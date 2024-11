Ako správne vybrať hodiny a kde ich umiestniť, aby mali na vás čo najlepší vplyv? Ovplyvňujú energetický tok a celkovú atmosféru!

V dnešnom rýchlom a neustále sa meniacom svete je dôležité mať život starostlivo naplánovaný od rána do večera. Je ťažké si predstaviť každodenný život bez hodín, ktoré nám pomáhajú sledovať čas a organizovať naše aktivity.

Hodiny nájdeme takmer všade – v našich domovoch, v práci, na obchodných pultoch, v čakárňach lekárov, na uliciach na stĺpoch, v našich mobiloch a počítačoch, a dokonca ich môžeme nájsť aj v rôznych domácich spotrebičoch. Podľa filozofie feng shui sú hodiny symbolom neúprosne plynúceho času a pomalého ubíjania sa života. Tradičné nástenné hodiny majú veľký vplyv na náš každodenný život. Preto vám prinášame užitočné tipy a rady o tom, ako správne vybrať hodiny a kde ich umiestniť, aby mali na vás čo najlepší vplyv.

Kde umiestniť hodiny v domácnosti?

K tomu, aký živel by mal byť spojený s hodinkami, neexistuje jednoznačný názor, preto je najlepšie orientovať sa na materiál, z ktorého sú vyrobené. Následne tento materiál priradíme k jednému z piatich základných živlov. Prejdeme si miestnosti, ktoré sú ideálne pre umiestnenie mechanických hodín. Tieto hodiny sa považujú za vhodnejšie než elektronické, pretože ich ciferník nemá na ľudský život rovnaký vplyv.

Juhovýchodná časť bytu je ideálnym miestom na umiestnenie hodín, ktoré môžu podporiť príliv financií do domácnosti. Ak máte problémy s financiami, správne umiestnenie týchto hodín môže veľmi rýchlo zlepšiť vašu situáciu. Pre túto oblasť sa odporúčajú drevené hodiny, ideálne v tvare kruhu a v odtieňoch zelenej, čiernej, sivej alebo levanduľovej farby.

bytu je ideálnym miestom na umiestnenie hodín, ktoré môžu podporiť príliv financií do domácnosti. Ak máte problémy s financiami, správne umiestnenie týchto hodín môže veľmi rýchlo zlepšiť vašu situáciu. Pre túto oblasť sa odporúčajú drevené hodiny, ideálne v tvare kruhu a v odtieňoch zelenej, čiernej, sivej alebo levanduľovej farby. Južná strana podporuje úspech v profesionálnej oblasti, získavanie uznania a slávy. Pre túto oblasť sú najvhodnejšie hodiny v tvare štvorca alebo trojuholníka, v zelenej alebo červenej farbe. Čím sú hodiny hodnotnejšie a jedinečnejšie, tým lepšie. Ručne vyrábané hodiny sú tiež veľmi účinné.

podporuje úspech v profesionálnej oblasti, získavanie uznania a slávy. Pre túto oblasť sú najvhodnejšie hodiny v tvare štvorca alebo trojuholníka, v zelenej alebo červenej farbe. Čím sú hodiny hodnotnejšie a jedinečnejšie, tým lepšie. Ručne vyrábané hodiny sú tiež veľmi účinné. Juhozápadná časť bytu je ideálna pre hodiny, ktoré sa postarajú o romantické vzťahy a milostné záležitosti. Pre tento účel sú najvhodnejšie porcelánové alebo keramické hodiny v tvare štvorca alebo trojuholníka v jemných odtieňoch béžovej, ružovej, žltej alebo oranžovej.

bytu je ideálna pre hodiny, ktoré sa postarajú o romantické vzťahy a milostné záležitosti. Pre tento účel sú najvhodnejšie porcelánové alebo keramické hodiny v tvare štvorca alebo trojuholníka v jemných odtieňoch béžovej, ružovej, žltej alebo oranžovej. Severná časť bytu ovplyvňuje kariéru a profesionálny rast. Ak chcete zlepšiť svoj kariérny postup, umiestnite na túto stranu kovové hodiny v prísnych farbách ako čierna, šedá alebo modrá, v tvare kruhu.

bytu ovplyvňuje kariéru a profesionálny rast. Ak chcete zlepšiť svoj kariérny postup, umiestnite na túto stranu kovové hodiny v prísnych farbách ako čierna, šedá alebo modrá, v tvare kruhu. Severovýchodná strana je vhodná na získavanie nových vedomostí a podporu cestovania. Hodiny umiestnené na tejto strane tiež môžu priťahovať pomocníkov a podporovať rozvoj osobnosti. Zvoľte hodiny podobné tým, ktoré sú odporúčané pre severnú stranu.

je vhodná na získavanie nových vedomostí a podporu cestovania. Hodiny umiestnené na tejto strane tiež môžu priťahovať pomocníkov a podporovať rozvoj osobnosti. Zvoľte hodiny podobné tým, ktoré sú odporúčané pre severnú stranu. Západná časť bytu je spojená s rozvojom detí a ich výchovou. Ak máte v pláne rozšíriť svoju rodinu, umiestnenie hodín na západnej strane je pre tento účel priaznivé. Zároveň podporujú tvorivosť a rozvoj detí. Pre tento účel sú ideálne hodiny v bielej alebo striebornej farbe, v tvare oválu, štvorca alebo kruhu.

Kde nie sú hodiny vhodné?

Umiestnenie hodín v domácnosti zohráva dôležitú rolu, pretože ovplyvňuje energetický tok a celkovú atmosféru. Existujú však aj miesta, kam sa hodiny neodporúča umiestniť.

Vchodové dvere nie sú ideálnym miestom pre hodiny, pretože by mali byť skryté. Ak sú hneď pri vchode, môže to znamenať neustále zdržania a oneskorenia.

nie sú ideálnym miestom pre hodiny, pretože by mali byť skryté. Ak sú hneď pri vchode, môže to znamenať neustále zdržania a oneskorenia. Spálňa by mala byť miestom pokoja a regenerácie. Hodiny, ktoré neustále tikajú, môžu narúšať oddych a intimitu. Ak musíte mať budík, vyberte čo najmenší a najkompaktnejší model.

by mala byť miestom pokoja a regenerácie. Hodiny, ktoré neustále tikajú, môžu narúšať oddych a intimitu. Ak musíte mať budík, vyberte čo najmenší a najkompaktnejší model. Detská izba je najlepšie vybaviť veľkými hodinami v tvare kruhu. Tieto hodiny deťom pomáhajú lepšie pochopiť čas a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť. Iné tvary alebo malé hodiny sú menej účinné.

je najlepšie vybaviť veľkými hodinami v tvare kruhu. Tieto hodiny deťom pomáhajú lepšie pochopiť čas a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť. Iné tvary alebo malé hodiny sú menej účinné. Rozbité hodiny, ktoré nefungujú, je potrebné opraviť alebo ich okamžite odstrániť. Ak sú neopraviteľné, zbavte sa ich, pretože bránia správnemu toku energie a ovplyvňujú aj iné feng shui symboly. Ak ide o cenné starožitnosti, ktoré nechcete vyhodiť, umiestnite ich mimo obytné miestnosti.

Hodiny ako darček

Darovanie hodín, najmä ak sú drahé, je často považované za významný dar. Podľa feng shui však tento dar nemá jednoznačne pozitívny význam. V čínskej kultúre sa darovanie hodín môže považovať za nepríjemné, pretože symbolizujú plynúci čas, ktorý je v protiklade s dlhým životom.

Ak ste sa stali obdarovaným, najlepšie je darcovi poďakovať a vrátiť mu dar vo forme drobných mincí, čím sa neutralizuje negatívna energia daru.

Presýpacie hodiny podľa feng shui

Presýpacie hodiny sú veľmi cenené v rámci feng shui, pretože piesok v nich predstavuje neustále plynúcu energiu, ktorá pozitívne ovplyvňuje prostredie. Piesok ako symbol Zeme v kombinácii s drevom vytvára vyváženú a pozitívnu atmosféru v miestnosti.

Ideálne je umiestniť presýpacie hodiny do miestností, kde pociťujete pomalý tok energie. Ak máte problémy vo vzťahoch, umiestnite ich do spálne, ak chcete zlepšiť kariéru, umiestnite ich do pracovnej miestnosti alebo priamo na pracovný stôl. Presýpacie hodiny tiež podporujú disciplínu a poriadok, pomáhajú organizovať čas a zabraňujú jeho plytvaniu.