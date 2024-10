Ako správne zazimovať hľuzy a cibuľky. Efektívny návod na ochranu pred zimou

S príchodom zimy prichádza aj čas, kedy záhradkári musia rozmýšľať nad ochranou svojich rastlín. Zabezpečenie hľúz a cibuľovín teplomilných druhov pred chladom je kľúčové, aby ste si na jar mohli opäť užívať krásne rozkvitnutú záhradu. Tento praktický sprievodca vám ukáže, ako na to.

Akonáhle teploty začnú klesať a kvety odkvitnú, je načase premýšľať nad zazimovaním rastlín. Dôležité je konať včas – skôr, než dorazia prvé mrazy, ktoré by mohli rastliny nenávratne poškodiť. Najprv odstrihnite odkvitnuté kvety a pripravte sa na kroky, ktoré vaša záhrada potrebuje na zvládnutie zimného obdobia.

Prečo je dôležité chrániť hľuzy a cibuľoviny?

Niektoré rastliny, ako napríklad georgíny (Dahlia), gladioly (Gladiolus), begónie (Begonia) či kany (Canna), sú veľmi citlivé na chlad. Ak by ste ich nezazimovali správne, mráz by mohol zničiť ich hľuzy a cibuľky, čo by znamenalo, že na jar z nich nevyraší nič. Tým, že im poskytnete vhodné podmienky na prezimovanie, zabezpečíte, že rastliny prežijú zimu a opäť rozkvitnú s príchodom teplých dní.

Krok za krokom: Ako zazimovať hľuzy a cibuľky?

Ostrihajte nadzemné časti rastlín. Najskôr orežte zvyšné stonky na výšku asi 10–15 cm nad zemou. Týmto krokom sústredíte všetku energiu rastliny do podzemných častí, ktoré bude potrebovať na prežitie zimy. Vyberte hľuzy z pôdy. Opatrne vyberte hľuzy z pôdy pomocou záhradných vidiel, najlepšie počas suchého počasia. Suchá pôda uľahčí čistenie hľúz a ich prípravu na skladovanie. Nechajte hľuzy vysušiť. Hľuzy po vybratí nechajte pár dní na vzdušnom a suchom mieste, aby stratili prebytočnú vlhkosť. Tento proces je kľúčový, pretože pomáha predchádzať plesniam počas zimného skladovania.

Skladovanie jednotlivých druhov rastlín

Georgíny: Tieto rastliny potrebujú tmavé a chladné miesto s teplotou okolo 5 °C. Najlepšie ich uložíte do drevených debničiek, kde môžu byť poukladané vo vrstvách. Každú vrstvu posypte rašelinou, aby ste im poskytli ideálne podmienky. Pre ľahšiu identifikáciu ich na jar nezabudnite označiť.

Tieto rastliny potrebujú tmavé a chladné miesto s teplotou okolo 5 °C. Najlepšie ich uložíte do drevených debničiek, kde môžu byť poukladané vo vrstvách. Každú vrstvu posypte rašelinou, aby ste im poskytli ideálne podmienky. Pre ľahšiu identifikáciu ich na jar nezabudnite označiť. Begónie: Begónie môžete vybrať aj so zemným balom a umiestniť na chladné miesto s teplotou okolo 10 °C. Po vyschnutí zemného balu, čo zvyčajne trvá asi mesiac, očistite hľuzy a uskladnite ich v rašeline.

Begónie môžete vybrať aj so zemným balom a umiestniť na chladné miesto s teplotou okolo 10 °C. Po vyschnutí zemného balu, čo zvyčajne trvá asi mesiac, očistite hľuzy a uskladnite ich v rašeline. Gladioly: Keď začnú listy gladiol žltnúť, je to znamenie, že je čas ich vybrať zo zeme. Po dôkladnom vyschnutí (asi po dvoch týždňoch) ich môžete uložiť do papierových alebo drevených debien, pričom ich zakryjete suchými hoblinami alebo pilinami.

Keď začnú listy gladiol žltnúť, je to znamenie, že je čas ich vybrať zo zeme. Po dôkladnom vyschnutí (asi po dvoch týždňoch) ich môžete uložiť do papierových alebo drevených debien, pričom ich zakryjete suchými hoblinami alebo pilinami. Kany: Kany, ktoré sú veľmi citlivé na chlad, musíte po vyrytí z pôdy uložiť spolu so zemným balom na miesto s teplotou 10–15 °C. Hľuzy uložte do debien, vystlaných rašelinou, a pravidelne ich kontrolujte, aby korene nevysychali.

Ako zabrániť chorobám a škodcom?

Pretože hľuzy a cibuľoviny môžu byť náchylné na plesne a hubové choroby, odporúča sa pred uskladnením ošetriť ich fungicídom. Tento preventívny krok pomáha zabrániť vzniku ochorení a zvyšuje šancu, že rastliny prečkajú zimu bez problémov.

Úspešné zazimovanie závisí od starostlivosti, ktorú venujete každej jednej hľuze a cibuľke. Uloženie na suché, chladné a dobre vetrané miesto je zárukou, že na jar sa opäť môžete tešiť na rozkvitnutú záhradu plnú farieb. Vaša práca počas zimy sa vám určite vráti v podobe nádherných kvetov.