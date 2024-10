Alobal – pomocník, ale nie pre všetky potraviny. Na tieto veci zabudnite!

Alobal patrí medzi bežné pomôcky v našich kuchyniach. Používame ho na rôzne účely, no vedeli ste, že niektoré potraviny do neho nepatria? Zistite, čoho by ste sa mali vyvarovať, aby ste predišli zdravotným problémom.

Kde sa vzal alobal?

Mnohí z nás si spomínajú na alobal hlavne z čias, keď sme odbaľovali čokoládové figúrky alebo veľkonočné vajíčka. Predchodcom alobalu bola tenká fólia zo staniolu – cínu, ktorý v druhej polovici 20. storočia nahradil hliník, a tak vznikol alobal, aký poznáme dnes. Avšak používanie alobalu má svoje úskalia, ktoré by ste nemali ignorovať.

Hliník okolo nás – ale pozor na jeho použitie

Alobal je vyrobený z hliníka, ktorý nájdeme všade okolo nás – v pôde, vo vode, v potravinách či dokonca v kozmetike. No hliník môže pri nesprávnom použití spôsobiť zdravotné komplikácie, preto je dôležité vedieť, na čo si dávať pozor.

Čo nikdy nebaľte do alobalu: kyslé a slané jedlá

Ak chcete chrániť svoje zdravie, vyhnite sa baleniu kyslých potravín, ako sú paradajky, citróny, kyslá kapusta či iná nakladaná zelenina do alobalu. Kyseliny v týchto potravinách totiž reagujú s hliníkom a môžu sa uvoľňovať do jedla. Podobne, slané pokrmy, marinády a údeniny nie sú vhodné pre zabalenie do alobalu – soľ tiež urýchľuje rozpad hliníka.

Ako dlho môžu potraviny zostať v alobale?

Aj keď potraviny správne zabalíte, odporúča sa skladovať ich v alobale maximálne štyri hodiny. Hliník môže postupne prechádzať do jedla a hromadiť sa v tele, čo môže viesť k rôznym zdravotným komplikáciám, najmä v pľúcach, kostiach a lymfatickom systéme.

Ako minimalizovať riziko?

V mnohých prípadoch už výrobcovia potravín pridávajú medzi hliník a jedlo tenkú vrstvu papiera alebo plastu, aby nedochádzalo k priamemu kontaktu. No v domácnosti je lepšie použiť sklenené či plastové nádoby na skladovanie potravín, aby ste predišli riziku kontaminácie.

Rady z internetu nie vždy fungujú

Na internete nájdete množstvo „zaručených“ trikov s alobalom, napríklad jeho použitie v záhrade proti škodcom alebo pridávanie alobalových guličiek do prania. Tieto tipy však nie sú vždy bezpečné – kyslá pôda môže spôsobiť uvoľňovanie hliníka do zeme a kontaminovať ju, čo vám skôr uškodí.

Ako nahradiť alobal v domácnosti?

Namiesto alobalu je lepšie využívať sklenené nádoby, plastové boxy alebo zaváracie poháre. Tieto alternatívy sú nielen praktickejšie, ale aj šetrnejšie k životnému prostrediu.

Prečo je dôležité šetriť hliníkom?

Výroba hliníka je mimoriadne náročná na energiu, vodu a produkuje množstvo škodlivého odpadu. Preto je recyklácia alobalu komplikovaná a hliník sa v prírode nerozkladá. Znížiť jeho používanie tak pomáha nielen zdraviu, ale aj našej planéte.

Na záver vám radíme, aby ste sa zamysleli nad tým, ako často používate alobal a či nie je lepšie zvoliť iné, bezpečnejšie alternatívy pre skladovanie a prípravu jedla.