Diera v rukoväti panvice skrýva špeciálnu funkciu, o ktorej výrobcovia mlčia. Naučte sa ju využiť a vaše varenie sa výrazne zlepší

Premýšľali ste niekedy, aký je účel otvoru na konci rukoväte vašej panvice alebo hrnca? Prvým, čo si často predstavíme, je, že slúži na zavesenie nádob. Avšak, kto z nás si dá skutočne visiace hrnce po celej kuchyni? Väčšinou ich radšej uskladňujeme v skrinkách alebo ich snažíme schovať. Panvice s otvorom na rukoväti, aby boli vždy po ruke, majú pravdepodobne len profesionálni kuchári v reštauráciách.

Otvor ideálny pre varnú lyžicu. Praktické využitie

Ďalším dôvodom, ktorý však nie je na prvý pohľad zrejmý, je to, že tento otvor môžeme využiť na praktické odkladanie varnej lyžice počas varenia. Toto riešenie je mimoriadne užitočné, najmä keď potrebujeme neustále miešať jedlo. Samozrejme, ak varíte jednoduché jedlá ako cestoviny vo vode, môžeme lyžicu odložiť takmer kdekoľvek na pracovnej doske.

Avšak, čo ak pripravujete niečo komplikovanejšie, napríklad rajskú omáčku, kuracie na paprike alebo chilli con carne? Po každom zamiešaní môže z lyžice odkvapkať farebná omáčka, ktorá by mohla poškodiť sporák alebo pracovnú plochu. Múdrejší kuchári si často majú po ruke malý tanierik, na ktorý si ukladajú znečistenú lyžicu. Menej opatrní môžu jednoducho umývať špinavú varnú dosku, čo však zaberá čas. Tí prefíkaní však využívajú otvor v rukoväti panvice tým, že prestrčia nástavec lyžice cez otvor, pričom jej okrúhla časť zostáva nad otvorom. Všetka tekutina z lyžice potom odkvapkáva späť priamo do nádoby, čím sa pracovná doska udržuje čistá. Vyskúšajte túto metódu a zistite, aká je efektívna!

Predĺžte životnosť vašej panvice. Starostlivosť, ktorá sa oplatí

Investícia do kvalitnej panvice je pomerne nákladná, preto je dôležité ju správne ošetrovať, aby vám vydržala čo najdlhšie. Ako to dosiahnuť? Prvým krokom je pomalé zahrievanie panvice. Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť panvice, neponáhľajte sa s jej ohrevom. Rýchle zahrievanie môže spôsobiť deformáciu panvice, a to platí nielen pre liatinové panvice, ale aj pre tie s nepriľnavým povrchom.

Pri smažení sa rozhodnite, či použijete olej alebo maslo. Ak používate olej, nalejte ho až na horúcu panvicu, aby sa rýchlo rozohrial a začal efektívne smažiť. Ak preferujete maslo, vložte ho do studenej panvice a nechajte ho postupne rozpúšťať. Keď maslo začne bublinkovať, je pripravené na použitie. Napríklad toastový chlieb môžete opekať aj bez pridania tuku, čo je skvelá možnosť pre ľudí, ktorí sledujú príjem tukov.

Je dôležité nepoužívať tuk na najvyššiu možnú teplotu. Kvalitná panvica dokáže dobre smažiť aj pri nižšej teplote, približne na dve tretiny jej maximálnej teploty. Týmto spôsobom sa vyhnete prehriatiu oleja, čo môže predĺžiť životnosť vašej panvice a zlepšiť výsledky pri varení.

Správne čistenie panvice. Kľúč k dlhému životu

Pre udržanie panvice v perfektnom stave je dôležité ju správne čistiť. Odporúča sa myť panvice ručne a vyhnúť sa umývačke riadu, ktorá môže poškodiť povrch. Neponechávajte panvicu úplne vychladnutú pred umývaním; najlepšie je umývať ju ešte teplú, použitím horúcej vody. Toto jednoduché opatrenie pomáha udržiavať povrch panvice čistý a bez usadenín.

Ak budete dodržiavať tieto odporúčania, vaše panvice budú vyzerať ako nové aj po mnohých rokoch používania. Správna starostlivosť nielen predĺži životnosť vašich kuchynských nástrojov, ale tiež zlepší kvalitu vášho varenia, čo je konečným cieľom každého domáceho kuchára.

Diera v rukoväti panvice má viacero praktických využití, ktoré môžu zjednodušiť vaše varenie a udržať pracovný priestor čistý. Okrem toho správna starostlivosť o panvicu, ako je pomalé zahrievanie, správne používanie tuku a ručné umývanie, môže výrazne predĺžiť jej životnosť. Vyskúšajte tieto tipy a zistite, ako jednoduché zmeny môžu zlepšiť vaše kuchárske zážitky.