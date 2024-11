Ako správne nastaviť plastové okná na zimný režim a ušetriť na vykurovaní

S príchodom zimných mesiacov je každá domácnosť vystavená výzve, ako ušetriť na vykurovaní bez straty komfortu. Jednou z jednoduchých a účinných metód je nastavenie plastových okien na zimný režim. Mnoho ľudí o tejto možnosti ani netuší, alebo ju podceňuje, no správne nastavenie okien môže priniesť citeľné zlepšenie tepelných vlastností vášho domova. Ako to však správne urobiť a na čo nezabudnúť? Poďme si to vysvetliť krok za krokom.

Prečo je dôležité nastavovať okná na sezónny režim?

Moderné plastové okná sú navrhnuté tak, aby dokázali reagovať na rôzne podmienky počas roka. V zime je ich úlohou zabezpečiť maximálnu izoláciu, minimalizovať únik tepla a zabrániť prenikaniu studeného vzduchu dovnútra. Naopak, v lete umožňujú lepšiu cirkuláciu vzduchu a znižujú vlhkosť v miestnostiach.

Bez ohľadu na ročné obdobie je však kľúčové, aby okná správne plnili svoju funkciu. Nesprávne nastavenie môže viesť nielen k zvýšeniu nákladov na vykurovanie, ale aj k problémom s kondenzáciou vody na skle či dokonca k predčasnému opotrebovaniu okna.

Ako zistiť, či vaše okno umožňuje nastavenie na zimný režim?

Väčšina plastových okien vyrobených v posledných desaťročiach má možnosť prepnutia na zimný alebo letný režim. Túto funkciu zabezpečuje kovanie – mechanizmus, ktorý drží krídlo okna v ráme. Ak si nie ste istí, či vaše okná túto možnosť majú, skontrolujte bočné čapy na kovaní. Sú to malé kovové valčeky alebo oválne kolíky, ktoré sa dajú otočiť pomocou imbusového kľúča alebo skrutkovača.

Tip: Na kovaniach často nájdete označenie, ktoré naznačuje aktuálny režim. Pri zimnom režime sú čapy bližšie k tesneniu, čo zvyšuje prítlak krídla na rám.

Postup nastavenia okna na zimný režim

Nastavenie plastového okna na zimný režim je jednoduché a zvládnete ho bez pomoci odborníka. Stačí vám niekoľko minút a základné nástroje.

Pripravte si potrebné nástroje

Na nastavenie budete potrebovať imbusový kľúč (zvyčajne veľkosť 4 mm) alebo plochý skrutkovač – podľa typu kovania vášho okna. Skontrolujte čapy na kovaní

Okná otvorte a vyhľadajte na bočných stranách rámu čapy. Tieto čapy sú pohyblivé a umožňujú nastavenie režimu. Otočte čap na zimný režim

Pomocou imbusového kľúča otočte čap smerom k tesneniu (zvyčajne o 90 stupňov). Pri správnom nastavení by ste mali cítiť zvýšený odpor pri otváraní a zatváraní okna – to znamená, že tesnenie je pevnejšie pritlačené. Skontrolujte výsledok

Po nastavení otestujte, či okno správne dosadá na rám a či nie je príliš ťažké manipulovať s kľučkou. Ak sa vám zdá príliš ťažké otvoriť alebo zatvoriť okno, mierne uvoľnite prítlak, aby ste predišli poškodeniu tesnenia.

Na čo nezabudnúť po nastavení?

Pravidelné vetranie : Po nastavení na zimný režim majú okná vyšší prítlak, čo znižuje prúdenie vzduchu. Preto je dôležité v zime intenzívne a krátko vetrať, aby ste predišli nadmernej vlhkosti a tvorbe plesní.

: Po nastavení na zimný režim majú okná vyšší prítlak, čo znižuje prúdenie vzduchu. Preto je dôležité v zime intenzívne a krátko vetrať, aby ste predišli nadmernej vlhkosti a tvorbe plesní. Kontrola tesnení : Skontrolujte gumové tesnenia na oknách. Ak sú poškodené alebo vysušené, ich izolačná schopnosť sa znižuje. Na ich údržbu použite špeciálne silikónové oleje alebo prípravky na obnovu tesnenia.

: Skontrolujte gumové tesnenia na oknách. Ak sú poškodené alebo vysušené, ich izolačná schopnosť sa znižuje. Na ich údržbu použite špeciálne silikónové oleje alebo prípravky na obnovu tesnenia. Údržba kovania: Aspoň raz ročne kovanie premažte – zvýšite tak jeho životnosť a zabezpečíte plynulý chod mechanizmov.

Čo robiť, ak vaše okná nemajú možnosť prepnutia režimu?

Niektoré staršie alebo lacnejšie modely plastových okien možnosť sezónneho nastavenia nemajú. V takom prípade je vhodné zvážiť iné opatrenia na zlepšenie izolácie:

Použitie izolačných fólií na sklá : Pomôžu znížiť únik tepla.

: Pomôžu znížiť únik tepla. Dodatočné tesnenie : Nalepte samolepiace tesniace pásky na miesta, kde uniká vzduch.

: Nalepte samolepiace tesniace pásky na miesta, kde uniká vzduch. Závesy alebo žalúzie: Husté závesy alebo vnútorné žalúzie môžu zlepšiť tepelnú izoláciu.

Záver

Nastavenie plastových okien na zimný režim je jednoduchý, no mimoriadne efektívny spôsob, ako zlepšiť tepelné vlastnosti vášho domova. Nezabudnite však, že správna starostlivosť o okná, vrátane pravidelnej údržby tesnení a kovania, je kľúčová pre ich dlhodobú funkčnosť. Ak si na to netrúfate sami, nebojte sa osloviť odborníkov, ktorí vám radi pomôžu. Vaša peňaženka a pohodlie počas zimných mesiacov vám za to poďakujú!