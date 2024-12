Ako vznikli Vianočné koledy? Pozrime sa na tie najznámejšie vo svete a na Slovensku

Vianočné obdobie je neodmysliteľne späté s melódiami, ktoré nás sprevádzajú počas sviatočných dní. Tieto piesne, známe ako koledy, majú fascinujúcu históriu a každá z nich rozpráva svoj jedinečný príbeh. Poďme sa spoločne ponoriť do sveta vianočných melódií a odhaliť ich pôvod a význam.

Korene vianočnej hudby

Tradícia vianočných piesní siaha hlboko do minulosti, ďaleko pred kresťanskú éru. Pôvodne boli spojené s oslavami zimného slnovratu, ktorý sa konal okolo 21. decembra. V starovekom Ríme sa oslavovali tzv. „kalendy“, čo bol sviatok začiatku nového mesiaca. Práve z tohto latinského slova „calendae“ sa vyvinul dnešný výraz „koleda“. S príchodom kresťanstva sa obsah týchto piesní postupne menil. Začali sa v nich objavovať motívy narodenia Ježiša Krista a oslavy Vianoc. Legenda hovorí, že autorom prvej kresťanskej koledy bol svätý František z Assisi, ktorý žil v 13. storočí. Od tohto obdobia sa koledy začali šíriť po celej Európe, často vďaka potulným študentom, remeselníkom a pútnikom.

Zvyk koledovania

Koledovanie bolo kedysi neoddeliteľnou súčasťou vianočných osláv. Skupiny detí a dospelých chodili od domu k domu, spievali piesne a recitovali básne s vianočnou tematikou. Za svoju snahu dostávali odmenu v podobe jedla, nápojov alebo drobných darčekov. Tento zvyk sa v mnohých krajinách zachoval dodnes, hoci v modernej dobe nadobudol skôr symbolický charakter.

Svetoznáme vianočné melódie

Tichá noc

Táto koleda, známa po celom svete, má pozoruhodný príbeh. Vznikla v roku 1818 v malom rakúskom mestečku Oberndorf. Miestny organista Franz Xaver Gruber skomponoval melódiu na text kaplána Josepha Mohra. Zaujímavosťou je, že pôvodne bola napísaná pre gitaru, pretože miestne organy boli pokazené. Dnes je táto pieseň preložená do viac ako 300 jazykov a dialektov.

Narodil sa Kristus Pán

Jedna z najstarších českých kolied, ktorej korene siahajú až do 13. storočia. V českom jazyku sa rozšírila v 16. storočí vďaka bratským spevníkom. Jej jednoduchá, ale chytľavá melódia z nej urobila obľúbenú pieseň v mnohých domácnostiach.

Jingle Bells

Táto pieseň, hoci nie je typickou koledou, sa stala neodmysliteľnou súčasťou vianočného repertoáru. Zaujímavosťou je, že pôvodne bola napísaná pre Deň vďakyvzdania. Jej autor, James Lord Pierpont, ju skomponoval v roku 1857. Pieseň sa preslávila aj tým, že bola prvou melódiou zahranou vo vesmíre – astronauti misie Gemini 6 ju zahrali na ústnej harmonike v decembri 1965.

Vianočné piesne vo svete

Každá krajina má svoje špecifické vianočné piesne, ktoré odrážajú jej kultúru a tradície. Vo Francúzsku je populárna „Petit Papa Noël“, vo Veľkej Británii „Deck the Halls“ a v Taliansku „Tu scendi dalle stelle“. V Latinskej Amerike sa teší obľube „El Burrito de Belén“, zatiaľ čo v Nigérii sa spieva „Betelehemu“ v jazyku joruba.

Slovenské vianočné koledy

Na Slovensku máme bohatú tradíciu vianočných kolied. Pozrime sa na tri najznámejšie a ich pôvod:

Do hory, do lesa, valasi

Táto koleda pochádza z oblasti stredného Slovenska a je spojená s pastierskymi tradíciami. Vznikla pravdepodobne v 18. storočí a odráža život valašských pastierov, ktorí boli medzi prvými, čo sa dozvedeli o narodení Ježiša.

Búvaj dieťa krásne

Táto nežná uspávanka je jednou z najobľúbenejších slovenských kolied. Jej pôvod siaha do 19. storočia a je spojený s ľudovou tradíciou. Text vyjadruje lásku a starostlivosť Panny Márie o malého Ježiška.

Daj Boh šťastia tejto zemi

Táto koleda má korene v ľudovej slovesnosti a vznikla pravdepodobne v 19. storočí. Je to modlitba za blaho krajiny a jej obyvateľov, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou slovenských Vianoc. Vianočné koledy nie sú len krásnou hudobnou tradíciou, ale aj zrkadlom kultúry a histórie jednotlivých národov. Či už ide o starodávne náboženské piesne alebo moderné vianočné hity, všetky prispievajú k vytvoreniu tej pravej sviatočnej atmosféry a pripomínajú nám hodnoty, ktoré sú s Vianocami neodmysliteľne späté – lásku, pokoj a radosť.

Tu sú texty Slovenských kolied:

Do hory, do lesa, valasi

Do hory, do lesa, valasi,

či horí v tom našom salaši?

Radosť veľká sa zjavuje

a tento svet potešuje.

Kráčajte bratkovia k jasličkám,

aby ste zjavili všetko nám. Počkajte nás, milí bratkovia,

nebeskí lietajú duchovia.

„Sláva Bohu“ prespevujú,

pokoj ľuďom ohlasujú.

Vtáčkovia prekrásne spievajú

a do Betlehema volajú. Zrodila Panenka Dieťa nám,

v jasličkách vložené leží tam.

Mesiáša čakaného,

Boha na svet vteleného,

poďme a vítajme vznešené,

Dieťatko ležiace na sene

Búvaj dieťa krásne

Búvaj, dieťa, krásne,

uložené v jasle.

Búvaj, búvaj, pachoľa,

milostivé Jezuľa,

budeme Ťa kolísať,

aby´s mohol dobre spať. Ježišku náš milý,

aby sa Ti snili

veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. Drozdy a hrdličky,

chystajte pesničky,

nech sa dieťa poteší

na tom našom salaši,

spev škovránka, slávika,

k tomu pekná muzika. My budeme s vami

spievať za jasľami

synu milému, synu milému. Hory ticho buďte,

dieťa nezobuďte,

nech si ono podrieme

na slame a na sene.

A vy, milé fialky,

zaváňajte do diaľky. Privejte mu vône,

Pánovi na tróne,

ticho sladúčko, ticho sladúčko.

Daj Boh šťastia tejto zemi

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.

Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.

Nech ich sused v láske má, nech im pokoj zachová.

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.

Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.

Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.

Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.

Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie

Tieto tri koledy patria medzi najobľúbenejšie slovenské vianočné piesne a sú neoddeliteľnou súčasťou sviatočnej atmosféry v mnohých slovenských domácnostiach.