Britskí vodiči v zime používajú tekvicu na autá. Keď zistíte prečo, budete to chcieť skúsiť tiež!

Zimné rána dokážu poriadne otestovať nervy každého vodiča. Chladné počasie, dážď, námraza či dokonca sneh často znamenajú, že ešte pred jazdou vás čaká neplánovaná rozcvička pri čistení čelného skla. Hľadáte riešenie, ktoré je jednoduché, efektívne a zároveň ekologické? Britskí vodiči prišli s prekvapivým nápadom – využívajú tekvicu. Neveríte? Presvedčte sa sami!

Tekvica na čelné sklo? Briti poznajú dôvod

Možno vám to príde ako vtip, no tento trik má svoje opodstatnenie. Ak máte doma starú tekvicu, ktorú ste používali ako jesennú dekoráciu, nemusíte ju hneď vyhodiť. Stačí odrezať mäkkú časť a použiť ju na potretie čelného skla. Prečo to funguje? Tekvica obsahuje veľké množstvo škrobu, ktorý na skle vytvára ochrannú vrstvu. Táto vrstva nielenže spomaľuje tvorbu námrazy, ale zároveň pomáha uvoľňovať už vytvorený ľad a sneh.

Najlepšie je tento postup aplikovať večer pred očakávanými mrazmi. Jednoducho potrite čelné sklo mäkkou stranou tekvice, aby ste ráno nemuseli tráviť dlhé minúty s odstraňovaním námrazy. Je to praktický spôsob, ako využiť aj posledné zvyšky tekvíc, ktoré by inak skončili v koši.

Domáce riešenia na námrazu: octový a alkoholový sprej

Tekvica nie je jediným trikom, ktorý vám môže uľahčiť zimné rána. Ak preferujete tekuté riešenia, môžete si jednoducho vyrobiť vlastný odmrazovací sprej z bežných surovín. Jedným z osvedčených riešení je zmes octu a vody. Na prípravu potrebujete tri diely octu a jeden diel vody. Roztok nalejte do rozprašovača a aplikujte na čelné sklo v tenkej vrstve. Ocot znižuje bod mrazu a zabraňuje tvorbe námrazy.

Ďalšou možnosťou je použiť alkohol zriedený s vodou v pomere 2:1. Tento roztok nielenže pomáha predchádzať zamrznutiu, ale je účinný aj pri odstraňovaní už vzniknutej námrazy. Stačí ho nastriekať na sklo a použiť škrabku na odstránenie zvyškov ľadu. Oba tieto domáce spreje sú lacné, jednoduché na prípravu a ekologickejšie než mnohé komerčné produkty.

Zakryte sklo a predíďte problému

Ak vám nepomáhajú spreje ani tekvice, môžete skúsiť ešte jednoduchšie riešenie – zakrytie čelného skla. Tento postup je starý, no stále účinný. Použite staré prestieradlo, deku alebo väčší kus látky, ktorý ochráni sklo pred mrazom. Aby vám látka neodletela, privrite jej rohy do dverí vodiča a spolujazdca.

Niektorí vodiči dokonca využívajú gumové rohože zo sprchy či vane. Tieto pevné materiály dobre priliehajú k povrchu a spoľahlivo chránia sklo pred námrazou a snehom.

Zimná starostlivosť o auto nemusí byť zložitá

Zimné mesiace prinášajú mnohé výzvy, no s trochou prípravy sa im dá ľahko predísť. Či už vyskúšate tekvicový trik, domáce spreje, alebo sa rozhodnete pre zakrytie skla, všetky tieto metódy vám môžu ušetriť čas a energiu. Navyše, každá z nich je jednoduchá na realizáciu a nezaťaží vašu peňaženku. Už viete, ktorý z týchto tipov si túto zimu vyskúšate? Stačí si vybrať a užívať si rána bez starostí s námrazou!