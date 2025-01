Ako spoznať kapustu plnú chémie? Tento jednoduchý trik vám pomôže

Ako vybrať tú najlepšiu kapustu? Pozerajte sa na jej pôvod a nezabudnite si ju nielen prezrieť, ale aj poriadne potiahnuť!

Kapusta je na dosah!

Viete, ako správne vyberať zeleninu? Nakupujete v obchode, ktorý máte najbližšie, alebo si dávate záležať aj na výbere medzi rôznymi dodávateľmi? Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide len o obyčajné nakupovanie, pri takýchto rozhodnutiach sa často človek cíti, ako keby mal zvládnuť celú encyklopédiu. Aká by mala byť teda kvalitná a čerstvá kapusta, ktorá neobsahuje škodlivé látky?

Existuje množstvo trikov, ako odhadnúť čerstvosť zeleniny, no čo sa týka obsahu chemických látok vnútri plodiny, budete sa musieť spoľahnúť na informácie od predajcu. Najlepšie však je kupovať kapustu počas jej sezóny. Okrem toho, že je zelenina v tejto dobe cenovo výhodnejšia, je tiež väčšia pravdepodobnosť, že dostanete čerstvé plodiny, ktoré neboli dlho uskladnené.

Ak máte možnosť, vždy si vyberajte produkty z ekologického poľnohospodárstva od miestnych farmárov alebo firiem s dobrým menom. Výborné sú aj plodiny zo štátov, ktoré dbajú na dodržiavanie prísnych pravidiel a kontrol, čo sa týka použitia chemických látok pri pestovaní.

Keď sa pozriete na kapustu, mala by byť ťažká, pretože obsahuje veľa vody. Ak je príliš ľahká, môže to naznačovať, že je suchá, čo môže byť dôsledkom použitých chemických postrekov. Kvalitná kapusta by nemala byť ani príliš stlačená a jej vrchné listy by mali byť stále pevné, krehké a zdravé. A nezabudnite, že kapusta by mala mať aj svoju vôňu, ktorá je typická pre čerstvé plodiny.

V prípade, že je hlávka kapusty ľahšia a nemá požadovanú čerstvosť, je možné, že počas pestovania bola použitá nadmerná dávka chemikálií. Tieto látky sa môžu aplikovať aj počas jej skladovania, aby sa zabránilo hnilobe alebo škodcom. Chemické postreky sú bohužiaľ bežnou praxou, najmä pri boji proti rôznym škodcom, ktorí môžu napadnúť úrodu.

Avšak väčšina pesticídov a fungicídov sa používa len na povrchu kapusty, takže ich môžete zmyť obyčajnou vodou. Existuje jednoduché pravidlo: plody treba dôkladne umyť aspoň 30 sekúnd, aby sa z nich odstránili chemikálie. DTest, renomovaný časopis, odporúča aj ďalší trik – nechajte zeleninu máčať vo vode s jedlou sódou alebo octom aspoň 10 minút, aby sa zbavila chemikálií na povrchu. Ak sa chcete úplne zbaviť povrchových chemikálií, je dobré ošúpať vonkajšiu šupku alebo odstrániť vrchné listy.

Tieto rady vám môžu pomôcť pri výbere kapusty, ktorá je nielen čerstvá, ale aj bezpečná pre vaše zdravie, bez zbytočného obsahu pesticídov a iných chemických látok. Základom však vždy zostáva kvalitný výber, ktorý začína pri pôvode a vzhľade plodiny.