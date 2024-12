Drevo, kov, sklo alebo plast? Vyberte si jedálenský stôl, ktorý sa stane srdcom vašej domácnosti a dodá jej charakter

Správny výber kvalitného jedálenského stola predstavuje investíciu, ktorá vám prinesie dlhodobý úžitok. Jedálenský stôl sa stane miestom, kde sa rodina bude prirodzene schádzať, čím podporí nielen pocit spolupatričnosti, ale aj príjemnú atmosféru domova. Takýto stôl sa nepochybne premení na jeden z kľúčových prvkov vašej domácnosti.

Aj keď sa dnes spôsob stravovania mení a jedlo sa často konzumuje priamo v kuchyni alebo pri pohovke v obývačke, jedálenský stôl opäť získava na popularite. „Kedysi bol jedálenský stôl neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. V súčasnosti sa ľudia postupne vracajú k tradícii stolovania pri veľkom stole, čo prináša späť pocit spojenia a blízkosti v rodine“ vysvetľuje dizajnér.

Jedálenský stôl sa stáva miestom, kde sa odohrávajú dôležité rodinné chvíle, či už ide o spoločné obedy, sviatočné večere alebo len krátke rozhovory pri šálke čaju. Stôl je svedkom mnohých spoločných okamihov, ktoré utužujú vzťahy.

Dôležité rozmery a parametre

Pri rozhodovaní o výbere stola je dôležité nielen estetické hľadisko, ale aj praktické aspekty. Kľúčovú úlohu zohráva veľkosť miestnosti, v ktorej bude stôl umiestnený, ako aj typ stoličiek, ktoré plánujete použiť. Pre štandardnú rodinu s dvoma deťmi je minimálna odporúčaná veľkosť stola 120 x 80 cm. Ak sa rozhodnete pre okrúhly stôl s centrálnou nohou, postačí priemer 100 cm. Pre väčší komfort však odborníci odporúčajú stoly s dĺžkou 160 až 180 cm a šírkou 80 až 90 cm. V prípade okrúhleho stola je ideálny priemer približne 120 cm.

Pre pohodlné sedenie by mal mať každý člen rodiny k dispozícii minimálne 60 cm priestoru. Ak plánujete použiť stoličky s podrúčkami, je vhodné počítať s priestorom okolo 70 až 75 cm na osobu. „Takto zabezpečíte, že každý bude mať dostatok miesta a pohodlia pri stolovaní,“ dodáva dizajnér.

Trendové guľaté a „lietajúce“ stoly

Pri výbere stola je kľúčové zohľadniť komfort a praktickosť. Trendom posledných rokov sú guľaté stoly s centrálnou podnožou, ktoré pôsobia moderne a elegantne. Ich výhodou je, že k nim pohodlne usadíte viac ľudí ako k obdĺžnikovým stolom rovnakej veľkosti.

„Stredová podnož eliminuje prekážky pod stolom a umožňuje voľný pohyb nôh, čo zvyšuje komfort. Zároveň je praktická pri údržbe, pretože neprekáža robotickému vysávaču“. Mimoriadne zaujímavým riešením je tzv. „lietajúci“ stôl, ktorý je pripevnený k stene alebo kuchynskému ostrovčeku a pôsobí, akoby sa vznášal vo vzduchu. Tento moderný dizajn šetrí priestor a dodáva interiéru jedinečný vzhľad.

Odolnosť a jednoduchá údržba

Jedálenský stôl by mal byť nielen estetický, ale aj stabilný a praktický. Mal by byť vyrobený z materiálov, ktoré sa ľahko udržiavajú a sú príjemné na dotyk. Medzi najobľúbenejšie patria masívne drevo, dyha a kompaktné HPL lamináty. „Lamináty s matným povrchom sú mimoriadne odolné, nevidno na nich odtlačky prstov a ich údržba je jednoduchá,“ uvádza. Drevo časom získava patinu, čo môže byť výhodou, ak máte radi prirodzený vzhľad. Sklenené stoly pôsobia luxusne, no sú chladné na dotyk a môžu byť hlučné pri kladení riadu.

Kreatívni zákazníci si môžu vytvoriť jedálenský stôl podľa svojich predstáv kombináciou rôznych typov nôh a dosiek. Tento prístup umožňuje originálny dizajn prispôsobený presne na mieru.

Čaro dreva

Pre tých, ktorí preferujú prirodzené materiály a teplý vzhľad, je drevený stôl tou najlepšou voľbou. Tvrdé dreviny ako dub, buk alebo jaseň sú ideálne pre rodiny s deťmi, pretože sú mimoriadne odolné. Mäkké dreviny ako smrek alebo borovica sú cenovo dostupnejšie a vhodné pre menej zaťažené priestory.

„Drevo nie je len krásne, ale aj ekologické. V prípade poškodenia je možné povrch obnoviť, čím predĺžite životnosť stola a prispejete k udržateľnosti životného prostredia“ uzatvára dizajnér.

Rozkladacie riešenia a flexibilita

Pri plánovaní veľkosti stola je dôležité myslieť na budúce potreby. Odporúča sa počítať s minimálne 60 cm na osobu, no ak často hostíte rodinu či priateľov, ideálnym riešením je rozkladací stôl. V menších priestoroch sú praktické štvorcové alebo obdĺžnikové stoly, zatiaľ čo guľaté modely si vyžadujú viac miesta.

Jedálenský stôl je dlhodobou investíciou, ktorá by mala vydržať roky. Preto je dôležité zvoliť kvalitné materiály a venovať výberu dostatok času. Dobre vybraný stôl môže slúžiť aj viacerým generáciám.