Ako si zabezpečiť bezpečný hotelový pobyt? Prečo by ste mali kufor uložiť do vane

Cestovanie sa v dnešnej dobe stalo dostupnejším a pohodlnejším než kedykoľvek predtým. Aj napriek tomu je dôležité pri ubytovaní v hoteli myslieť na niektoré overené zásady, ktoré vám pomôžu zaistiť bezpečný a príjemný pobyt. Tieto jednoduché tipy vám môžu ušetriť nepríjemnosti a spríjemniť dovolenku.

Dôkladná kontrola izby pred vybalením

Skôr než si začnete vykladať veci z kufra, venujte čas dôkladnej kontrole matracov, vankúšov a posteľnej bielizne. Ani luxusné hotely nie sú imúnne voči neželaným návštevníkom, akými sú ploštice. Tieto drobné parazity môžete identifikovať podľa tmavých škvŕn na matracoch alebo poťahoch, ktoré sú ich exkrementy. Nezabudnite nadvihnúť matrac a prezrieť priestor pod ním. Ak objavíte niečo podozrivé, okamžite izbu opustite a situáciu nahláste recepcii. Ak je všetko čisté a v poriadku, môžete si bez obáv užívať svoj pobyt.

Prečo je dobré položiť kufor do vane?

Jednoduchý, no účinný trik, ktorý pomáha predísť nepríjemnostiam, je umiestnenie kufra do vane. Ploštice sa obvykle zdržiavajú v textíliách a kobercoch, no hladké povrchy ako vaňa im sťažujú pohyb. Takto zabránite tomu, aby sa tieto nežiaduce tvory dostali do vašej batožiny a následne aj do vašej domácnosti.

Skontrolujte čistotu posteľnej bielizne a uterákov

Pri prieskume izby nezabudnite venovať pozornosť aj čistote posteľnej bielizne a uterákov. Ak máte akékoľvek pochybnosti o ich čistote, neváhajte kontaktovať recepciu a požiadať o výmenu. Hygiena je základom pohodlného pobytu.

Otestujte bezpečnosť dverí

Aj keď sa hotelové izby zvyčajne uzamykajú automaticky, pre vlastný pocit bezpečia si overte funkčnosť zámku. Vezmite si kľúč, vyjdite na chodbu a zatvorte dvere. Potom skúste dvere otvoriť bez použitia kľúča. Ak to nepôjde, zámok funguje správne a vy môžete pokojne odpočívať.

Nezabudnite na poháre

Predtým, než začnete používať hotelové poháre, dôkladne ich umyte teplou vodou a mydlom. Prieskumy ukazujú, že až 73 % hotelových pohárov nie je dostatočne vyčistených a dezinfikovaných. Takáto prevencia vám pomôže vyhnúť sa neželaným zdravotným problémom.

Ovládač od televízie je plný baktérií

Možno by ste to nečakali, ale ovládač na televíziu patrí medzi najšpinavšie predmety v hotelovej izbe. Obsahuje množstvo baktérií, podobne ako toaleta. Preto si ho pred použitím vyčistite vlhkou handričkou alebo dezinfekčnými obrúskami. Mať pri sebe malú fľašku dezinfekčného gélu je určite dobrý nápad.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

Pre zvýšenie bezpečnosti si dobre naštudujte únikové cesty v hoteli. Svoje cennosti uložte do bezpečnostného sejfu, ktorý sa nachádza v izbe. Ak patríte medzi obzvlášť opatrných ľudí, môžete si izbu skontrolovať na prítomnosť skrytých kamier. Najdôležitejšie však je, aby ste si svoj pobyt čo najviac užili a odpočinuli si.