprísnenie pravidiel pre využívanie dreva ako zdroja energie. Argumentuje pritom výsledkami výskumov, podľa ktorých pri spaľovaní dreva vzniká až o 13 % viac emisií než pri fosílnych palivách. Ak sa navyše vezme do úvahy aj schopnosť dreva viazať uhlík, rozdiel sa ešte viac prehlbuje – v niektorých prípadoch až na dvojnásobnú úroveň.

Zmätok v legislatíve a názory odborníkov

Aktuálne smernice EÚ však stále zahrnujú drevnú biomasu medzi odporúčané zdroje energie. Tento rozpor zdôrazňuje potrebu aktualizácie údajov, z ktorých sa pri legislatíve vychádza. Podľa odborníkov sú tieto dáta zastarané a podceňujú negatívne vplyvy spaľovania dreva na životné prostredie.

Poprední klimatológovia vyzývajú na revíziu podpory ťažby a využívania drevnej biomasy. Zároveň upozorňujú, že ide o závažnú tému, ktorá môže mať ďalekosiahle následky nielen pre energetiku, ale aj pre hospodárstvo krajín, ktoré sú na drevnej biomase závislé.

Drevo pod drobnohľadom. Čo nás čaká?

Zvyšujúci sa počet štúdií prináša stále negatívnejší obraz o dreve ako zdroji energie. Na základe týchto výsledkov klimatickí odborníci požadujú obmedzenie podpory pre jeho spaľovanie, čo by mohlo viesť k jeho postupnému vytlačeniu z energetického mixu. Podobne ako v prípade fosílnych palív, aj pri dreve hrozí, že jeho spaľovanie sa v budúcnosti úplne zakáže.

Ak by k tomu došlo, energetický sektor by musel prejsť ďalšou výraznou transformáciou. Znamenalo by to nájsť nové alternatívy, ktoré dokážu zabezpečiť stabilné dodávky energie a zároveň minimalizovať dopad na životné prostredie.

Budúcnosť energetiky. Hľadanie udržateľných riešení

Vývoj naznačuje, že hľadanie ideálneho zdroja energie nebude jednoduché. Aj keď drevo pôsobilo ako ekologická náhrada za uhlie či plyn, ukazuje sa, že ide skôr o medzistupeň než o definitívne riešenie. Z pohľadu ochrany klímy bude nevyhnutné zamerať sa na ešte inovatívnejšie prístupy, ako napríklad využívanie solárnej, veternej či vodnej energie.

Energetická transformácia však nebude len technickou výzvou, ale aj otázkou ekonomických a sociálnych zmien. Výsledky výskumov o dreve sú tak ďalším krokom na ceste k čistejšej planéte, no zároveň pripomienkou, že táto cesta nebude jednoduchá ani krátka.