Choroba, ktorá bola kedysi zabudnutá, sa vracia. Čo ju znovu privolalo a koho ohrozuje?

Pomerne dávno sa tradovalo, že choroba s názvom skorbut je dávnou minulosťou. V stredoveku a ranom novoveku trápila predovšetkým námorníkov, ktorí sa dlhé týždne a mesiace plavili na lodiach s obmedzenými zásobami čerstvých potravín. No v roku 2024 sa s ňou lekári stretli opäť – a to nielen v chudobných oblastiach sveta, ale už aj vo vyspelejších krajinách. Skorbut vzniká pri dlhodobom nedostatku vitamínu C, a hoci to znie ako banalita, odborníci varujú, že ide o nebezpečnú a potenciálne smrteľnú chorobu. Čo je za jej návratom, ako sa môže prejaviť a prečo by ste si mali dávať pozor na dostatok „céčka“?

Náhľad do minulosti: Ako si skorbut razil cestu dejinami

Historicky najznámejšími obeťami tejto choroby boli námorníci. Už v 15. storočí, v čase objavných plavieb do Ameriky či okolo afrického pobrežia, sa na lodiach konzumovalo prevažne sušené hovädzie mäso a sucháre. Príjem čerstvých plodín a vitamínov teda prakticky neexistoval. Výsledkom bývali nielen vyčerpanie a choroby z preťaženia, ale aj rozsiahle epidémie skorbutu, ktoré dokázali narobiť skutočnú spúšť. Lekári si dlhé roky nevedeli rady, až kým škótsky lekár James Lind v 18. storočí neobjavil, že konzumácia citrusov a ocot s morskou vodou môžu zvrátiť aj vážne štádium ochorenia. Hoci Lind na tieto zistenia prišiel už v roku 1747, trvalo ešte nejaký čas, kým zmenil prístup k stravovaniu na lodiach.

Nepríjemné signály: Ako rozpoznať, že môže ísť o skorbut

Prvotné varovné známky nemusia byť nápadné, a tak človek často nepostrehne, že mu chýba kľúčový vitamín. Ľudia postihnutí skorbutom vnímajú najskôr celkovú únavu, nedostatok energie a prekvapujúco bolesti kĺbov či svalov. Postupne sa zhoršuje stav ďasien, ktoré začínajú krvácať už pri maličkom dotyku, a niekedy dokonca dochádza k samovoľnému vypadávaniu zubov. Celý proces sprevádza zhoršená imunita, čo spôsobuje pomalé hojenie rán, a typickým znakom sú aj modriny, krvácajúce škvrny na pokožke či anémia. Keďže mnohé z týchto príznakov môžu na prvý pohľad súvisieť s inými chorobami, skorbut sa odhalí často až vo vysiľujúcom stave.

Prípady z modernej doby: najnovšie alarmy z Austrálie

Možno by sa zdalo, že problém sa týka iba rozvojových krajín, kde ľudia nemajú dostatok kvalitných potravín. No v austrálskom Perthe sa nedávno potvrdil prípad pacienta, u ktorého diagnostikovali skorbut. Príčina bola prekvapivo priamočiara – muž jednoducho nemal dostatočné finančné prostriedky na to, aby si zabezpečil plnohodnotnú a výživnú stravu, a niekedy dokonca aj niekoľko jedál vynechal. Lekári na základe jeho prípadu upozornili, že rapídne stúpajúce náklady na bývanie a obživu môžu byť jednou z príčin, prečo táto „zabudnutá“ choroba znova zaklopala na dvere vyspelej spoločnosti. V kombinácii s ďalšími rizikovými faktormi, ako je obezita či iné zdravotné ťažkosti, môže vynútená „diéta“ spôsobená nedostatkom peňazí viesť k nedostatku vitamínov vrátane vitamínu C.

Odborné varovanie: nie je to len historická anomália

Podľa slov Dr. Andrewa Dermawana z nemocnice Sir Charles Gairdner Hospital v Perthe zostávajú skorbuty stále mimoriadne nebezpečné. Vo svojej odbornej štúdii upozornil, že výskyt tohto ochorenia v poslednom čase môže narastať. „V mnohých rozvinutých krajinách je skorbut stále vnímaný ako záležitosť dávnych čias. Avšak v praxi sa stretávame s ojedinelými prípadmi u seniorov, chronických alkoholikov a takisto u detí s psychiatrickými alebo vývojovými poruchami. Všetko to súvisí s nedostatočnou výživou a minimálnym príjmom vitamínov. A ak sa zvyšujú životné náklady, ľudia môžu šetriť na potravinách, čo pomáha tejto chorobe opäť nabrať na sile,“ varuje Dr. Dermawan. Na vznik akútneho skorbutu niekedy stačí aj niekoľko týždňov, počas ktorých má človek výrazný deficit vitamínu C.

Kto si musí dávať najväčší pozor: zraniteľné skupiny a faktory

Napriek tomu, že si skorbut mnohí spájajú s historickými dobami, znovu ohrozujú i súčasnú populáciu. Najnáchylnejšie sú pritom určité skupiny ľudí, u ktorých je obzvlášť náročné udržiavať pestrú stravu. Patria sem:

Seniori – s pribúdajúcim vekom sa môže telo horšie vyrovnávať s nedostatkom vitamínov vrátane vitamínu C. Osoby s minimálnym prísunom potravy – tí, ktorí z rôznych dôvodov obmedzujú príjem jedla (či už pre finančnú tiesňu, alebo iné okolnosti), automaticky znižujú príjem živín. Pacienti so závažnými zdravotnými problémami – ľudia, ktorí bojujú s onkologickými chorobami alebo majú chronické ochorenia obličiek, môžu mať narušené vstrebávanie vitamínu C a ďalších dôležitých látok. Jedinci s poruchami príjmu potravy – anorexia či bulímia môžu spôsobiť kritickú podvýživu, pri ktorej sa dramaticky zníži aj hladina vitamínu C v tele. Vegetariáni a vegáni bez vyváženého jedálnička – ak zanedbajú premyslenú skladbu potravín, ľahko môžu zostať „v mínuse“ nielen s bielkovinami, ale aj s vitamínmi, čo zvyšuje nebezpečenstvo skorbutu.

Overená obrana: ako na prevenciu a pestrý jedálniček

Základnou a zároveň najľahšou prevenciou je konzumácia rozmanitej stravy s dostatkom vitamínov, pričom hlavnú úlohu tu zohrávajú druhy ovocia a zeleniny bohaté na vitamín C. Typickými „hviezdami“ sú citrusové plody (citróny, pomaranče, mandarínky), ďalej kivi, jahody, paprika, brokolica a karfiol. Odborníci odporúčajú dopriať si minimálne tri až päť porcií ovocia a zeleniny denne. Tie by mali byť súčasťou jedálnička počas celého dňa, nielen raz do týždňa. Takisto je vhodné obmedziť priemyselne spracované jedlá s vysokým obsahom cukru a soli, ktoré poskytujú minimum potrebných živín.

Ak máte obavy, že váš stravovací režim nie je dostatočne pestrý, poraďte sa s odborníkom na výživu alebo svojím lekárom. Dôležité je sledovať, či máte vyvážený príjem všetkých kľúčových vitamínov a minerálov – najmä vtedy, ak patríte medzi rizikové skupiny. Malá prevencia môže predísť veľkým ťažkostiam.

Zhrnutie: dávajte si pozor na staré hrozby v novom šate

Skorbut nie je len desivá spomienka na éru dlhých zaoceánskych plavieb. Môžu sa objaviť aj v modernej dobe, ak ľudia nepokryjú základné potreby svojho organizmu. Nedostatok „céčka“ sa totiž nespája výlučne so slabou dostupnosťou ovocia a zeleniny v minulosti, ale čoraz častejšie vyplýva z finančného zaťaženia a nesprávnych stravovacích návykov. Aby ste sa vyhli tejto chorobe, ktorá dokáže mať vážne následky, dbajte na primeraný prísun vitamínu C a všeobecne kvalitnú výživu – ak si to zanedbáte, skorbut sa môžu pripomenúť so všetkou silou, hoci ste nikdy nevkročili na palubu žiadnej lode.