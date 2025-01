Ako skladovať vajcia, aby zostali čerstvé až rok? Tento trik našich babičiek je neznámy mnohým

Vajcia sú nepochybne jednou z najvýhodnejších potravín, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Obsahujú kvalitné bielkoviny, minerály a vitamíny, pričom majú veľmi nízky obsah kalórií, čo z nich robí ideálny doplnok do rôznych diét. Okrem svojej výživovej hodnoty sú tiež veľmi všestranné, pretože sa dajú využiť na prípravu rôznych jedál, či už ide o slané alebo sladké recepty. Zastávajú dôležité miesto v našich kuchyniach a nájdeme ich v takmer každom pokrme. Napriek tomu, že vajcia sú veľmi obľúbené, nie každý vie, ako ich správne skladovať, aby zostali čerstvé čo najdlhšie. Ak sa chcete vyhnúť problémom so skazením alebo kontaminovaním vajec, je nevyhnutné dodržiavať niekoľko zásad pri ich manipulácii a skladovaní.

Hoci je ich príprava veľmi jednoduchá a rýchla, vajcia sa radia medzi potraviny, ktoré si vyžadujú špeciálne podmienky na skladovanie. Tieto podmienky sú dôležité najmä kvôli ich krehkej škrupine, ktorá je veľmi citlivá na vonkajšie faktory. Správne zaobchádzanie s vajcami môže zabezpečiť, že zostanú čerstvé, chutné a bezpečné na konzumáciu po dlhú dobu. Pri nesprávnom skladovaní sa môžu rýchlo znehodnotiť, čo vedie k ich rýchlemu skazeniu alebo dokonca kontaminácii nebezpečnými baktériami. Čo teda robiť a čomu sa vyhnúť, aby ste uchovali vajcia v optimálnych podmienkach?

1. Výber vajec pri nákupe

Pri nákupe vajec je veľmi dôležité venovať pozornosť tomu, či sú vajcia správne uložené v chladenej časti obchodu. Nákup vajec, ktoré nie sú chladené, môže zvýšiť riziko rozmnožovania baktérií, ako je napríklad salmonela. Vajcia by mali byť vždy uskladnené v chladničke v obchodoch, aby sa zabezpečilo, že zostanú bezpečné na konzumáciu. Okrem toho si vždy vyberajte vajcia s neporušenou škrupinou. Ak na nich nájdete praskliny alebo špinu, je lepšie ich nebrať.

2. Stabilita teploty

Vajcia sú veľmi citlivé na teplotné zmeny. Ak sa teplota v okolí vajec náhle zmení, môže to viesť k rýchlej kontaminácii alebo skazeniu. Po zakúpení by ste vajcia mali čo najskôr premiestniť do chladničky. Ak je to možné, vyhnite sa manipulácii s vajcami počas prepravy a umiestnite ich na stabilné chladné miesto čo najskôr po príchode domov. Ak zmeníte miesto ich skladovania, môže to mať negatívny vplyv na ich trvanlivosť a bezpečnosť.

3. Správna teplota v chladničke

Na to, aby vajcia zostali čerstvé, je nevyhnutné udržiavať správnu teplotu v chladničke. Optimálna teplota pre skladovanie vajec je približne 4,5 stupňa Celzia. Mnohé chladničky sú vybavené priehradkami na vajcia, ale odborníci odporúčajú skladovať vajcia v originálnych kartónoch alebo špeciálnych boxoch, ktoré zaručujú stabilitu teploty. Vajcia by ste nikdy nemali skladovať v dverách chladničky, pretože tam teplota kolíše a môže ovplyvniť ich čerstvosť.

4. Mytie vajec – neodporúča sa

Aj keď to môže byť lákavé, mytie vajec pred ich uložením do chladničky nie je nutné a v skutočnosti to môže spôsobiť problémy. Mytím sa totiž môže do škrupiny dostať voda, ktorá otvorí póry, a tým sa zvyšuje riziko kontaminácie. Vaječné škrupiny už obsahujú ochranný povlak, ktorý je nanášaný prirodzene počas procesu kladenia vajec. Tento povlak pomáha chrániť vajcia pred vonkajšími vplyvmi. Navyše, vajcia predávané v obchodoch už spĺňajú prísne hygienické normy, takže sa ich netreba báť.

5. Skladovanie uvarených vajec

Ak varíte vajcia natvrdo, nezabudnite, že ich musíte po uvarení dať do chladničky, pretože bez ochranného povlaku sú náchylnejšie na kontamináciu. Vajíčka by ste mali dať do chladničky do dvoch hodín po uvarení, aby sa minimalizovalo riziko rastu baktérií. Uvarené vajcia je najlepšie spotrebovať do týždňa od uvarenia, aby sa zachovala ich čerstvosť a bezpečnosť.

6. Prasknuté vajcia

Prasknuté vajcia sú rizikové, pretože cez prasklinu môžu preniknúť baktérie. Nikdy by ste nemali konzumovať vajcia s prasknutou škrupinou, aj keď sa vám môže zdať, že sú stále v poriadku. Ak sa vajce praskne počas prepravy, nezúfajte. Môžete ho rozbiť do čistej nádoby a spotrebovať do dvoch dní, pokiaľ ho uchováte v chlade.

7. Nezabúdajte na čas mimo chladničky

Vajcia by nemali zostať mimo chladničky dlhšie ako dve hodiny, pretože sa výrazne zvyšuje riziko ich skazenia. Pokiaľ plánujete variť alebo piecť, mali by ste ich buď okamžite uvariť, alebo ich rýchlo ochladiť, aby sa zachovala ich čerstvosť a bezpečnosť.

Tip na dlhodobé uchovávanie vajec

Naše staré mamy mali mnoho užitočných trikov na uchovávanie potravín, a jeden z nich sa týka aj vajec. Existuje spôsob, ako uchovať vajcia čerstvé aj niekoľko mesiacov či dokonca celý rok. Tento trik je založený na použití pšenice, ktorá slúži ako prírodný izolant.

Ako postupovať:

Začnite tým, že do drevenej bedničky nasypete približne 5 cm vysokú vrstvu pšenice. Na túto vrstvu opatrne poukladajte vajcia, pričom sa nesmú dotýkať. Následne ich opäť zasypte vrstvou pšenice. Pšenica vytvorí ochrannú bariéru, ktorá uchová vajcia v optimálnych podmienkach. Bedničku s vajcami umiestnite na chladné miesto, kde teplota neklesne pod nulu. Takto uložené vajcia vydržia čerstvé až rok a zachovajú si svoju pôvodnú chuť a kvalitu.

Tento starý, ale osvedčený spôsob je skvelým riešením na dlhodobé skladovanie vajec bez toho, aby sa museli uchovávať v chladničke. Môžete sa tešiť na čerstvé vajcia, ktoré vám vydržia dlhšie a stále budú chutné, pripravené na vaše obľúbené recepty.