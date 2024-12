Čo sa na Štedrý deň nesmie robiť? Týmito vecami si môžete privolať smolu na Vianoce

Vianočné obdobie je plné nielen radosti a očakávania, ale aj hlboko zakorenených zvykov a povier, ktoré sa v mnohých rodinách dedia po generácie. Okrem tradícií, ktoré sa viažu k sláveniu Vianoc, existujú aj upozornenia na činnosti, ktoré by ste počas Štedrého dňa mali radšej vynechať. Ak si prajete, aby nadchádzajúci rok prebehol hladko a bez neželaných komplikácií, vyhnite sa nasledujúcim aktivitám, ktoré by mohli privolať smolu.

Zabudnite na pranie a vešanie bielizne

Počas Štedrého dňa sa všetky domáce práce, predovšetkým pranie, pokladajú za nevhodné. Staré povery hovoria, že práčka v prevádzke 24. decembra prináša do domu nešťastie. Ešte horšie môže byť, ak bielizeň nielen vyperiete, ale aj zavesíte – traduje sa, že tak môžete privolať chorobu alebo dokonca smrť blízkeho člena rodiny. Preto si ušetrite čas a na prácu s bielizňou počas Vianoc radšej zabudnite – neperte, nežehlite, ani ju neskladajte.

Prejavte štedrosť a vyhnite sa dlhom

Vianoce sú predovšetkým sviatkami štedrosti. Ak nikomu nedarujete žiaden darček, stará povera naznačuje, že sa v nadchádzajúcom roku ocitnete v nedostatku a možno aj v chudobe. Rovnako by ste sa mali vyhnúť tomu, aby ste mali na Štedrý deň akékoľvek dlhy. Ak niekomu dlžíte peniaze alebo akékoľvek iné záväzky, je najlepšie ich splatiť pred príchodom Vianoc. V opačnom prípade si môžete privolať finančné problémy a starosti.

Veľké upratovanie si nechajte na inokedy

Ak ste upratovanie nezvládli do 23. decembra, na Štedrý deň to už nerobte. Naši predkovia v tento sviatočný deň zakazovali akékoľvek čistenie, dokonca aj práce v hospodárstve. Podľa starých zvykov by práca na statku alebo v chlieve mohla spôsobiť, že dobytok začne kulhať alebo ochorie. Okrem toho, zametanie na Štedrý deň sa pokladalo za nevhodné, pretože by ste tak mohli vymiesť z domu duše zosnulých predkov, ktorí prichádzajú na Vianoce na návštevu.

Zdržte sa romantických gest a listov

Ak máte v pláne napísať svojmu milovanému list plný lásky alebo poslať zamilovanú SMS, radšej to odložte na iný deň. Povera hovorí, že písanie milostných listov na Štedrý deň môže viesť k rozchodu alebo narušeniu vzťahu. Aj keď dnes už mnohí na tieto tradície neveria, nie je na škodu dodržať staré zvyky, aby ste mali istotu pokojnej a harmonickej budúcnosti.

Zákaz ručných prác

Milujete ručné práce ako šitie, háčkovanie alebo pletenie? Na Štedrý deň si dajte prestávku. Povera varuje, že práca s niťou môže viesť k neúrode, biede alebo dokonca k myšiam, ktoré do polnoci vašu prácu zničia. Tento zvyk má svoje korene v presvedčení, že šitie na Vianoce symbolizuje zviazanie šťastia a prílevu blahobytu.

Vianoce ako sviatok pokoja a spoločného prežívania

Štedrý večer nie je len o darčekoch, ale predovšetkým o príjemnom čase strávenom s rodinou a priateľmi. V mnohých krajinách je tento deň spojený s bohatými večerami, tradíciami a spomínaním na predkov. Nech už Vianoce trávite kdekoľvek, najdôležitejšie je vnímať ich ako čas radosti, pokoja a lásky. Zachovávajte tradície, vychutnajte si každú chvíľu a nechajte sa obklopiť atmosférou skutočných Vianoc.