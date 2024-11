Čo všetko môžete pestovať a zbierať na záhrade počas zimy?

Aj keď zima prináša nízke teploty a sneh, pre záhradkárov to neznamená úplný koniec sezóny. Možno vás prekvapí, že aj pod bielou prikrývkou je možné pestovať niektoré druhy zeleniny. Stačí vedieť, ktoré plodiny sú odolné voči chladu, a môžete si dopriať čerstvé a zdravé potraviny priamo z vlastnej záhrady, aj keď vonku mrzne.

Prečo pestovať zeleninu v zime?

Zimné mesiace sú obdobím, keď ceny čerstvej zeleniny v obchodoch stúpajú. Ak však máte záhradu, môžete si zaobstarať vlastnú úrodu a ušetriť. Aj keď tropické a teplomilné druhy v zimnom období pestovať nemožno, existuje široká škála zeleniny, ktorá mrazivé podmienky zvládne. Medzi najodolnejšie druhy patria napríklad ružičkový kel, kučeravý kel, pór, ozimný šalát, špenát či poľný šalát. Tieto plodiny nielenže prežijú mráz, ale dokážu rásť aj pri nízkych teplotách.

Ktoré druhy zeleniny zvládnu zimu?

Mrazuvzdorné druhy zeleniny sú často také, ktoré ukladajú energiu do koreňov alebo hľúz pod zemou, čo im pomáha prečkať zimu. Medzi tieto druhy patrí napríklad chren, špargľa alebo topinambury. Dvojročné rastliny, ako je petržlen, paštrnák alebo čierny koreň, sú rovnako vhodné na pestovanie v zime. Zaujímavosťou je, že mnohé cibuľoviny, či už trváce alebo dvojročné, dokážu prežiť mrazivé podmienky. Špenát a ozimný šalát síce zvládajú teploty pod nulou, ale len v určitých fázach svojho rastu. Naopak, ružičkový kel a kučeravý kel sú majstrami v odolnosti voči chladu.

Ako začať s pestovaním zimnej zeleniny?

Základom úspešného pestovania zeleniny v zimných mesiacoch je načasovanie výsevu. Ideálny čas je na jeseň, keď je pôda ešte pevná, no nie premokrená. Dôležité je, aby zem nebola zamrznutá, pretože to bráni klíčeniu. Na jeseň môžete zasadiť mrkvu, petržlen (koreňovú aj vňaťovú), cibuľu, šalotku, zimné odrody cesnaku, karfiol (napríklad odrodu Arktur), hlávkový kel Arkta a prezimujúce špičaté kapusty. Ak to podmienky dovolia, môžete výsev realizovať aj na začiatku zimy.

Ako chrániť záhony pred holomrazmi?

Aj mrazuvzdorné druhy zeleniny potrebujú ochranu pred náhlymi a extrémnymi poklesmi teplôt. Holomrazy, keď pôda zamrzne bez akejkoľvek snehovej prikrývky, môžu rastlinám uškodiť. Preto je dôležité záhony chrániť vrstvou zeminy, kompostu, slamy, suchého lístia alebo čečiny. Výbornou ochranou je aj netkaná biela textília, ktorú pripevníte k zemi pomocou kameňov, tehál alebo iného materiálu, aby odolala vetru.

Výhody pestovania v zimnom období

Jednou z hlavných výhod zimného pestovania je, že v tomto období prakticky neexistujú škodcovia, ktorí by napádali rastliny. Rovnako aj choroby, ktoré sú bežné počas teplých mesiacov, sa v zime vyskytujú len zriedkavo. Treba si však dávať pozor na prudké výkyvy teplôt, ktoré môžu spôsobiť plesne, najmä pri oteplení.

Záver

Zima nemusí byť obdobím, keď vaša záhrada oddychuje. S trochou plánovania a správnym výberom mrazuvzdorných plodín môžete mať čerstvú zeleninu na stole počas celého roka. Skúste to a objavte radosť z pestovania aj v náročných podmienkach zimy. Vaša záhrada vás za to určite odmení!