Čo robiť, keď radiátory či kachle nekúria: Tri najčastejšie poruchy a ich jednoduché riešenia

Keď sa radiátory nechcú zohriať na požadovanú teplotu alebo kachle napriek silnému ohňu nedokážu vykúriť miestnosť, môže ísť o rozličné dôvody. Dobrou správou je, že pri bežných poruchách zvyčajne stačí postupovať podľa niekoľkých jednoduchých krokov – a teplo sa k vám čoskoro vráti. V nasledujúcom článku vám priblížime tri najčastejšie príčiny týchto nepríjemností. Zároveň poradíme, ako si s nimi hravo poradiť v paneláku, rodinnom dome či pri kachliach na tuhé palivo.

1. Studené radiátory v bytovom dome: Ako odhaliť príčinu

Ak žijete v byte, kde je na spoločnom vykurovacom okruhu viac bytových jednotiek, môžete sa najskôr obrátiť na susedov alebo správcu objektu. Zistite, či sa problém týka iba vášho bytu, alebo aj ďalších domácností. Postupujete takto:

Ohmatajte stúpačky:

Stúpačky, čiže hlavné zvislé rozvody, by mali byť horúce alebo aspoň teplé, ak je kúrenie skutočne v prevádzke. Pokiaľ stúpačky teplé sú, ale váš radiátor nie, chyba sa pravdepodobne nachádza priamo v radiátore alebo v termoregulačnom ventile. Overte rovnomernosť kúrenia:

Ak radiátor hreje iba na dolnej strane alebo je teplý v strede a na krajoch studený, ide často o zavzdušnenie. Dôkazom býva aj charakteristické syčanie či nepravidelné zvuky pri nábehu kúrenia. Skontrolujte ventil s termostatickou hlavicou:

Ak vôbec neprepúšťa teplú vodu, môže byť zanesený alebo poškodený. Niekedy stačí ventil niekoľkokrát pootvárať a zase zatvoriť, čím sa uvoľní prípadná usadenina. Keď susedia majú rovnaký problém:

Tu už s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde o chybu vášho konkrétneho radiátora. Kontaktujte správcu a riešte situáciu centrálne, napríklad obhliadkou kotolne, regulačných armatúr či výmenníkovej stanice. V niektorých starších panelákoch majú napríklad iba radiátory na vrchnom poschodí odvzdušňovací ventil, takže jednu z príčin dokáže odstrániť len obyvateľ horného poschodia, prípadne údržbár.

2. Odvzdušňovanie: Prvá pomoc, ktorá často zaberie

Jedným z najlacnejších a najrýchlejších spôsobov, ako prinavrátiť radiátorom plnú funkčnosť, je odvzdušnenie. Vzduchové vrecká totiž bránia horúcej vode, aby cirkulovala v celom radiátore. Nasledujúci postup funguje pri klasických liatinových aj moderných plechových radiátoroch:

Vypnite alebo stlmte kúrenie:

Najlepšie je, keď chvíľu necháte sústavu v pokoji, aby sa prúdenie vody spomalilo. Niektorí odborníci odporúčajú radšej na chvíľu vypnúť obehové čerpadlo (ak máte vlastný kotol), aby sa vzduch nestláčal. Ak bývate v bytovom dome, postačí stlmiť radiátor na minimum. Nájdite odvzdušňovací ventil:

Ten sa zvyčajne nachádza na hornej bočnej strane radiátora. Pri tzv. „kúpeľňových rebríkoch“ (sušiak na uteráky) ho väčšinou nájdete tiež v hornej časti, no môže byť umiestnený aj inak – vždy záleží na konkrétnom modeli. Pomaličky ventil otvorte:

Budete na to potrebovať malý špeciálny kľúč alebo plochý skrutkovač. Pripravte si handričku a nádobu na zachytenie vody, pretože po úniku vzduchu môže z ventilu vytekať trocha vody. Počkajte, kým z ventilu neprúdi súvislý prúd vody:

Najprv budete počuť a cítiť, ako uniká vzduch. Akonáhle voda tečie plynule bez prerušovania, môžete ventil znova uzavrieť. Zapnite kúrenie na bežný alebo vyšší výkon:

Vráťte termostatickú hlavicu radiátora do polohy, v ktorej má kúriť naplno, a sledujte, či sa radiátor rovnomerne nahrieva. V prípade potreby môžete odvzdušňovanie zopakovať aj niekoľkokrát.

Dôležité je nezabudnúť na kontrolu tlaku: Ak používate vlastný kotol, po každom odvzdušnení skontrolujte tlak v systéme. Niekedy je potrebné vodu do okruhu opätovne dopustiť, aby sa tlak udržal v odporúčanom rozmedzí (zvyčajne 1 – 2 bary, v závislosti od typu kotla a nadmorskej výšky inštalácie).

3. Vymenenie termostatickej hlavice či celého ventilu

Termoregulačný (termostatický) ventil je zodpovedný za prívod horúcej vody do radiátora na základe teploty v miestnosti. Ak tento ventil prestane fungovať, radiátor môže zostať studený, aj keď je v okruhu dostatočne teplá voda. Kým sa však rozhodnete pre kompletnú výmenu, skúste:

„Rozhýbať“ ventil :

Niekoľkokrát ho pootvárajte a pozatvárajte na maximum. Tým sa často uvoľní usadenina, ktorá bráni kuželke v pohybe.

: Niekoľkokrát ho pootvárajte a pozatvárajte na maximum. Tým sa často uvoľní usadenina, ktorá bráni kuželke v pohybe. Skontrolovať technický stav:

Ak je ventil veľmi starý alebo mechanicky poškodený (napr. prepúšťa vodu, alebo vôbec nereaguje), výmene sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnete.

Výmena termostatu či ventilu však zvyčajne vyžaduje vypustenie vody z celého kúrenárskeho okruhu, čo v bytovom dome môže vykonať jedine správca alebo špecializovaná firma. V rodinnom dome to zvládnu zruční majstri, no ak si nie ste istí, radšej oslovte odborníka. Pri inštalácii sa oplatí investovať do kvalitnej, modernej termostatickej hlavice, ktorá zabezpečí efektívnejšiu reguláciu a dlhšiu životnosť.

Ďalšie možné príčiny pri vlastnom kotle a ústrednom kúrení

Ak radiátory kúria nevyrovnane alebo vôbec, pričom ste už odvzdušnenie skúšali, prípadne ste overili funkčnosť ventilov, chyba môže byť priamo v kotle:

Nízky tlak vody v systéme:

Moderné kotly majú displej, na ktorom môžu zobrazovať chybové kódy alebo aspoň hodnotu tlaku. V návode k vášmu kotlu nájdete postup, ako vodu doplniť. Nesprávne nastavená teplota vykurovacej vody:

Uistite sa, že na kotle ste nenastavili príliš nízku teplotu (napr. pri plynových kotloch sa bežne pohybujeme v rozmedzí 55 – 75 °C, no každý kotol to má inak). Pozrite si, či návod neodporúča inú optimálnu hodnotu. Chybná elektronika alebo znečistené komponenty:

Ak máte kotol s riadiacou jednotkou, zobrazí sa chybové hlásenie v podobe kódu. Pozrite do manuálu, čo kód znamená a či si viete pomôcť svojpomocne (napr. vyčistením filtra alebo resetom systému). Zložitejšie opravy prenechajte kvalifikovanému technikovi. Spolupráca priestorového termostatu a termostatických hlavíc:

V miestnosti, kde máte priestorový termostat, by mali byť radiátory spravidla plne otvorené. Ak ich priškrtíte, kotol sa bude snažiť vykúriť priestor na požadovanú teplotu, ale nedostatok prietoku cez radiátor mu v tom zabráni. Naopak, ak necháte hlavicu na maxime a termostat je nastavený na nižšiu teplotu, radiátor jednoducho vypne kotol skôr.

Prečo lokálne kúrenie (kachle) niekedy neposkytuje dostatočné teplo

Ak sa spoliehate na kachle, krb či klasické sporákové kúrenie, no miestnosť zostáva chladná, odpoveď môže tkvieť v jednom z nasledujúcich faktorov:

Nekvalitné alebo nevhodné palivo Drevo by malo byť dostatočne preschnuté (ideálne 1 – 2 roky skladovania), inak bude horieť slabšie a dymiť.

Pri uhlí či briketách sa spoľahnite na overených predajcov, aby ste sa vyhli príliš vysokej tvorbe popola a zlému horeniu. Zanesené priestory kachlí či dymovodu V spaľovacej komore sa môžu usadzovať sadze, popol a ďalšie nečistoty, ktoré znižujú účinnosť.

Pri sporáku s rúrou a varnou doskou je dobré raz za čas zdvihnúť platne a priestory dôkladne vyčistiť. Nesprávny ťah komína Každé kachle alebo krbové kachle vyžadujú, aby komín zodpovedal ich technickým požiadavkám (výška, priemer vložky, tesnosť).

V sychravom počasí môže klesať studený vzduch komínom nadol, čo bráni správnemu odťahu dymu. Ak je komín zanesený dechtom alebo sadzami, ťah sa ešte viac obmedzí. Riešením je pravidelné čistenie a kontrola odborníkom. Zlé nastavenie vzduchových klapiek V spodnej časti kachlí býva primárna klapka, ktorá sa pri rozkurovaní otvára naplno a neskôr pri horení priškrtí.

Moderné kachle mívajú aj ďalšie regulačné klapky na prívod sekundárneho či terciárneho vzduchu. Zo začiatku vychádzajte z odporúčaní výrobcu, následne môžete experimentovať, aby ste dosiahli optimálnu teplotu aj kvalitu spaľovania.

Zhrnutie: Ako rýchlo zistiť a vyriešiť problém s kúrením

Vykonajte základnú kontrolu – opýtajte sa susedov, ohmatajte stúpačky, skontrolujte tlak v systéme, skontrolujte, či kotol nezobrazuje chybu. Odvzdušnite radiátory – väčšina ľudí dokáže odvzdušnenie zvládnuť svojpomocne, budete potrebovať len vhodný kľúč alebo skrutkovač a nádobu na vodu. Zamerajte sa na termostatické ventily – niekedy pomôže jednoduché rozhýbanie, v horšom prípade výmena. Skontrolujte nastavenie teploty a priestorového termostatu – zistite, či ventily na radiátoroch zbytočne nepriškrcujú prívod tepla v miestnosti, kde je priestorový termostat. Pri lokálnom kúrení v kachliach – dbajte na kvalitu paliva, čistotu spaľovacích priestorov a správny ťah komína.

Ak ste vyskúšali všetky jednoduché riešenia, no vaše radiátory alebo kachle stále neposkytujú dostatok tepla, prenechajte detailnú obhliadku kvalifikovaným odborníkom. Niektoré zásahy (napríklad výmena celej armatúry, odvápnenie rozvodov, kontrola elektrických pripojení kotla) si vyžadujú skúsenosti a vhodné vybavenie. Správne fungujúce kúrenie je však základom domácnosti najmä v chladnom období, preto sa pravidelná údržba a preventívne kontroly určite oplatia.