Bleskové rozmrazovanie chleba. Trik, ktorý vám ušetrí čas

Mať dostatočnú zásobu chleba v mrazničke je veľmi praktické a môže vám uľahčiť život v rôznych situáciách. Oceníte to najmä vtedy, keď sa vrátite z dlhšej dovolenky, nestihnete zájsť na nákup alebo zabudnete, že počas štátneho sviatku sú obchody zatvorené. Nech už si kupujete chlieb v supermarkete alebo vo svojej obľúbenej remeselnej pekárni, je dobré mať v mrazničke aspoň niekoľko kúskov navyše. Nikdy neviete, kedy vás môže takáto zásoba zachrániť.

Správne zamrazovanie chleba a pečiva

Ak si plánujete vytvoriť zásobu pečiva na horšie časy, zmrazenie je najlepším spôsobom, ako zachovať jeho čerstvosť. Žiadny iný spôsob dlhodobého skladovania nie je taký efektívny. Vďaka zamrazeniu si pečivo udrží svoju kvalitu a chuť až po dobu šiestich mesiacov. Ideálne je zmraziť čerstvý chlieb alebo iné pečivo, ktoré už nie je horúce. Vkladajte ho do mrazničky až vtedy, keď dosiahne izbovú teplotu. Aby ste predišli jeho vysýchaniu, zabaľte ho do potravinovej fólie alebo mikroténového vrecka. Na tento účel sú vhodné aj špeciálne mraziace vrecká. Pred uzavretím nezabudnite z obalu odstrániť nadbytočný vzduch. Teplota v mrazničke by mala byť aspoň -18 °C, aby sa pečivo správne uchovalo.

Efektívne a šetrné rozmrazovanie pečiva

Rozmraziť chlieb či iné pečivo je jednoduché, pokiaľ máte dostatok času. Mnohí ľudia siahajú po rúre alebo mikrovlnke, ale tieto spotrebiče nie sú na tento účel najvhodnejšie. Často sa stáva, že pečivo je po rozmrazení príliš suché alebo naopak vlhké. Najlepším spôsobom je zabaliť ho do čistej kuchynskej utierky a nechať ho prirodzene rozmraziť pri izbovej teplote. U chleba tento proces môže trvať niekoľko hodín, zatiaľ čo biele pečivo sa rozmrazí približne za pol hodiny. Ak chcete, aby bolo pečivo po rozmrazení krásne chrumkavé, vložte ho na pár minút do predhriatej rúry.

Rýchly a praktický spôsob rozmrazovania

Ak sa ocitnete v situácii, keď potrebujete chlieb rozmraziť naozaj rýchlo, existuje jednoduchý trik, ktorý pozná mnoho gazdiniek. Tento spôsob je ideálny najmä v zime, keď máte zapnuté kúrenie. Stačí, ak vyberiete chlieb z mrazničky a položíte ho, stále zabalený v igelitovom vrecku, na teplý radiátor. Vďaka teplu sa rýchlo rozmrazí a bude pripravený na konzumáciu. Zachová si pritom svoju vláčnosť a jeho kôrka zostane príjemne mäkká.

Ako naložiť so starším pečivom

Ak si pečivo nezvyknete zamraziť hneď po kúpe, nemusíte sa obávať. Pokiaľ je ešte stále mäkké a neobjavila sa na ňom pleseň, môžete ho pokojne zmraziť aj neskôr. Týmto spôsobom zabránite zbytočnému plytvaniu potravinami. Majte však na pamäti, že po rozmrazení bude pečivo v rovnakom stave, v akom ste ho zamrazili, preto je vhodné ho skonzumovať čo najskôr. Ak chcete jeho chuť ešte viac vylepšiť, môžete ho jemne opiecť na masle alebo na masti, prípadne ho ugrilovať v hriankovači. Takto si doprajete skvelé a chrumkavé pečivo, ktoré vás určite nesklame.